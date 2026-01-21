A Comore‑szigetek egzotikus úti célként csábít, de most mind az amerikai, mind a magyar hatóságok fokozott óvatosságra intik az oda készülőket.
Pénz és telek jár a győztes válogatottaknak: megéri most szenegáli focistának lenni
Szenegál elnöke, Bassirou Diomaye Faye több mint 130 ezer dollárnak megfelelő pénzjutalmat és tengerparti telkeket ígért a válogatott minden tagjának, miután a csapat vasárnap Marokkó ellen megnyerte az Afrika Kupát.
Az elnök a fővárosban, Dakarban tartott ünnepségen jelentette be a jutalmakat, miközben ezrek vonultak az utcákra, hogy köszöntsék a hazatérő Oroszlánokat - erről a Reuters számolt be.
Szenegál hosszabbítás után 1–0-ra győzte le a házigazda marokkói válogatottat egy rendkívül feszült mérkőzésen. A szenegáli csapat a rendes játékidő ráadásában levonult a pályáról, miután tizenegyest ítéltek ellenük. Visszatérésük után azonban Marokkó kihagyta a büntetőt, majd Pape Gueye a hosszabbítás negyedik percében, egy látványos góllal eldöntötte a finálét. Az ügyben még a FIFA is megszólalt hétfőn, erről itt írtunk:
A 28 fős keret minden játékosa 75 millió szenegáli frankot, vagyis mintegy 135 ezer dollárt kap (ez forintra átszámítva kb. 44 millió), összesen mintegy 3,7 millió dollár értékben. Emellett egyenként 1500 négyzetméteres tengerparti telkekhez is hozzájutnak. A szövetség vezetői 50 millió frankot és 1000 négyzetméteres telkeket kapnak, míg a marokkói delegáció tagjai 20 millió frankot és 500 négyzetméteres telkeket vehetnek át.
Kedves Oroszlánok, méltón képviseltétek a rátok bízott zászlót. Megmutattátok, hogy ha a szenegáliak fegyelmezetten haladnak előre együtt, nincs számukra elérhetetlen kihívás
– mondta Faye az elnöki palota előtt felállított színpadon.
Szenegál 2021-ben hódította el először az Afrika-kupát, miután a döntőben legyőzte Egyiptomot. Akkor a játékosok fejenként 50 millió szenegáli frankot és 200 négyzetméteres telkeket kaptak jutalmul. A bőkezű jutalmak most arra az időszakra esnek, amikor Szenegál súlyos adósságválsággal küzd. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint az ország államadóssága 2024 végére elérte a GDP 132 százalékát, miután az új vezetés több milliárd dollárnyi, korábban el nem számolt kötelezettséget tárt fel. Az IMF emiatt felfüggesztette 1,8 milliárd dolláros hitelezési programját.
Forrás: Reuters
Németországból kölcsönzött az Újpest: U-válogatott tehetség érkezett, komolyan gondolják a feljebb kerülést
Az Újpest FC kölcsönvette a német Eintracht Frankfurt középpályását, Fenyő Noah-t, a megállapodás vételi opciót is tartalmaz.
Az új rendszeren keresztül regisztráló, a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra jegyet vásárló szurkolók elsőbbséget kaphatnak az amerikai vízuminterjú-időpontok lefoglalásánál.
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában szerdán három magyar válogatott futballistára is komoly összecsapás vár.
Az Audi a 2026-os szezontól veszi át a svájci székhelyű Sauber istállót, és ezzel a gyár történetében először száll be a Forma-1-be.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) bejelentette, hogy vizsgálatot indít annak eldöntésére, szükséges-e Kramnikot felelősségre vonni az eset miatt.
Eltűnt Seve Ballesteros életnagyságú szobra a legendás spanyol golfozó szülővárosából, a kantábriai Pedrenából; a hatóságok lopás gyanújával nyomoznak.
Ötméteresekkel győzte le a spanyolokat Varga Zsolt együttese, így már a fináléba jutásért ugrik pénteken medencébe.
John O'Kane, David Beckham egykori manchesteri csapattársa Brooklyn Beckham mellé állt a Beckham családban kirobbant, közösségi médiában zajló botrányban.
Az év második felében távozik a Mercedes-istállótól John Owen, a csapat 2007 óta szolgáló vezető tervezője.
Életének 79. évében elhunyt Sauska István, a Magyar Tenisz Szövetség korábbi főtitkára és az alagi Károlyi Tenisz Klub alapítója.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy az Afrika-kupa ideje alatt szinte mindennap beszélt Mohamed Salah-al.
A 41 éves LeBron James két évtizednyi folyamatos szereplés után idén először nem került be az NBA All Star-gála kezdőcsapatába.
Nem indul a legjobban az év Dzsudzsák Balázsnak: komoly bajban van a futballista cége, ki tud mászni ebből?
A DB7.hu Szolgáltató Kft.-nél január elején NAV-végrehajtást rendeltek el, a cég évek óta veszteségesen működik.
Rekordösszeget, 12 millió eurót fizet a Premier League-ben szereplő Bournemouth a Ferencváros 19 éves középpályásáért, Tóth Alexért.
A keddi BL-játéknapon az Internazionale az Arsenalt fogadja, de pályára lép többek között a Manchester City, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is.
Donald Trump ezt is elintézte? A vámjai miatt kihagyhatja a foci világbajnokságot az egyik legjobb csapat
A sportbojkottok nem ismeretlenek a nemzetközi politikában. Az olimpiai játékokat ötször bojkottálták, beleértve az 1936-os berlini olimpiát is.
Virgil van Dijk nyári átigazolási kérése nem hozta meg a várt eredményt a Liverpool számára, annak ellenére, hogy a klub rekordösszegű befektetéseket hajtott végre.
Novak Djokovic 21. Australian Open-szereplésével beállította Roger Federer tornarekordját, miközben 81. Grand Slam-főtáblás indulásával egy másik csúcsot is elért.