budapest snow snowy winter
Még mindig nincs vége? Nem tűnt még el az ónos eső és kis havazás, ma több helyen is számítani lehet rá

Pénzcentrum
2026. január 22. 07:17

A hétvégét borús, hideg időjárás jellemzi majd, minimális csapadékkal; napközben is fagypont körül marad a hőmérséklet - írta a Met.hu.

Az előrejelzések szerint az ország nagy részén túlnyomóan borult égbolt várható, amely csak helyenként és átmenetileg szakadozhat fel a nappali órákban. A vastag felhőtakaró mellett több térségben tartós, helyenként sűrű párásság alakulhat ki.

Jelentősebb csapadék nem valószínű, legfeljebb gyenge szitálás fordulhat elő, fagypont alatti hőmérséklet esetén helyenként ónos szitálás formájában. Elszórtan hószállingózás is előfordulhat, de számottevő csapadékmennyiség sehol sem várható. Az Észak-Dunántúlon a délkeleti szél időnként megerősödhet, ebben a térségben élénkebb széllökésekre kell számítani.

A hőmérséklet a téli időszakhoz képest viszonylag enyhe lesz: a nappali maximumok általában mínusz 2 és plusz 2 Celsius-fok között alakulnak. Az esti órákra lehűlés várható, ekkor a hőmérséklet mínusz 1 és mínusz 6 fok közé csökken.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #havazás #időjárás #hó #fagy #ónos eső #hideg #csapadék #lehűlés #időjárás előrejelzés #hungaromet

