Erre számíthat nyáron a turisztikai szektor: még mindig nem tudnak fellélegezni

A turizmus sérülékeny gazdasági ág volt mindig is, viszont eddig képes volt a gyors regenerálódásra. A koronavírus járvány viszont sosem látott kihívások elé állította a hazai szektort is. Amikor a világjárvány kezdett "eldurvulni" - nagyjából egy hónapja - akkor a külföldön tartózkodó utasok hazahozatala vált elsődlegessé. Ezt követően a közeli dátumú, még érvényes, de már nem teljesíthető foglalások rendezése következett. A "közvetlen vészelhárítás" lassan a végéhez ér, így most a nyári utak lemondásaival, átfoglalásaival foglalkoznak elsősorban.

"Elsődlegesen a költségeinket igyekszünk minél inkább csökkenteni, racionalizálni. Ezzel óvjuk cégünk tartalék tőkéjét, hogy ha ez az időszak véget ér, akkor megújult erővel térhessünk vissza a piacra" - mondta el Kónya Ádám, az Euro Travel International Andrássy úti irodájának vezetője a Magyar Hírlapnak. A cég arra számít, hogy az utazni, pihenni, kikapcsolódni vágyóknak erre idén is lesz lehetőségük.

El kell fogadnunk az aktuális állapotokat és ezek szerint kell kialakítanunk az életünket, illetve meghozni a szakmai-egzisztenciális döntéseinket. Igyekszem optimistán, de azért a realitásokat is figyelembe véve a jövőbe tekinteni. Úgy gondolom, a turizmus mindig is az egyik legsérülékenyebb gazdasági ágazat volt, és az is marad, de eddigi tapasztalataim azt mondatják velem, hogy ezúttal is képes lesz a gyors regenerálódásra. Azt az elképesztő szakmai tudást, jártasságot és személyi-anyagi hátteret, amely az ágazat szakmai tőkéjét - s egyben százezrek megélhetését - jelenti Magyarországon, nem szabad veszni hagyni

- mondta el Kónya Ádám, és arról is beszámolt, hogy az ő irodájuk sem tudott minden munkatársat megtartani, de a tőke megóvása érdekében meg kellett hozni súlyos döntéseket. Azt is hozzátette: megtartotték a csapatuk "magját", s mindenkit visszavárnak, ha vége a válságnak.