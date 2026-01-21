Nagyon sok rajongó várta, most jelentette be a Netflix: jön az F1-es sorozat új évada

Február 27-én érkezik a Netflixre a Formula 1: Drive to Survive nyolcadik évada, amely ismét exkluzív betekintést nyújt a száguldó cirkusz kulisszái mögé.

A Netflix megerősítette, hogy a népszerű sorozat új évada február 27-én debütál a streamingplatformon. Az új széria ezúttal a 2025-ös szezont dolgozza fel, amely a pályán és azon kívül is bővelkedett látványos fordulatokban.

A bajnoki címért folytatott küzdelem számos meglepetést tartogatott. Oscar Piastri az év elején még esélyesnek tűnt, ám a szezon második felében Max Verstappen látványos formába lendült, és újra beszállt a harcba. Miközben Piastri nehezebb időszakon ment keresztül, csapattársa, Lando Norris egyre jobb teljesítményt nyújtott. Végül mindössze kétpontos előnnyel megszerezte első világbajnoki címét az Abu-Dzabiban rendezett szezonzárón.

A Drive to Survive legújabb évada közvetlenül a 2026-os szezon rajtja előtt kerül a nézők elé. A 24 futamból álló bajnokság március 6–8. között, az Ausztrál Nagydíjjal veszi kezdetét.