2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-7 °C Budapest
Port, Portugália - 2021. május 27. - Fotó az UEFA Bajnokok Ligája plakátjáról a portugáliai Portóban található Dragão Stadionban, amikor ebben a portugál városban rendezték meg a verseny döntőjét az angol Chelsea és a Manchester City l
Sport

Végre itt van, amire sokan vártak: este visszatér a BL, itt vannak a játéknap meccsei

Pénzcentrum
2026. január 20. 07:05

A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének hetedik fordulójában kedden több rangadót is rendeznek: az Internazionale az Arsenalt fogadja, pályára lép többek között a Manchester City, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is. Lássuk, melyik meccs kecsegtet a legtöbb izgalommal, vagy épp történhet-e komoly meglepetés?

Utoljára decemberben rendeztek BL-játéknapot, de most az utolsó két fordulóra kerül sor. A mai játéknap több rangadóval is várja a topfocit kedvelőket: a nagy kérdések közül az egyik az, hogy képes lehet-e megfogni az Inter az Arsenalt, vagy egész biztosan behúzzák az alapszakaszt a londoniak? Mire megy a mostanában nem valami szép napokat megélő Real a Monaco ellen? Meg tudja-e menteni az állását a Spurs edzője?

A Pénzcentrum a szokásoknak megfelelően statisztikákat böngészett, megpróbálja minél pontosabban megnézni a kimeneteleket. Lássuk, mi várhat ránk ma, kinek lesz jó vagy éppen várakozáson aluli napja? 

A szuperrangadó: Inter-Arsenal

Az Internazionale jelenleg az alapszakasz hatodik helyén áll, az eddig hibátlan Arsenal azonban vezeti a tabellát. A két együttes az előző idény csoportkörében is összecsapott: akkor a milánóiak Hakan Calhanoglu tizenegyesével 1–0-ra győztek. A klubok történetében ezen kívül csupán két UEFA-kupa-találkozóra került sor: 2003/04-es idény csoportkörében előbb Londonban 3–0-ra nyert az Inter, majd Milánóban az Arsenal 5–1-gyel vágott vissza.

A milánói gárda most nem a legjobb formában várja a londoniakat, hiszen legutóbbi két BL-mérkőzését elveszítette. Számukra egyetlen biztató statisztika, hogy történetük során még egyszer sem fordult elő, hogy három egymást követő Bajnokok Ligája-találkozót elveszítsenek.

Az Arsenal ezzel szemben tökéletes teljesítményt nyújt: a sorozatban eddig valamennyi mérkőzését megnyerte. A londoniak ráadásul lenyűgöző szériát építettek fel: a 2024-es Inter elleni vereségük óta tíz csoportkörös győzelmet arattak, miközben összesen csupán három gólt kaptak. Ha Milánóban is betalálnak, elérhetik a klub 400. európai kupagólját.

Szintén kedden lép pályára a Manchester City, mégpedig Norvégiában, ahol a Bodø/Glimt vendége lesz. A meccsnek történelmi jelentősége is van: ez lesz az angol bajnok első tétmérkőzése norvég ellenféllel szemben a nemzetközi porondon. A házigazdák nem számítanak könnyű ellenfélnek, ugyanakkor legutóbbi tizenegy európai kupameccsükből csupán egyet tudtak megnyerni.

Erling Haaland a hazájában különösen motivált lehet: a norvég csatár eddigi hat BL-mérkőzésén nyolc gólt szerzett. Ha most is eredményes lesz, történelmet írhat, hiszen ő lehet az első norvég játékos, aki hazája klubja ellen gólt szerez a Bajnokok Ligája főtábláján. Haaland nem először találkozik a Bodø csapatával: 2018. október 7-én a Molde játékosaként ő szerezte a mérkőzés egyetlen gólját.

Megfázhat Lisszabonban a PSG?

A címvédő Paris Saint-Germain Lisszabonban lép pályára, a Sporting vendégeként. A két klub korábban még sohasem találkozott egymással európai kupasorozatban. A portugál együttes kifejezetten jó mérleggel rendelkezik francia riválisok ellen: kilenc hazai mérkőzéséből hetet megnyert. A párizsiak statisztikái ezzel szemben kevésbé biztatóak portugál földön, nyolc idegenbeli találkozójukból mindössze egyet tudtak megnyerni.

A PSG a harmadik helyről várja a találkozót, ezzel már biztosította helyét a kieséses szakaszban. A 14. pozícióban álló Sporting ugyanakkor valamennyi hazai mérkőzését megnyerte a mostani sorozatban, így komoly erőpróba vár a címvédőre - az is igaz ugyanakkor, hogy a Sporting egész biztos szeretne továbbjutni, így egy parázs csata is kialakulhat ebből a párharcból.

Új és régi edző a padokon: egyet kirúghatnak

A Real Madrid hazai pályán fogadja Kylian Mbappé egykori csapatát, az AS Monacót. A felek korábban mindössze egy alkalommal találkoztak UEFA-sorozatban: a 2003/04-es BL-negyeddöntőben a madridiak 4–2-re győztek odahaza, ám a visszavágón a Monaco 3–1-re nyert, és az idegenben szerzett több gólnak köszönhetően továbbjutott.

A Real Madrid kispadján ezúttal Álvaro Arbeloa irányítja a csapatot, aki a múlt hét elején vette át az együttest. Egy kupavereség és egy bajnoki győzelem után a Bajnokok Ligájában is bemutatkozik vezetőedzőként. Ugyanígy komoly feladat vár Thomas Frankra, akinek csapata, a Tottenham a Dortmundot látja vendégül. A nyáron kinevezett szakembernek az állása forog kockán: ha nem tudnak legalább egy pontot szerezni, vélhetően megköszönik a munkáját a Spurs vezetői
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #meccs #bajnokok ligája #bl #real madrid #internazionale #PSG #előzetes #Arsenal #manchester city

