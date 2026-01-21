Gólörömmel üzent a Real tehetsége: tényleg mulatozni jár edzés helyett is Bellingham?

Jude Bellingham a Monaco elleni BL-győzelem után a pályán kívüli életmódját érintő pletykákat "külső zajnak" nevezte, és egy ivást imitáló gólörömmel üzent kritikusainak - közölte a BBC.

A gólt egy ivást imitáló gesztussal ünnepelte, amit az internet gyorsan felkapott. A mozdulat nem volt véletlen: a hétvégi Levante elleni meccs előtt AuronPlay, a 29 millió feliratkozóval rendelkező spanyol videós azt állította, hogy Bellingham "túlságosan szereti az alkoholt", és "minden spanyol éjszakai klubban megfordult már", ami szerinte a játékos teljesítményére is rányomja a bélyegét. A futballistát a szurkolók egy része ki is fütyülte a mérkőzésen.

Manapság bárki kamerát ragadhat, mondhat, amit akar, és az egész világ elhiszi mindenféle bizonyíték nélkül. Két lehetőség van: vagy siránkozom miatta, vagy egyszerűen túllépek rajta. Ez a gesztus csak egy kis visszaszólás volt a szurkolóknak és azoknak, akik összevissza beszélnek. Én tudom az igazságot, tudom, mi történik a magánéletemben, és mit adok a játéknak meg a csapatnak. A külső zaj nem számít, de jólesik egy kicsit viccelődni.

– nyilatkozta Bellingham a TNT Sportsnak. A 22 éves játékos hozzátette: a szurkolók megdolgoznak a pénzükért és spórolnak, hogy eljöhessenek a meccsekre, így joguk van véleményt mondani. "Ilyen teljesítményt kell nyújtanunk nekik gyakrabban, mint amit ezen a meccsen" – zárta gondolatait.