Hatalmas támogatási pénzeket terveznek adni a fesztiváloknak: ez a művészek érdeke is

Ha a járványügyi helyzet megengedi a fesztiválok rendezését, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) a korábbi támogatások sokszorosát tervezi kiosztani - jelentette be a szervezet vezérigazgatója pénteken az MTÜ honlapján közzétett interjújában.

Guller Zoltán szerint az intézkedés nemcsak a turizmus élénkítése szempontjából fontos, hanem a hetek óta fellépések nélkül maradt művészek számára is hatalmas segítséget jelent.

Mivel nem tudjuk, hogy idén jönnek-e neves külföldi sztárok Magyarországra, folyamatosan zajlik az egyeztetés a fesztiválok szervezőivel

- mondta. Hozzátette: az MTÜ arra szeretné ösztönözni őket, hogy ha azt a járványügyi helyzet lehetővé teszi, más formában ugyan, és döntően hazai zenészekkel, művészekkel, de rendezzék meg az eseményeket.

Ehhez a korábbi fesztiváltámogatások sokszorosát tervezi kiosztani az MTÜ.

Guller Zoltán arról is beszélt, hogy a Széchenyi Pihenő Kártyát (SZÉP-kártya) érintő kedvezményektől a belföldi turizmus erősödését remélik. A 2008-2009-es válságból is a SZÉP-kártya 2011-es megjelenésével lábalt ki a turizmus, amelynek adó- és járulékszintje a kezdeti mértékre kerül vissza. Ettől, valamint a keretösszegek növekedésétől az MTÜ a feltöltési összegek emelkedését is várja - tette hozzá.

