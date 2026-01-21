2026. január 21. szerda Ágnes
-3 °C Budapest
Amerikai vízum, szüreti térkép és útlevél háttér
Sport

Nagyon fontos újítás indult el a focivébé előtt: ez rengeteg embert fog érinteni

Pénzcentrum
2026. január 21. 12:11

Kedden elindult a FIFA Pass rendszer: az ezen keresztül regisztráló, a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra jegyet vásárló szurkolók elsőbbséget kaphatnak az amerikai vízuminterjú-időpontok lefoglalásánál. A rendszert azért hozták létre, mert több, a tornára kijutott ország állampolgárai a jelenlegi eljárásrend mellett várhatóan nem jutnának időben vízumhoz - tudósított a BBC.

Az amerikai külügyminisztérium leszögezte, hogy a FIFA Pass által biztosított időpont nem jelent automatikus vízumot. Minden kérelmezőnek át kell esnie a szokásos biztonsági átvilágításon. A tárca szerint a rendszer a várakozási időt rövidíti le; a vízumkötelezett országok több mint 80 százalékában már 60 napon belül lehet időpontot kapni.

A vízummentességi programban részt vevő országok – így a legtöbb európai állam, az Egyesült Királyság, Japán és Ausztrália – polgárainak nincs szükségük a FIFA Passra. Számukra elegendő az ESTA elektronikus utazási engedély igénylése.

Bonyolultabb a helyzet azon 75 ország esetében, ahonnan az Egyesült Államok a múlt szerdán felfüggesztette a bevándorlási vízumok kiadását. A listán tizenöt már kijutott válogatott szerepel, köztük az ötszörös világbajnok Brazília, valamint Irán, Algéria, Kolumbia, Egyiptom, Ghána, Haiti, Marokkó és Szenegál. További hét érintett ország még harcban áll a kijutásért.

A külügyminisztérium tisztázta, hogy a felfüggesztés kizárólag a bevándorlási vízumokra vonatkozik. A turista-, sportoló- és médiavízumokat nem érinti az intézkedés.

A legrosszabb helyzetben Haiti és Irán szurkolói vannak, mivel mindkét ország teljes utazási tilalom alatt áll. Elefántcsontpart és Szenegál részleges korlátozás alá esik. A tárca közlése szerint a FIFA Pass sem segít azokon, akik egyébként nem jogosultak vízumra, így e négy ország szurkolói nagy valószínűséggel nem utazhatnak el a világbajnokságra.

A sportolókra, az edzőkre és közvetlen családtagjaikra kivételt tettek az utazási tilalom alól, a szurkolókra azonban ez a könnyítés nem vonatkozik.

A világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi június 11. és július 19. között. A 104 mérkőzésből 78-at amerikai városokban játszanak, a döntőnek pedig a New Jersey állambeli MetLife Stadion ad otthont.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
0
2.
Dél-Afrika
0
3.
Dél-Korea
0
4.
Denmark/Czech/Ireland/North Macedonia
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.01.21.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #sport #vízum #labdarúgás #usa #világbajnokság #bevándorlás #kanada #mexikó #vb 2026 #szurkolók

