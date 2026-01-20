2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
Belgrád, 2026. január 20.A magyar kispad ünnepel a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének E csoportjában játszott Spanyolország - Magyarország mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 20-án. A magyar válogat
Sport

Elképesztő dráma után lett meg: négy között a férfi pólósok!

MTI
2026. január 20. 19:44

A magyar férfi vízilabda-válogatott büntetőpárbajban, 15–14-re győzte le a címvédő és világbajnok spanyol csapatot a belgrádi Európa-bajnokság középdöntőjének keddi zárófordulójában, és ezzel bejutott az elődöntőbe.

A rendkívül kiélezett találkozó végül ötméteresekkel dőlt el a magyar válogatott javára. A párharc során egyik fél sem tudott döntő fölénybe kerülni, a rendes játékidőben fej fej mellett haladt a két együttes, így elkerülhetetlenné vált a büntetőpárbaj.

A mérkőzés hőse Vogel Soma volt, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott a kapuban. A rendes játékidő alatt két spanyol lövést hárított, majd a büntetőknél ismét két kísérletet védett, így összesen négy ötméterest fogott meg, döntő szerepet játszva a magyar sikerben.

A győzelem történelmi jelentőségű, mivel a magyar válogatott az Európa-bajnokságok történetében továbbra is veretlen a spanyolokkal szemben. A mostani volt a két csapat 21. egymás elleni mérkőzése a kontinensviadalokon, és a spanyol válogatott ezúttal sem tudott győzelmet aratni a magyarok ellen.

A vereség komoly csapást jelent a spanyoloknak, akik 2018 óta először maradnak le a dobogóról egy jelentős nemzetközi tornán. Az olimpiai játékokat leszámítva az elmúlt hat évben valamennyi világversenyről éremmel távoztak, ám ez az impozáns sorozat most Belgrádban megszakadt.

A magyar csapatra két pihenőnap vár, ezt követően pénteken ugrik ismét medencébe az elődöntőben. Az ellenfél nagy valószínűséggel a görög válogatott lesz, amely szintén esélyesként várja a négy közé jutásért zajló párharcát.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
#magyarország #sport #verseny #siker #magyar válogatott #meccs #győzelem #sportolók #európa-bajnokság #válogatott

