21 éves sorozat ért véget a kosárkirálynak: ezt bukta most el LeBron James

MTI
2026. január 20. 12:44

A kosárlabda történetének egyik legsikeresebb játékosa, a 41 éves LeBron James két évtizednyi folyamatos szereplés után idén először nem került be az NBA All Star-gála kezdőcsapatába, de csereként még beválaszthatják a február 15-i eseményre.

Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga hétfői közlése szerint a nyugati főcsoport kezdő ötösét Stephen Curry, Luka Dončić, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić és Victor Wembanyama alkotja. Ez azt jelenti, hogy LeBron James 21 év folyamatos jelenlét után először marad ki az All Star-meccs kezdői közül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Los Angeles Lakers veterán játékosa számára ugyanakkor még nyitva áll az ajtó: a tartalékok közé történő beválasztással továbbra is részese lehet a rangos eseménynek, amelyen a liga legjobbjai mérik össze tudásukat. James pályafutása során eddig minden alkalommal ott volt az All Star-gálán, amikor egészséges volt, és pályára lépett az adott idényben.

KATTINTS a friss és élő eredménykért, hírekért a Sportonlinera!

A négyszeres NBA-bajnok kosárlabdázó karrierje során tíz alkalommal jutott döntőbe, az amerikai válogatott tagjaként pedig három olimpiai aranyérmet is begyűjtött. Mindezek alapján méltán tartják számon a sportág valaha volt legnagyobb alakjai között.

A soron következő, immár 75. All Star-mérkőzésnek február 15-én a Los Angeles közelében fekvő Inglewood ad otthont, ahol a Los Angeles Clippers csarnoka szolgál majd helyszínül az összecsapásnak.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #verseny #amerika #meccs #sportoló #los angeles #kosárlabda #NBA #döntő #lebron james #amerikai sportok

