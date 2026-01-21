Az Audi a 2026-os szezontól veszi át a svájci székhelyű Sauber istállót, és ezzel a gyár történetében először száll be a Forma-1-be.
Szoboszlai, Sallai is nagy meccs előtt ma este: ez vár rájuk a szerdai BL-játéknapon
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában szerdán három magyar válogatott futballistára is komoly összecsapás vár: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpool játékosaként a francia Olympique Marseille vendége lesz, míg Sallai Roland a Galatasaray színeiben hazai pályán fogadja az Atlético Madridot.
A Liverpool számára kulcsfontosságú a marseille-i mérkőzés, mivel az angol együttes jelenleg csak a kilencedik helyen áll a tabellán, és a közvetlen nyolcaddöntőbe jutáshoz az utolsó két fordulóban mindenképpen előre kell lépnie. Az előző év végén a Vörösök értékes győzelmet arattak az Internazionale otthonában, ahol a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik büntetőből szerezte a találkozó egyetlen gólját.
Szoboszlai formája figyelemre méltó: az elmúlt négy Bajnokok Ligája-mérkőzésen háromszor volt eredményes. A hétvégi bajnokin ugyanakkor a Burnley ellen kihagyott egy tizenegyest – pályafutása során mindössze másodszor hibázott a büntetőpontról.
A két csapat európai kupamérkőzéseinek mérlege kiegyensúlyozott: eddig a franciák kétszer, az angolok háromszor győztek, egy találkozó pedig döntetlennel zárult. Az utóbbi három egymás elleni összecsapást azonban egyaránt a Liverpool nyerte meg.
A jelenleg 16. helyen álló Marseille számára biztató, hogy legutóbbi két BL-meccsét megnyerte. Sikeres szereplés esetén a francia együttes a 2010/2011-es idény óta először érhetne el három egymást követő győzelmet a sorozatban.
Törökországban a 18. helyen álló Galatasaray fogadja a nyolcadik pozícióban lévő Atlético Madridot. A statisztikák a spanyol csapat esélyeit támasztják alá: az elmúlt hat egymás elleni mérkőzésből négyszer győztek, két alkalommal pedig döntetlen született. Az UEFA adatai szerint a török együttes gyengén teljesít spanyol ellenfelekkel szemben: az elmúlt 21, spanyol csapatok ellen vívott tétmérkőzéséből mindössze egyet tudott megnyerni.
A tabella második helyén álló Bayern München a belga Union Saint-Gilloise együttesét látja vendégül, a két klub története során először találkozik egymással az európai porondon. A müncheni gárda lenyűgöző hazai mérleggel büszkélkedhet: a Bajnokok Ligája csoportkörében és ligaszakaszában 2013 decembere óta 37 hazai mérkőzésen maradt veretlen, ezek közül 35 alkalommal győzött.
Amennyiben a Bayern ezúttal is begyűjti a három pontot, megszerezheti 250. BEK/BL-győzelmét. Ezt a mérföldkövet eddig egyedül a Real Madrid érte el, 306 sikerrel.
Az új rendszerű, nyolcfordulós alapszakasz után az első nyolc helyezett automatikusan a nyolcaddöntőbe jut. A 9–24. helyen végző csapatok oda-visszavágós párharcban küzdenek a fennmaradó nyolc nyolcaddöntős helyért, míg az utolsó tizenkét együttes búcsúzik a sorozattól.
A továbbjutásért vívott párharcokat februárban rendezik. A nyolcaddöntő mérkőzéseire március 10–11-én és 17–18-án kerül sor, a negyeddöntőket április 7–8-án és 14–15-én játsszák, míg az elődöntőkre április 28–29-én, illetve május 5–6-án kerül sor.
