A Nemzetközi Olimpiai Bizottság lebonyolításért felelős vezetője szerint jó ütemben haladnak a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpia előkészületei.
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
Mostanra halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Dudás Miki halála ügyében - közölte frissen a rendőrség.
Halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dudás Miklós halálával összefüggésben - derül ki a rendőrség 2026. január 6-án este kiadott közleményéből.
A BRFK tájékoztatása szerint a XVIII. kerületben, egy lakásban 2026. január 5-én találták holtan a 34 éves férfit. A haláleset körülményeit eredetileg közigazgatási hatósági eljárás keretében kezdték vizsgálni, azonban a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket azonosított az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa már büntetőeljárás keretében tisztázható. Ennek nyomán a BRFK Életvédelmi Osztálya január 6-án elrendelte a nyomozást halált okozó testi sértés gyanúja miatt.
A mostani fejlemények azért is bírnak különös jelentőséggel, mert a halálesetet követően, január 5-én még más tartalmú rendőrségi tájékoztatás látott napvilágot. Akkor Csécsi Soma, a BRFK szóvivője azt közölte, hogy az ügyben nem merült fel idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja, a rendőrség pedig közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a körülményeket.
Dudás Miklós világbajnok kajakozó volt, aki 2021 elején jelentette be visszavonulását az élsporttól. Sportpályafutása lezárása után több televíziós műsorban is rendszeresen szerepelt. Halála megrázta a sportközvéleményt, az ügyben indult nyomozás jelenleg is folyamatban van; a rendőrség közlése szerint annak célja a sérülések keletkezésének pontos körülményeinek tisztázása. A BRFK további részleteket egyelőre nem közölt.
Korábbi csapattársai, barátai és a volt edzője beszélt megrendülten arról, hogy elhunyt a mindössze 34 esztendős sportoló.
A helyszíni szemle még zajlik, a halál pontos okát a boncolás állapítja meg.
Dudás Miklós ígéretes sportkarriert tudhatott maga előtt, végül szerzett is világbajnoki aranyat. Évekkel ezelőtt fejezte be az élsportot egy eltiltás után.
Mindössze 34 évesen elhunyt Dudás Miki világbajnok kajakozó.
