Az Újpest FC kölcsönvette a német Eintracht Frankfurt középpályását, Fenyő Noah-t, a megállapodás vételi opciót is tartalmaz.
Gólörömmel üzent a Real tehetsége: tényleg mulatozni jár edzés helyett is Bellingham?
Jude Bellingham a Monaco elleni BL-győzelem után a pályán kívüli életmódját érintő pletykákat "külső zajnak" nevezte, és egy ivást imitáló gólörömmel üzent kritikusainak - közölte a BBC.
A gólt egy ivást imitáló gesztussal ünnepelte, amit az internet gyorsan felkapott. A mozdulat nem volt véletlen: a hétvégi Levante elleni meccs előtt AuronPlay, a 29 millió feliratkozóval rendelkező spanyol videós azt állította, hogy Bellingham "túlságosan szereti az alkoholt", és "minden spanyol éjszakai klubban megfordult már", ami szerinte a játékos teljesítményére is rányomja a bélyegét. A futballistát a szurkolók egy része ki is fütyülte a mérkőzésen.
Manapság bárki kamerát ragadhat, mondhat, amit akar, és az egész világ elhiszi mindenféle bizonyíték nélkül. Két lehetőség van: vagy siránkozom miatta, vagy egyszerűen túllépek rajta. Ez a gesztus csak egy kis visszaszólás volt a szurkolóknak és azoknak, akik összevissza beszélnek. Én tudom az igazságot, tudom, mi történik a magánéletemben, és mit adok a játéknak meg a csapatnak. A külső zaj nem számít, de jólesik egy kicsit viccelődni.
– nyilatkozta Bellingham a TNT Sportsnak. A 22 éves játékos hozzátette: a szurkolók megdolgoznak a pénzükért és spórolnak, hogy eljöhessenek a meccsekre, így joguk van véleményt mondani. "Ilyen teljesítményt kell nyújtanunk nekik gyakrabban, mint amit ezen a meccsen" – zárta gondolatait.
Az Audi a 2026-os szezontól veszi át a svájci székhelyű Sauber istállót, és ezzel a gyár történetében először száll be a Forma-1-be.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) bejelentette, hogy vizsgálatot indít annak eldöntésére, szükséges-e Kramnikot felelősségre vonni az eset miatt.
Eltűnt Seve Ballesteros életnagyságú szobra a legendás spanyol golfozó szülővárosából, a kantábriai Pedrenából; a hatóságok lopás gyanújával nyomoznak.
Ötméteresekkel győzte le a spanyolokat Varga Zsolt együttese, így már a fináléba jutásért ugrik pénteken medencébe.
John O'Kane, David Beckham egykori manchesteri csapattársa Brooklyn Beckham mellé állt a Beckham családban kirobbant, közösségi médiában zajló botrányban.
Az év második felében távozik a Mercedes-istállótól John Owen, a csapat 2007 óta szolgáló vezető tervezője.
Életének 79. évében elhunyt Sauska István, a Magyar Tenisz Szövetség korábbi főtitkára és az alagi Károlyi Tenisz Klub alapítója.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy az Afrika-kupa ideje alatt szinte mindennap beszélt Mohamed Salah-al.
A 41 éves LeBron James két évtizednyi folyamatos szereplés után idén először nem került be az NBA All Star-gála kezdőcsapatába.
Nem indul a legjobban az év Dzsudzsák Balázsnak: komoly bajban van a futballista cége, ki tud mászni ebből?
A DB7.hu Szolgáltató Kft.-nél január elején NAV-végrehajtást rendeltek el, a cég évek óta veszteségesen működik.
Rekordösszeget, 12 millió eurót fizet a Premier League-ben szereplő Bournemouth a Ferencváros 19 éves középpályásáért, Tóth Alexért.
A keddi BL-játéknapon az Internazionale az Arsenalt fogadja, de pályára lép többek között a Manchester City, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is.
Donald Trump ezt is elintézte? A vámjai miatt kihagyhatja a foci világbajnokságot az egyik legjobb csapat
A sportbojkottok nem ismeretlenek a nemzetközi politikában. Az olimpiai játékokat ötször bojkottálták, beleértve az 1936-os berlini olimpiát is.
Virgil van Dijk nyári átigazolási kérése nem hozta meg a várt eredményt a Liverpool számára, annak ellenére, hogy a klub rekordösszegű befektetéseket hajtott végre.
Novak Djokovic 21. Australian Open-szereplésével beállította Roger Federer tornarekordját, miközben 81. Grand Slam-főtáblás indulásával egy másik csúcsot is elért.
A skót profi labdarúgás évente több mint 800 millió fonttal járul hozzá az ország gazdaságához a Fraser of Allander Intézet friss elemzése szerint.
Egy 35 éves walesi focistát vettek őrizetbe testi sértés gyanújával, miután egy múlt szombati walesi futballmeccsen brutálisan, könyökkel arcon ütötte ellenfelét.
A FIFA és az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) is közleményt adott ki a Szenegál–Marokkó Afrika-kupa-döntő botrányos eseményei után.