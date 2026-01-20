2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Újabb ember szállt bele David Beckhambe: most volt csapattársa támadja a futballcsillagot

Pénzcentrum
2026. január 20. 17:44

John O'Kane, David Beckham egykori manchesteri csapattársa Brooklyn Beckham mellé állt a Beckham családban kirobbant, közösségi médiában zajló botrányban - írta meg a Daily Mail.

Mint ma a Pénzcentrum is beszámolt róla, a Manchester United és a Real Madrid egykori futballcsillaga, David Beckham legidősebb fia, a 26 éves Brooklyn hétfőn először szólalt meg nyilvánosan a családi viszályról. Egy Instagram-bejegyzésben kemény szavakkal támadta szüleit, Davidet és Victoriát.

Állítása szerint a szülei folyamatosan próbálják aláásni a Nicola Peltz-cel kötött házasságát, hazugságokat terjesztenek róla a médiában, és számukra a nyilvános szereplés és a Beckham-márka fontosabb minden valódi családi kapcsolatnál. Erről itt írtunk részletesen:

Sokkban Victoria és David Beckham: saját fiuk állt bele az álomcsaládba, ezt bizony nem viszik el szárazon
Brooklyn mellé most beállt John O'Kane is, aki a Manchester Unitednél töltött éveik alatt, az 1989 és 1998 közötti időszakban évekig együtt élt Beckhammel. Az X közösségi oldalon közzétett üzenetében azt írta: saját tapasztalata alapján Beckham imádja a teljes kontrollt, megszállottja a tökéletességnek. O'Kane a legendás 1992-es korosztállyal együtt került fel a Manchester United felnőttkeretébe, és hét alkalommal lépett pályára az első csapatban, többek között David Beckhammel az oldalán.

Brooklyn posztjában több konkrét esetet is felelevenített. Azt állította, hogy Victoria az utolsó pillanatban visszalépett az esküvői ruha elkészítésétől, ezért Nicola Peltznek sürgősen új ruhát kellett keresnie. Az esküvő előtti hetekben a szülei szerinte azt próbálták elérni, akár megvesztegetéssel is, hogy ruházzon át minden, a nevéhez fűződő jogot, ami nemcsak rá, hanem a feleségére és leendő gyermekeikre is kihatott volna.

Elmondása szerint az édesanyja sértő szavakkal illette, amiért az esküvői ültetésnél Nicola nagymamáját is a fiatal pár asztalához ültették. Brooklyn azt írta, hogy az esküvő előtti estén családtagjai azt hangoztatták: Nicola nem vér szerinti rokon, ezért nem is tekintik a család részének.

Brooklyn felidézte azt is, hogy apja 50. születésnapja alkalmából tavaly Londonba utaztak. Elmondása szerint egy héten keresztül hiába próbáltak találkozót egyeztetni, David csak azzal a feltétellel volt hajlandó fogadni a fiát, ha Nicola nem megy vele. Brooklyn szerint ez számára megalázó és fájdalmas élmény volt.

A bejegyzésben azzal is vádolta szüleit, hogy a közösségi médiában megjelenő, gondosan felépített családi fotók és posztok fontosabbak számukra, mint a valódi kapcsolattartás.

Példaként említette, hogy amikor a Los Angeles-i tűzvész idején felesége az otthonukat vesztett kutyák megmentéséhez kért segítséget Victoriától, az anyósa nem volt hajlandó közreműködni.

Brooklyn azt írta, szerinte hamis az a róla kialakított kép, miszerint a felesége irányítja őt. Állítása szerint egész életében a szülei gyakoroltak rá erős kontrollt, és miután eltávolodott a családjától, megszűnt a gyerekkora óta jelen lévő szorongása. A szülők egyelőre nem reagáltak nyilvánosan fiuk kemény hangú vádjaira.
Címlapkép: Getty Images
#család #celeb #sport #celebek #bulvár #manchester united #real madrid #david beckham #sportbotrány

