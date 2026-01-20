A fesztiválpiac néhány évvel ezelőtt még a túlélésért küzdött, ma viszont újra a globális szórakoztatóipar egyik legforróbb terepe.
Elképesztő dráma után lett meg: négy között a férfi pólósok!
A magyar férfi vízilabda-válogatott büntetőpárbajban, 15–14-re győzte le a címvédő és világbajnok spanyol csapatot a belgrádi Európa-bajnokság középdöntőjének keddi zárófordulójában, és ezzel bejutott az elődöntőbe.
A rendkívül kiélezett találkozó végül ötméteresekkel dőlt el a magyar válogatott javára. A párharc során egyik fél sem tudott döntő fölénybe kerülni, a rendes játékidőben fej fej mellett haladt a két együttes, így elkerülhetetlenné vált a büntetőpárbaj.
A mérkőzés hőse Vogel Soma volt, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott a kapuban. A rendes játékidő alatt két spanyol lövést hárított, majd a büntetőknél ismét két kísérletet védett, így összesen négy ötméterest fogott meg, döntő szerepet játszva a magyar sikerben.
A győzelem történelmi jelentőségű, mivel a magyar válogatott az Európa-bajnokságok történetében továbbra is veretlen a spanyolokkal szemben. A mostani volt a két csapat 21. egymás elleni mérkőzése a kontinensviadalokon, és a spanyol válogatott ezúttal sem tudott győzelmet aratni a magyarok ellen.
A vereség komoly csapást jelent a spanyoloknak, akik 2018 óta először maradnak le a dobogóról egy jelentős nemzetközi tornán. Az olimpiai játékokat leszámítva az elmúlt hat évben valamennyi világversenyről éremmel távoztak, ám ez az impozáns sorozat most Belgrádban megszakadt.
A magyar csapatra két pihenőnap vár, ezt követően pénteken ugrik ismét medencébe az elődöntőben. Az ellenfél nagy valószínűséggel a görög válogatott lesz, amely szintén esélyesként várja a négy közé jutásért zajló párharcát.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
Eltűnt Seve Ballesteros életnagyságú szobra a legendás spanyol golfozó szülővárosából, a kantábriai Pedrenából; a hatóságok lopás gyanújával nyomoznak.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy az Afrika-kupa ideje alatt szinte mindennap beszélt Mohamed Salah-al.
A 41 éves LeBron James két évtizednyi folyamatos szereplés után idén először nem került be az NBA All Star-gála kezdőcsapatába.
Nem indul a legjobban az év Dzsudzsák Balázsnak: komoly bajban van a futballista cége, ki tud mászni ebből?
A DB7.hu Szolgáltató Kft.-nél január elején NAV-végrehajtást rendeltek el, a cég évek óta veszteségesen működik.
Rekordösszeget, 12 millió eurót fizet a Premier League-ben szereplő Bournemouth a Ferencváros 19 éves középpályásáért, Tóth Alexért.
A keddi BL-játéknapon az Internazionale az Arsenalt fogadja, de pályára lép többek között a Manchester City, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is.
Donald Trump ezt is elintézte? A vámjai miatt kihagyhatja a foci világbajnokságot az egyik legjobb csapat
A sportbojkottok nem ismeretlenek a nemzetközi politikában. Az olimpiai játékokat ötször bojkottálták, beleértve az 1936-os berlini olimpiát is.
Virgil van Dijk nyári átigazolási kérése nem hozta meg a várt eredményt a Liverpool számára, annak ellenére, hogy a klub rekordösszegű befektetéseket hajtott végre.
Novak Djokovic 21. Australian Open-szereplésével beállította Roger Federer tornarekordját, miközben 81. Grand Slam-főtáblás indulásával egy másik csúcsot is elért.
A skót profi labdarúgás évente több mint 800 millió fonttal járul hozzá az ország gazdaságához a Fraser of Allander Intézet friss elemzése szerint.
Egy 35 éves walesi focistát vettek őrizetbe testi sértés gyanújával, miután egy múlt szombati walesi futballmeccsen brutálisan, könyökkel arcon ütötte ellenfelét.
A FIFA és az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) is közleményt adott ki a Szenegál–Marokkó Afrika-kupa-döntő botrányos eseményei után.
Pep Guardiola akár már a napokban távozhat a Manchester Citytől, legalábbis ezt gondolja egy szakíró.
Az eddigi másodedző, Pampuch Csaba vette át a szakmai stáb irányítását Dávid Zoltántól a nyíregyházi női röplabdzóknál.
Ezt gyorsan elengedte: nagyon beleszállt saját csapatába az Aston Villa edzője, ezt mondta a vereség után
Az Aston Villa vezetőedzője az Everton elleni, 1-0-s hazai vereség után kijelentette, hogy szerinte csapata nem esélyes az első öt hely valamelyikére.
Szenegál története során másodszor hódította el az Afrika-kupát, ám a marokkói házigazdák elleni döntőt botrányos jelenetek árnyékolták be
Saját kosárligát alakítana Európában az NBA, nagy múltú futballklubok jelentkezését várják hozzá.
A dán edző mindössze hét hónapja irányítja a csapatot, de a BBC Sport értesülései szerint a klubvezetés egy része máris komolyan fontolgatja a menesztését.