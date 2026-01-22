Lényeges szempont, hogy a sózott felületekről származó havat ne halmozzuk a talajra.
Még mindig nincs vége? Nem tűnt még el az ónos eső és kis havazás, ma több helyen is számítani lehet rá
A hétvégét borús, hideg időjárás jellemzi majd, minimális csapadékkal; napközben is fagypont körül marad a hőmérséklet - írta a Met.hu.
Az előrejelzések szerint az ország nagy részén túlnyomóan borult égbolt várható, amely csak helyenként és átmenetileg szakadozhat fel a nappali órákban. A vastag felhőtakaró mellett több térségben tartós, helyenként sűrű párásság alakulhat ki.
Jelentősebb csapadék nem valószínű, legfeljebb gyenge szitálás fordulhat elő, fagypont alatti hőmérséklet esetén helyenként ónos szitálás formájában. Elszórtan hószállingózás is előfordulhat, de számottevő csapadékmennyiség sehol sem várható. Az Észak-Dunántúlon a délkeleti szél időnként megerősödhet, ebben a térségben élénkebb széllökésekre kell számítani.
A hőmérséklet a téli időszakhoz képest viszonylag enyhe lesz: a nappali maximumok általában mínusz 2 és plusz 2 Celsius-fok között alakulnak. Az esti órákra lehűlés várható, ekkor a hőmérséklet mínusz 1 és mínusz 6 fok közé csökken.
Rendkívüli bejelentést tett az MVM, azonnali felfüggesztésről döntöttek: több százezer fogyasztót érint
A rezsicég hangsúlyozza, hogy az elszámolás nem marad el, de a részletszabályok megjelenéséig az ügyfelek türelmét kéri.
Budapest I. kerülete is szigorítaná a rövid távú lakáskiadás feltételeit, akár teljes tiltást is kilátásba helyezve.
Sokan beleesnek ebbe a hibába az Otthon Startnál: erre kell figyelned, ha el akarod kerülni a súlyos pénzbüntetést
A szabályok a korábban már kiemelt minősítést szerzett projektekre is vonatkoznak, hívja fel a figyelmet a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.
Pénteken napközben már országszerte 0 fok feletti hőmérsékletre lehet számítani.
Van esély, hogy megtalálják Egressy Mátyást a Dunában? Megszólalt a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat
A Dunában folytatják a keresést az Ötkert szórakozóhelyről szombaton eltűnt 18 éves Egressy Mátyás után.
Nagy Márton is bemondta, drasztikusan módosítják a rezsicsökkentést: részleteket is elárult a miniszter
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy módosítják a rezsicsökkentés rendszerét.
A fővárosi hulladékgazdálkodó cég hétvégi túlmunkával pótolta a hó és fagy miatt elmaradt szemétszállítást Budapesten.
A kormány hozzányúlhat a rezsicsökkentéshez, erről tárgyalnak ma a kormányülésen - közölte Orbán Viktor. A döntést az extrém hideggel indokolta.
Ahol a helyreállítás tovább tart, az önkormányzat a helyi családsegítővel és a rendőrséggel együttműködve valamennyi lakost felkeres és felméri az igényeiket.
Budapesten átlagosan egy 26 négyzetméteres ingatlanra elég 40 millió forint, a valóságban azonban ennél kisebb lakást lehet vásárolni ennyiből.
Az Otthon Start hónapokon át uralta a lakáspiacot, és gyakorlatilag mindent vitt.
Egy csömöri lakos éberségének köszönhető, hogy a rendőrök lelepleztek egy lakásmaffiát
Az MVM részletes útmutatót tett közzé a lakossági gázfogyasztás csökkentéséről, rámutatva, hogy a háztartások földgázfelhasználásának mintegy négyötödét a fűtés teszi ki.
Kazincbarcikán 16 ezer ember maradt fűtés nélkül a mínusz 11 fokos hidegben, melegedőbuszokat küldtek nekik
Kazincbarcikán műszaki hiba miatt leállt az önkormányzati távhőszolgáltatás, ami akár 8710 fogyasztót és mintegy 16 ezer lakost is érinthet.
Az idősek otthonában való gondozás feltétele, hogy az igénylő napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezzen.
Még az albérletpiacot is durván felforgatta az Otthon Start: erről tudjon, aki olcsó bérlakást keres Budapesten
A Pénzcentrum megnézte, hol és milyen feltételekkel lehet most a fővárosban a legalacsonyabb bérleti díjért teljes lakást bérelni.
Lomtalanítás Budapest 2026: itt vannak a friss dátumok, ezek a kerületek készülhetnek már februárban
Közzétette a MOHU, mikor lesz lomtalanítás Budapest egyes kerületeiben 2026-ban.
Országszerte komoly problémakat okoz a tűzifahiány: a legszegényebb településeken már kritikus a helyzet
A rendkívüli hideg és a hóhelyzet súlyos ellátási gondokat okozott számos vidéki kistelepülésen, miközben az ígért ingyenes tűzifa több helyen még nem érkezett meg.