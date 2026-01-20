Az év második felében távozik a Mercedes-istállótól John Owen, a csapat 2007 óta szolgáló vezető tervezője.
Újabb ember szállt bele David Beckhambe: most volt csapattársa támadja a futballcsillagot
John O'Kane, David Beckham egykori manchesteri csapattársa Brooklyn Beckham mellé állt a Beckham családban kirobbant, közösségi médiában zajló botrányban - írta meg a Daily Mail.
Mint ma a Pénzcentrum is beszámolt róla, a Manchester United és a Real Madrid egykori futballcsillaga, David Beckham legidősebb fia, a 26 éves Brooklyn hétfőn először szólalt meg nyilvánosan a családi viszályról. Egy Instagram-bejegyzésben kemény szavakkal támadta szüleit, Davidet és Victoriát.
Állítása szerint a szülei folyamatosan próbálják aláásni a Nicola Peltz-cel kötött házasságát, hazugságokat terjesztenek róla a médiában, és számukra a nyilvános szereplés és a Beckham-márka fontosabb minden valódi családi kapcsolatnál. Erről itt írtunk részletesen:
Brooklyn mellé most beállt John O'Kane is, aki a Manchester Unitednél töltött éveik alatt, az 1989 és 1998 közötti időszakban évekig együtt élt Beckhammel. Az X közösségi oldalon közzétett üzenetében azt írta: saját tapasztalata alapján Beckham imádja a teljes kontrollt, megszállottja a tökéletességnek. O'Kane a legendás 1992-es korosztállyal együtt került fel a Manchester United felnőttkeretébe, és hét alkalommal lépett pályára az első csapatban, többek között David Beckhammel az oldalán.
I lived with Beckham for few years..— 🇾🇪 John O’Kane 👺 (@johnaokane) January 19, 2026
Let's just say he likes to be in TOTAL CONTROL and was OBSESSIVE on PERFECTION
If it took Brooklyn to say this and burn 🔥 down the so-called perfect family 😷🐠
Brand Beckham should not come before your kids no matter what has happened!! pic.twitter.com/e1URZPbr0X
Brooklyn posztjában több konkrét esetet is felelevenített. Azt állította, hogy Victoria az utolsó pillanatban visszalépett az esküvői ruha elkészítésétől, ezért Nicola Peltznek sürgősen új ruhát kellett keresnie. Az esküvő előtti hetekben a szülei szerinte azt próbálták elérni, akár megvesztegetéssel is, hogy ruházzon át minden, a nevéhez fűződő jogot, ami nemcsak rá, hanem a feleségére és leendő gyermekeikre is kihatott volna.
Elmondása szerint az édesanyja sértő szavakkal illette, amiért az esküvői ültetésnél Nicola nagymamáját is a fiatal pár asztalához ültették. Brooklyn azt írta, hogy az esküvő előtti estén családtagjai azt hangoztatták: Nicola nem vér szerinti rokon, ezért nem is tekintik a család részének.
Brooklyn felidézte azt is, hogy apja 50. születésnapja alkalmából tavaly Londonba utaztak. Elmondása szerint egy héten keresztül hiába próbáltak találkozót egyeztetni, David csak azzal a feltétellel volt hajlandó fogadni a fiát, ha Nicola nem megy vele. Brooklyn szerint ez számára megalázó és fájdalmas élmény volt.
A bejegyzésben azzal is vádolta szüleit, hogy a közösségi médiában megjelenő, gondosan felépített családi fotók és posztok fontosabbak számukra, mint a valódi kapcsolattartás.
Példaként említette, hogy amikor a Los Angeles-i tűzvész idején felesége az otthonukat vesztett kutyák megmentéséhez kért segítséget Victoriától, az anyósa nem volt hajlandó közreműködni.
Brooklyn azt írta, szerinte hamis az a róla kialakított kép, miszerint a felesége irányítja őt. Állítása szerint egész életében a szülei gyakoroltak rá erős kontrollt, és miután eltávolodott a családjától, megszűnt a gyerekkora óta jelen lévő szorongása. A szülők egyelőre nem reagáltak nyilvánosan fiuk kemény hangú vádjaira.
