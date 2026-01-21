Carlos Alcaraz golfozik pihenőnapjain, de más kreatív teniszezők is vannak a mezőnyben, ha lazításról van szó.
Nagyon sok rajongó várta, most jelentette be a Netflix: jön az F1-es sorozat új évada
Február 27-én érkezik a Netflixre a Formula 1: Drive to Survive nyolcadik évada, amely ismét exkluzív betekintést nyújt a száguldó cirkusz kulisszái mögé.
A Netflix megerősítette, hogy a népszerű sorozat új évada február 27-én debütál a streamingplatformon. Az új széria ezúttal a 2025-ös szezont dolgozza fel, amely a pályán és azon kívül is bővelkedett látványos fordulatokban.
A bajnoki címért folytatott küzdelem számos meglepetést tartogatott. Oscar Piastri az év elején még esélyesnek tűnt, ám a szezon második felében Max Verstappen látványos formába lendült, és újra beszállt a harcba. Miközben Piastri nehezebb időszakon ment keresztül, csapattársa, Lando Norris egyre jobb teljesítményt nyújtott. Végül mindössze kétpontos előnnyel megszerezte első világbajnoki címét az Abu-Dzabiban rendezett szezonzárón.
A Drive to Survive legújabb évada közvetlenül a 2026-os szezon rajtja előtt kerül a nézők elé. A 24 futamból álló bajnokság március 6–8. között, az Ausztrál Nagydíjjal veszi kezdetét.
Kerkez Milos, a Liverpool magyar válogatott balhátvédje elismerte, hogy még mindig nem elégedett saját teljesítményével.
Jude Bellingham a Monaco elleni BL-győzelem után a pályán kívüli életmódját érintő pletykákat "külső zajnak" nevezte, és egy ivást imitáló gólörömmel üzent kritikusainak.
Németországból kölcsönzött az Újpest: U-válogatott tehetség érkezett, komolyan gondolják a feljebb kerülést
Az Újpest FC kölcsönvette a német Eintracht Frankfurt középpályását, Fenyő Noah-t, a megállapodás vételi opciót is tartalmaz.
Az új rendszeren keresztül regisztráló, a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra jegyet vásárló szurkolók elsőbbséget kaphatnak az amerikai vízuminterjú-időpontok lefoglalásánál.
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában szerdán három magyar válogatott futballistára is komoly összecsapás vár.
Az Audi a 2026-os szezontól veszi át a svájci székhelyű Sauber istállót, és ezzel a gyár történetében először száll be a Forma-1-be.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) bejelentette, hogy vizsgálatot indít annak eldöntésére, szükséges-e Kramnikot felelősségre vonni az eset miatt.
Eltűnt Seve Ballesteros életnagyságú szobra a legendás spanyol golfozó szülővárosából, a kantábriai Pedrenából; a hatóságok lopás gyanújával nyomoznak.
Ötméteresekkel győzte le a spanyolokat Varga Zsolt együttese, így már a fináléba jutásért ugrik pénteken medencébe.
John O'Kane, David Beckham egykori manchesteri csapattársa Brooklyn Beckham mellé állt a Beckham családban kirobbant, közösségi médiában zajló botrányban.
Az év második felében távozik a Mercedes-istállótól John Owen, a csapat 2007 óta szolgáló vezető tervezője.
Életének 79. évében elhunyt Sauska István, a Magyar Tenisz Szövetség korábbi főtitkára és az alagi Károlyi Tenisz Klub alapítója.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy az Afrika-kupa ideje alatt szinte mindennap beszélt Mohamed Salah-al.
A 41 éves LeBron James két évtizednyi folyamatos szereplés után idén először nem került be az NBA All Star-gála kezdőcsapatába.
Nem indul a legjobban az év Dzsudzsák Balázsnak: komoly bajban van a futballista cége, ki tud mászni ebből?
A DB7.hu Szolgáltató Kft.-nél január elején NAV-végrehajtást rendeltek el, a cég évek óta veszteségesen működik.
Rekordösszeget, 12 millió eurót fizet a Premier League-ben szereplő Bournemouth a Ferencváros 19 éves középpályásáért, Tóth Alexért.
A keddi BL-játéknapon az Internazionale az Arsenalt fogadja, de pályára lép többek között a Manchester City, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is.
Donald Trump ezt is elintézte? A vámjai miatt kihagyhatja a foci világbajnokságot az egyik legjobb csapat
A sportbojkottok nem ismeretlenek a nemzetközi politikában. Az olimpiai játékokat ötször bojkottálták, beleértve az 1936-os berlini olimpiát is.