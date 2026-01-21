2026. január 21. szerda Ágnes
-3 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hand Grips focilabda a füves pályán
Sport

Szoboszlai, Sallai is nagy meccs előtt ma este: ez vár rájuk a szerdai BL-játéknapon

MTI
2026. január 21. 10:49

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában szerdán három magyar válogatott futballistára is komoly összecsapás vár: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpool játékosaként a francia Olympique Marseille vendége lesz, míg Sallai Roland a Galatasaray színeiben hazai pályán fogadja az Atlético Madridot.

A Liverpool számára kulcsfontosságú a marseille-i mérkőzés, mivel az angol együttes jelenleg csak a kilencedik helyen áll a tabellán, és a közvetlen nyolcaddöntőbe jutáshoz az utolsó két fordulóban mindenképpen előre kell lépnie. Az előző év végén a Vörösök értékes győzelmet arattak az Internazionale otthonában, ahol a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik büntetőből szerezte a találkozó egyetlen gólját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szoboszlai formája figyelemre méltó: az elmúlt négy Bajnokok Ligája-mérkőzésen háromszor volt eredményes. A hétvégi bajnokin ugyanakkor a Burnley ellen kihagyott egy tizenegyest – pályafutása során mindössze másodszor hibázott a büntetőpontról.

A két csapat európai kupamérkőzéseinek mérlege kiegyensúlyozott: eddig a franciák kétszer, az angolok háromszor győztek, egy találkozó pedig döntetlennel zárult. Az utóbbi három egymás elleni összecsapást azonban egyaránt a Liverpool nyerte meg.

Nemzetközi  |  2025-2026
UEFA Bajnokok Ligája
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
21
2.
Real Madrid
15
3.
Bayern München
15
4.
Tottenham Hotspur
14
5.
Paris Saint Germain
13
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Kylian Mbappé
(Real Madrid)
11
2.
Erling Haaland
(Manchester City)
6
3.
Victor Osimhen
(Galatasaray)
6
4.
Gabriel Martinelli
(Arsenal)
5
5.
Harry Kane
(Bayern München)
5
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.01.21.

A jelenleg 16. helyen álló Marseille számára biztató, hogy legutóbbi két BL-meccsét megnyerte. Sikeres szereplés esetén a francia együttes a 2010/2011-es idény óta először érhetne el három egymást követő győzelmet a sorozatban.

Törökországban a 18. helyen álló Galatasaray fogadja a nyolcadik pozícióban lévő Atlético Madridot. A statisztikák a spanyol csapat esélyeit támasztják alá: az elmúlt hat egymás elleni mérkőzésből négyszer győztek, két alkalommal pedig döntetlen született. Az UEFA adatai szerint a török együttes gyengén teljesít spanyol ellenfelekkel szemben: az elmúlt 21, spanyol csapatok ellen vívott tétmérkőzéséből mindössze egyet tudott megnyerni.

A tabella második helyén álló Bayern München a belga Union Saint-Gilloise együttesét látja vendégül, a két klub története során először találkozik egymással az európai porondon. A müncheni gárda lenyűgöző hazai mérleggel büszkélkedhet: a Bajnokok Ligája csoportkörében és ligaszakaszában 2013 decembere óta 37 hazai mérkőzésen maradt veretlen, ezek közül 35 alkalommal győzött.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Amennyiben a Bayern ezúttal is begyűjti a három pontot, megszerezheti 250. BEK/BL-győzelmét. Ezt a mérföldkövet eddig egyedül a Real Madrid érte el, 306 sikerrel.

 

Az új rendszerű, nyolcfordulós alapszakasz után az első nyolc helyezett automatikusan a nyolcaddöntőbe jut. A 9–24. helyen végző csapatok oda-visszavágós párharcban küzdenek a fennmaradó nyolc nyolcaddöntős helyért, míg az utolsó tizenkét együttes búcsúzik a sorozattól.

A továbbjutásért vívott párharcokat februárban rendezik. A nyolcaddöntő mérkőzéseire március 10–11-én és 17–18-án kerül sor, a negyeddöntőket április 7–8-án és 14–15-én játsszák, míg az elődöntőkre április 28–29-én, illetve május 5–6-án kerül sor.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #meccs #szoboszlai dominik #bajnokok ligája #bl #real madrid #előzetes #liverpool #kerkez milos #válogatott #bayern münchen

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:16
12:11
12:02
11:45
11:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 21.
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
2026. január 20.
Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
2026. január 20.
Nem hiszed el, mennyi a mérnökinformatikusok fizetése, brutális mi pénzt fizetnek nekik 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. január 21. szerda
Ágnes
4. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
2
2 hete
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
3
1 hete
Elfogyott a türelem: kirúgták a vezetőedzőt Győrben, már az utód is megvan
4
2 hete
Szoboszlai Dominik is megszólalt az Arsenal elleni balhéról: elegáns választ adott a magyar sztár
5
3 napja
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció
a biztosító hivatalos lépése, amely az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fenntartását szolgálja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 10:01
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 09:35
Nagy Márton is bemondta, drasztikusan módosítják a rezsicsökkentést: részleteket is elárult a miniszter
Agrárszektor  |  2026. január 21. 11:28
2026 legnagyobb változásai: jön az Agrárium Konferencia!