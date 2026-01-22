2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
-4 °C Budapest
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 22.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 22.)

Pénzcentrum
2026. január 22. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. január 22.

Névnap

Vince, Artúr

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.18 Ft
CHF: 413.61 Ft
GBP: 441.22 Ft
USD: 328.64 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. január 21.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 4. héten emelkedő számsorrendben a következők:
4, 5, 7, 8, 14, 18, 30

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 32 db
5-ös találat: 1940 db
4-es találat: 31280 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 38010 Ft
MOL: 3598 Ft
RICHTER: 10150 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.01.23: Általában erősen felhős vagy borult, párás időre van kilátás, de egyes körzetekben hosszabb napos időszakok is lehetnek. Néhol vegyes halmazállapotú csapadék (ónos eső is) előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a déli, délkeleti szél. A minimum-hőmérséklet -8 és -1 fok között alakul, néhol lehet ennél hidegebb. Kora délután nagyrészt 0 fok körül vagy az alatt valószínű a hőmérséklet.

2026.01.24: Többnyire erősen felhős vagy borult égre számíthatunk, átmeneti szakadozások lehetnek. Tovább növekszik a vegyes halmazállapotú csapadék előfordulási esélye. Helyenként megélénkül a keleti, délkeleti szél. A hőmérséklet reggel -7, +2, kora délután -2, +8 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Továbbra is anticiklon van felettünk, ez alakítja időjárásunkat. Az átlagosnál hidegebb időre kell számítani. Emiatt az ereink összehúzódnak, ezáltal rosszabb lesz a bőrünk vérellátottsága, amely hamar a bőr kiszáradásához vezet, és különösen a végtagjaink gyors kihűlését eredményezheti. A levegő alacsony páratartalma miatt pedig a felső-léguti hurutos megbetegedések esélye növekszik, hiszen a nyálkahártya kiszáradhat. (2026.01.22)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

