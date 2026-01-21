Nagyon fontos újítás indult el a focivébé előtt: ez rengeteg embert fog érinteni

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában szerdán három magyar válogatott futballistára is komoly összecsapás vár.
Kedden elindult a FIFA Pass rendszer: az ezen keresztül regisztráló, a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra jegyet vásárló szurkolók elsőbbséget kaphatnak az amerikai vízuminterjú-időpontok lefoglalásánál. A rendszert azért hozták létre, mert több, a tornára kijutott ország állampolgárai a jelenlegi eljárásrend mellett várhatóan nem jutnának időben vízumhoz - tudósított a BBC.
Az amerikai külügyminisztérium leszögezte, hogy a FIFA Pass által biztosított időpont nem jelent automatikus vízumot. Minden kérelmezőnek át kell esnie a szokásos biztonsági átvilágításon. A tárca szerint a rendszer a várakozási időt rövidíti le; a vízumkötelezett országok több mint 80 százalékában már 60 napon belül lehet időpontot kapni.
A vízummentességi programban részt vevő országok – így a legtöbb európai állam, az Egyesült Királyság, Japán és Ausztrália – polgárainak nincs szükségük a FIFA Passra. Számukra elegendő az ESTA elektronikus utazási engedély igénylése.
Bonyolultabb a helyzet azon 75 ország esetében, ahonnan az Egyesült Államok a múlt szerdán felfüggesztette a bevándorlási vízumok kiadását. A listán tizenöt már kijutott válogatott szerepel, köztük az ötszörös világbajnok Brazília, valamint Irán, Algéria, Kolumbia, Egyiptom, Ghána, Haiti, Marokkó és Szenegál. További hét érintett ország még harcban áll a kijutásért.
A külügyminisztérium tisztázta, hogy a felfüggesztés kizárólag a bevándorlási vízumokra vonatkozik. A turista-, sportoló- és médiavízumokat nem érinti az intézkedés.
A legrosszabb helyzetben Haiti és Irán szurkolói vannak, mivel mindkét ország teljes utazási tilalom alatt áll. Elefántcsontpart és Szenegál részleges korlátozás alá esik. A tárca közlése szerint a FIFA Pass sem segít azokon, akik egyébként nem jogosultak vízumra, így e négy ország szurkolói nagy valószínűséggel nem utazhatnak el a világbajnokságra.
A sportolókra, az edzőkre és közvetlen családtagjaikra kivételt tettek az utazási tilalom alól, a szurkolókra azonban ez a könnyítés nem vonatkozik.
A világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi június 11. és július 19. között. A 104 mérkőzésből 78-at amerikai városokban játszanak, a döntőnek pedig a New Jersey állambeli MetLife Stadion ad otthont.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) bejelentette, hogy vizsgálatot indít annak eldöntésére, szükséges-e Kramnikot felelősségre vonni az eset miatt.
Eltűnt Seve Ballesteros életnagyságú szobra a legendás spanyol golfozó szülővárosából, a kantábriai Pedrenából; a hatóságok lopás gyanújával nyomoznak.
Ötméteresekkel győzte le a spanyolokat Varga Zsolt együttese, így már a fináléba jutásért ugrik pénteken medencébe.
John O'Kane, David Beckham egykori manchesteri csapattársa Brooklyn Beckham mellé állt a Beckham családban kirobbant, közösségi médiában zajló botrányban.
Az év második felében távozik a Mercedes-istállótól John Owen, a csapat 2007 óta szolgáló vezető tervezője.
Életének 79. évében elhunyt Sauska István, a Magyar Tenisz Szövetség korábbi főtitkára és az alagi Károlyi Tenisz Klub alapítója.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy az Afrika-kupa ideje alatt szinte mindennap beszélt Mohamed Salah-al.
A 41 éves LeBron James két évtizednyi folyamatos szereplés után idén először nem került be az NBA All Star-gála kezdőcsapatába.
A DB7.hu Szolgáltató Kft.-nél január elején NAV-végrehajtást rendeltek el, a cég évek óta veszteségesen működik.
Rekordösszeget, 12 millió eurót fizet a Premier League-ben szereplő Bournemouth a Ferencváros 19 éves középpályásáért, Tóth Alexért.
A keddi BL-játéknapon az Internazionale az Arsenalt fogadja, de pályára lép többek között a Manchester City, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is.
A sportbojkottok nem ismeretlenek a nemzetközi politikában. Az olimpiai játékokat ötször bojkottálták, beleértve az 1936-os berlini olimpiát is.
Virgil van Dijk nyári átigazolási kérése nem hozta meg a várt eredményt a Liverpool számára, annak ellenére, hogy a klub rekordösszegű befektetéseket hajtott végre.
Novak Djokovic 21. Australian Open-szereplésével beállította Roger Federer tornarekordját, miközben 81. Grand Slam-főtáblás indulásával egy másik csúcsot is elért.
A skót profi labdarúgás évente több mint 800 millió fonttal járul hozzá az ország gazdaságához a Fraser of Allander Intézet friss elemzése szerint.
Egy 35 éves walesi focistát vettek őrizetbe testi sértés gyanújával, miután egy múlt szombati walesi futballmeccsen brutálisan, könyökkel arcon ütötte ellenfelét.
A FIFA és az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) is közleményt adott ki a Szenegál–Marokkó Afrika-kupa-döntő botrányos eseményei után.
Pep Guardiola akár már a napokban távozhat a Manchester Citytől, legalábbis ezt gondolja egy szakíró.