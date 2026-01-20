2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Debrecen, 2024. október 19.Batik Bence, Ferenczi János és Dzsudzsák Balázs (b-j), miután a szurkolók levetették velük a mezüket a labdarúgó OTP Bank Liga 10. fordulójában játszott Debreceni VSC - Paksi FC mérkõzés után a debreceni Na
Sport

Nem indul a legjobban az év Dzsudzsák Balázsnak: komoly bajban van a futballista cége, ki tud mászni ebből?

Pénzcentrum
2026. január 20. 11:15

A magyar válogatottsági rekorder labdarúgó, Dzsudzsák Balázs és üzlettársa, Katona Zoltán debreceni vállalkozása újabb nehézséggel néz szembe: a DB7.hu Szolgáltató Kft.-nél január elején NAV-végrehajtást rendeltek el. A cég ugyan tavaly elérte az elmúlt öt év legmagasabb árbevételét, mégis továbbra is jelentős veszteséggel működik - írta meg az mfor.hu.

A DB7.hu Szolgáltató Kft. körül korábban is akadtak problémák. A társaság 2024-es beszámolója jóval a május 31-i törvényi határidő után jelent meg a cégadatbázisban, és első körben minden soron nullás adatok szerepeltek. Később már a valós számok is láthatóvá váltak, amelyek vegyes képet mutatnak: a vállalkozás az elmúlt öt év legmagasabb, 53 millió forintos árbevételét érte el, nyereséget azonban továbbra sem termelt. A veszteség mértéke ugyan csökkent, a korábbi 89 millió forintról 48 millió forintra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Opten cégadatbázisának információi szerint 2026. január 9-én a NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának Követeléskezelő Osztálya végrehajtást rendelt el a vállalkozásnál. A végrehajtás önmagában nem jelenti a cég megszűnését: ha a társaság kiegyenlíti az adótartozását, a hatóság lezárja az eljárást.

A sportszer-kiskereskedelmi, valamint üzletviteli és vezetési tanácsadási tevékenységet végző társaság pénzügyi helyzete ennek ellenére továbbra is aggasztó. Jelenleg 160 millió forint rövid lejáratú kötelezettséggel rendelkezik, eladósodottsági mutatója pedig 22,85 százalékos, ami jelentősen meghaladja az egészségesnek tekinthető szintet. A bonitásmutató akkor számít kedvezőnek, ha tartósan 1 alatt marad: ez jelzi, hogy a saját források a kötelezettségek mekkora hányadát fedezik.

A Dzsudzsák Balázs által ügyvezetőként jegyzett vállalkozás már évek óta küzd a nyereséges működésért. A cég 2022-ben 22 millió forintos bevétel mellett 78 millió forintos veszteséget könyvelt el, 2023-ban pedig forgalom nélkül halmozott fel 89 millió forintos mínuszt.

Dzsudzsak Balazs
Csapata: Debreceni VSC
Posztja: középpályás
Nemzetisége: magyar
Életkora: 40 év
Szerződése lejár: 2026. június 29.
Piaci értéke: 0,10M €
Adatlap létrehozva: 2026.01.20.

A labdarúgó más üzleti vállalkozásai sem hozták meg a várt eredményeket. Az Első Magyar Léghajógyár Kft. tervei meghiúsultak, a Market Invest Hungary Kft.-vel pedig szintén balul alakultak a dolgok. Utóbbi társaságban Dzsudzsák 2023 közepén szerzett többségi tulajdont a püspökladányi székhelyű cégben, amely azonban még ugyanabban az évben NAV-végrehajtás alá került. Azóta a focista megvált részesedésétől, a vállalkozást pedig VAP-LOG Kft.-re nevezték át.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

További veszteségforrást jelent a győri Széchenyi István Egyetem számára az a tranzakció, amelynek keretében az intézmény 2023-ban 370 millió forintért megvásárolta Dzsudzsáktól a Rába Medical Center Kft.-t és a tulajdonos Rába Medical Invest Kft.-t. A befektetés egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: a Rába Medical Invest 2024-ben 180 millió forintos adózott veszteséget ért el, üzemi szinten pedig 242 millió forintos mínuszt termelt, ami a társaság történetének eddigi legrosszabb eredménye.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#vállalkozás #cég #NAV #egyetem #adósság #sport #kft #végrehajtás #veszteség #árbevétel

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:44
12:33
12:15
12:06
11:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 20.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
2026. január 20.
Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
2026. január 19.
Egekben az arany ára: érdemes 2026-ban is aranyba rakni a pénzünket, kaszálhatunk a nemesfémmel?
2026. január 19.
Még az albérletpiacot is durván felforgatta az Otthon Start: erről tudjon, aki olcsó bérlakást keres Budapesten
NAPTÁR
Tovább
2026. január 20. kedd
Fábián, Sebestyén
4. hét
Január 20.
A pingvin-tudatosság napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
2
2 hete
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
3
2 hete
Dudás Miki halála: megszólalt a közeli barát -„Mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait”
4
2 hete
Megszólalt a rendőrség Dudás Miklós haláláról: itt találták meg a 34 évesen elhunyt sportolót
5
7 napja
Elfogyott a türelem: kirúgták a vezetőedzőt Győrben, már az utód is megvan
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időszakos biztosítások
határozott időre kötött biztosítási szerződések. A biztosító csak a szerződésben naptárilag - év, hó, nap, óra, perc - megjelölt időszakra vállalja a kockázatot. Az időszak leteltével a szerződés automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 11:45
Csőd szélén táncol az ország: már csak a csodában lehet bízni, semmi sem segít?
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 11:35
150 forint a szlovák Lidlben a sör, olcsóbb, mint itthon az ásványvíz: mi a fene történik itt, palimadárnak nézik a magyarokat?
Agrárszektor  |  2026. január 20. 11:28
Trump most a borászatot végezné ki: megdöbbentő fenyegetéssel állt elő