Sport

Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség

Pénzcentrum
2026. január 6. 21:39

Mostanra halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Dudás Miki halála ügyében - közölte frissen a rendőrség.

Halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dudás Miklós halálával összefüggésben - derül ki a rendőrség 2026. január 6-án este kiadott közleményéből.

A BRFK tájékoztatása szerint a XVIII. kerületben, egy lakásban 2026. január 5-én találták holtan a 34 éves férfit. A haláleset körülményeit eredetileg közigazgatási hatósági eljárás keretében kezdték vizsgálni, azonban a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket azonosított az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa már büntetőeljárás keretében tisztázható. Ennek nyomán a BRFK Életvédelmi Osztálya január 6-án elrendelte a nyomozást halált okozó testi sértés gyanúja miatt.

A mostani fejlemények azért is bírnak különös jelentőséggel, mert a halálesetet követően, január 5-én még más tartalmú rendőrségi tájékoztatás látott napvilágot. Akkor Csécsi Soma, a BRFK szóvivője azt közölte, hogy az ügyben nem merült fel idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja, a rendőrség pedig közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a körülményeket.

Dudás Miklós világbajnok kajakozó volt, aki 2021 elején jelentette be visszavonulását az élsporttól. Sportpályafutása lezárása után több televíziós műsorban is rendszeresen szerepelt. Halála megrázta a sportközvéleményt, az ügyben indult nyomozás jelenleg is folyamatban van; a rendőrség közlése szerint annak célja a sérülések keletkezésének pontos körülményeinek tisztázása. A BRFK további részleteket egyelőre nem közölt.
Címlapkép: Getty Images
