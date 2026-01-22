A hétvégét borús, hideg időjárás jellemzi majd, minimális csapadékkal; napközben is fagypont körül marad a hőmérséklet
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 22.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. január 22.
Névnap
Vince, Artúr
Friss hírek
- Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
- Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
- Exkluzív interjút adott Kapitány István: A legfelső szintű vezetők 3-4 évente cserélődnek
- Ki nem találod, melyik európai országban nőtt 40%-ra a bevándorlók aránya
- Komoly dolog derült ki a bejelentett állami pénzosztásról: ők lehetnek a legnagyobb nyertesek
- Orbán Viktor bejelentése: jön a januári rezsistop, itt vannak a részletek
Deviza árfolyam
EUR: 384.18 Ft
CHF: 413.61 Ft
GBP: 441.22 Ft
USD: 328.64 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2026. január 21.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 4. héten emelkedő számsorrendben a következők:
4, 5, 7, 8, 14, 18, 30
Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 32 db
5-ös találat: 1940 db
4-es találat: 31280 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 38010 Ft
MOL: 3598 Ft
RICHTER: 10150 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.01.23: Általában erősen felhős vagy borult, párás időre van kilátás, de egyes körzetekben hosszabb napos időszakok is lehetnek. Néhol vegyes halmazállapotú csapadék (ónos eső is) előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a déli, délkeleti szél. A minimum-hőmérséklet -8 és -1 fok között alakul, néhol lehet ennél hidegebb. Kora délután nagyrészt 0 fok körül vagy az alatt valószínű a hőmérséklet.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
2026.01.24: Többnyire erősen felhős vagy borult égre számíthatunk, átmeneti szakadozások lehetnek. Tovább növekszik a vegyes halmazállapotú csapadék előfordulási esélye. Helyenként megélénkül a keleti, délkeleti szél. A hőmérséklet reggel -7, +2, kora délután -2, +8 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Továbbra is anticiklon van felettünk, ez alakítja időjárásunkat. Az átlagosnál hidegebb időre kell számítani. Emiatt az ereink összehúzódnak, ezáltal rosszabb lesz a bőrünk vérellátottsága, amely hamar a bőr kiszáradásához vezet, és különösen a végtagjaink gyors kihűlését eredményezheti. A levegő alacsony páratartalma miatt pedig a felső-léguti hurutos megbetegedések esélye növekszik, hiszen a nyálkahártya kiszáradhat. (2026.01.22)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
A vízgyűjtő területre 2025-ben átlagosan 516 milliméter csapadék hullott, ami 151 milliméterrel kevesebb a sokéves átlagnál.
Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén megszavazta, hogy a következő uniós utasjogi szabályozásban is megmaradjon a jelenlegi, háromórás késési küszöb.
A Comore‑szigetek egzotikus úti célként csábít, de most mind az amerikai, mind a magyar hatóságok fokozott óvatosságra intik az oda készülőket.
A fővárosi közlekedési társaság ezzel folytatja az elmúlt években megkezdett, jelentős bérrendezési programját.
A Nyugat-Szahara térségében kialakult ciklonális tevékenység következtében jelentős mennyiségű sivatagi por érkezett Európába.
A gép a keleti parti idő szerint nem sokkal este tizenegy óra után landolt.
A Pénzcentrum 2026. január 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A reggeli órákban többfelé várható fagy és hideg levegő, nappal sem érkezik jelentős enyhülés.
Napokon belül megkezdheti működését egy új sílift a Normafán, amely jelentősen bővítheti a budapesti síelési lehetőségeket.
A MÁV-csoportnál 2025-ben több tízezer elhagyott tárgy került elő a vonatokon és autóbuszokon.
Van olyan, aki nyugodt, hallgatag, jól kezelhető, néma rab, de akad olyan, aki megvadul, ha börtönéből nem szabadul.
Elon Musk az X közösségi platformon felvetette, hogy megvásárolná a Ryanairt, miután nyilvános szócsatába keveredett a légitársaság vezérigazgatójával, Michael O'Learyvel.
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
A Wizz Air újabb nyári úti céllal bővíti budapesti hálózatát: június 8-tól közvetlen járatok indulnak Dubrovnikba, Horvátország ikonikus tengerparti városába.
Az állami fenntartású négy iskolában nincs tanítás, az 1469 tanuló közül tíz gyermek felügyeletét kérték a szülők.
A Pénzcentrum 2026. január 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ónos szitálás, brutál szél, mínusz 13 fokos hideg vár ránk: semmi jót nem tarttogatnak a következő napok
A nappali hőmérséklet -7 és +1 Celsius-fok között alakul, éjszaka pedig helyenként -13 fokig is süllyedhet a hőmérséklet
A siófoki mérések alapján 14 centiméterre hízott a jég a partközelben, míg 150-200 méterre a parttól már csak 8-9 centiméteres.
A Harry ciklon napok óta erős, helyenként viharos széllökésekkel és felkavart tengerrel borzolja a sziget mindennapjait.