Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 22.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. január 22.

Névnap

Vince, Artúr

Deviza árfolyam

EUR: 384.18 Ft

CHF: 413.61 Ft

GBP: 441.22 Ft

USD: 328.64 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. január 21.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 4. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 5, 7, 8, 14, 18, 30



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 32 db

5-ös találat: 1940 db

4-es találat: 31280 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 38010 Ft

MOL: 3598 Ft

RICHTER: 10150 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.23: Általában erősen felhős vagy borult, párás időre van kilátás, de egyes körzetekben hosszabb napos időszakok is lehetnek. Néhol vegyes halmazállapotú csapadék (ónos eső is) előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a déli, délkeleti szél. A minimum-hőmérséklet -8 és -1 fok között alakul, néhol lehet ennél hidegebb. Kora délután nagyrészt 0 fok körül vagy az alatt valószínű a hőmérséklet.

2026.01.24: Többnyire erősen felhős vagy borult égre számíthatunk, átmeneti szakadozások lehetnek. Tovább növekszik a vegyes halmazállapotú csapadék előfordulási esélye. Helyenként megélénkül a keleti, délkeleti szél. A hőmérséklet reggel -7, +2, kora délután -2, +8 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Továbbra is anticiklon van felettünk, ez alakítja időjárásunkat. Az átlagosnál hidegebb időre kell számítani. Emiatt az ereink összehúzódnak, ezáltal rosszabb lesz a bőrünk vérellátottsága, amely hamar a bőr kiszáradásához vezet, és különösen a végtagjaink gyors kihűlését eredményezheti. A levegő alacsony páratartalma miatt pedig a felső-léguti hurutos megbetegedések esélye növekszik, hiszen a nyálkahártya kiszáradhat. (2026.01.22)

Akciók

