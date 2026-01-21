Pénz és telek jár a győztes válogatottaknak: megéri most szenegáli focistának lenni

Szenegál elnöke, Bassirou Diomaye Faye több mint 130 ezer dollárnak megfelelő pénzjutalmat és tengerparti telkeket ígért a válogatott minden tagjának, miután a csapat vasárnap Marokkó ellen megnyerte az Afrika Kupát.

Az elnök a fővárosban, Dakarban tartott ünnepségen jelentette be a jutalmakat, miközben ezrek vonultak az utcákra, hogy köszöntsék a hazatérő Oroszlánokat - erről a Reuters számolt be.

Szenegál hosszabbítás után 1–0-ra győzte le a házigazda marokkói válogatottat egy rendkívül feszült mérkőzésen. A szenegáli csapat a rendes játékidő ráadásában levonult a pályáról, miután tizenegyest ítéltek ellenük. Visszatérésük után azonban Marokkó kihagyta a büntetőt, majd Pape Gueye a hosszabbítás negyedik percében, egy látványos góllal eldöntötte a finálét. Az ügyben még a FIFA is megszólalt hétfőn, erről itt írtunk:

A 28 fős keret minden játékosa 75 millió szenegáli frankot, vagyis mintegy 135 ezer dollárt kap (ez forintra átszámítva kb. 44 millió), összesen mintegy 3,7 millió dollár értékben. Emellett egyenként 1500 négyzetméteres tengerparti telkekhez is hozzájutnak. A szövetség vezetői 50 millió frankot és 1000 négyzetméteres telkeket kapnak, míg a marokkói delegáció tagjai 20 millió frankot és 500 négyzetméteres telkeket vehetnek át.

Kedves Oroszlánok, méltón képviseltétek a rátok bízott zászlót. Megmutattátok, hogy ha a szenegáliak fegyelmezetten haladnak előre együtt, nincs számukra elérhetetlen kihívás

– mondta Faye az elnöki palota előtt felállított színpadon.

CAF Africa Cup of Nations Szenegál 1 0 Marokkó Félidő: 0-0 2026. január 18. vasárnap 20:00 | Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat Hazai gólszerzők 94' Pape Gueye Vendég gólszerzők 48 Labdabirtoklási arány 52 108 Támadások 109 42 Veszélyes támadások 56 7 Kaput eltaláló lövések 3 4 Kaput elkerülő lövések 6 8 Szögletek 10 5 Sárga lapok 2 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 1 3 Blokkolt lövések 11 Adatlap létrehozva: 2026.01.21.

Szenegál 2021-ben hódította el először az Afrika-kupát, miután a döntőben legyőzte Egyiptomot. Akkor a játékosok fejenként 50 millió szenegáli frankot és 200 négyzetméteres telkeket kaptak jutalmul. A bőkezű jutalmak most arra az időszakra esnek, amikor Szenegál súlyos adósságválsággal küzd. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint az ország államadóssága 2024 végére elérte a GDP 132 százalékát, miután az új vezetés több milliárd dollárnyi, korábban el nem számolt kötelezettséget tárt fel. Az IMF emiatt felfüggesztette 1,8 milliárd dolláros hitelezési programját.

Forrás: Reuters