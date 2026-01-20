Nem indul a legjobban az év Dzsudzsák Balázsnak: komoly bajban van a futballista cége, ki tud mászni ebből?

A magyar válogatottsági rekorder labdarúgó, Dzsudzsák Balázs és üzlettársa, Katona Zoltán debreceni vállalkozása újabb nehézséggel néz szembe: a DB7.hu Szolgáltató Kft.-nél január elején NAV-végrehajtást rendeltek el. A cég ugyan tavaly elérte az elmúlt öt év legmagasabb árbevételét, mégis továbbra is jelentős veszteséggel működik - írta meg az mfor.hu.

A DB7.hu Szolgáltató Kft. körül korábban is akadtak problémák. A társaság 2024-es beszámolója jóval a május 31-i törvényi határidő után jelent meg a cégadatbázisban, és első körben minden soron nullás adatok szerepeltek. Később már a valós számok is láthatóvá váltak, amelyek vegyes képet mutatnak: a vállalkozás az elmúlt öt év legmagasabb, 53 millió forintos árbevételét érte el, nyereséget azonban továbbra sem termelt. A veszteség mértéke ugyan csökkent, a korábbi 89 millió forintról 48 millió forintra.

Az Opten cégadatbázisának információi szerint 2026. január 9-én a NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának Követeléskezelő Osztálya végrehajtást rendelt el a vállalkozásnál. A végrehajtás önmagában nem jelenti a cég megszűnését: ha a társaság kiegyenlíti az adótartozását, a hatóság lezárja az eljárást.

A sportszer-kiskereskedelmi, valamint üzletviteli és vezetési tanácsadási tevékenységet végző társaság pénzügyi helyzete ennek ellenére továbbra is aggasztó. Jelenleg 160 millió forint rövid lejáratú kötelezettséggel rendelkezik, eladósodottsági mutatója pedig 22,85 százalékos, ami jelentősen meghaladja az egészségesnek tekinthető szintet. A bonitásmutató akkor számít kedvezőnek, ha tartósan 1 alatt marad: ez jelzi, hogy a saját források a kötelezettségek mekkora hányadát fedezik.

A Dzsudzsák Balázs által ügyvezetőként jegyzett vállalkozás már évek óta küzd a nyereséges működésért. A cég 2022-ben 22 millió forintos bevétel mellett 78 millió forintos veszteséget könyvelt el, 2023-ban pedig forgalom nélkül halmozott fel 89 millió forintos mínuszt.

A labdarúgó más üzleti vállalkozásai sem hozták meg a várt eredményeket. Az Első Magyar Léghajógyár Kft. tervei meghiúsultak, a Market Invest Hungary Kft.-vel pedig szintén balul alakultak a dolgok. Utóbbi társaságban Dzsudzsák 2023 közepén szerzett többségi tulajdont a püspökladányi székhelyű cégben, amely azonban még ugyanabban az évben NAV-végrehajtás alá került. Azóta a focista megvált részesedésétől, a vállalkozást pedig VAP-LOG Kft.-re nevezték át.

További veszteségforrást jelent a győri Széchenyi István Egyetem számára az a tranzakció, amelynek keretében az intézmény 2023-ban 370 millió forintért megvásárolta Dzsudzsáktól a Rába Medical Center Kft.-t és a tulajdonos Rába Medical Invest Kft.-t. A befektetés egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: a Rába Medical Invest 2024-ben 180 millió forintos adózott veszteséget ért el, üzemi szinten pedig 242 millió forintos mínuszt termelt, ami a társaság történetének eddigi legrosszabb eredménye.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA