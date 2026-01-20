21 éves sorozat ért véget a kosárkirálynak: ezt bukta most el LeBron James

A kosárlabda történetének egyik legsikeresebb játékosa, a 41 éves LeBron James két évtizednyi folyamatos szereplés után idén először nem került be az NBA All Star-gála kezdőcsapatába, de csereként még beválaszthatják a február 15-i eseményre.

Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga hétfői közlése szerint a nyugati főcsoport kezdő ötösét Stephen Curry, Luka Dončić, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić és Victor Wembanyama alkotja. Ez azt jelenti, hogy LeBron James 21 év folyamatos jelenlét után először marad ki az All Star-meccs kezdői közül.

A Los Angeles Lakers veterán játékosa számára ugyanakkor még nyitva áll az ajtó: a tartalékok közé történő beválasztással továbbra is részese lehet a rangos eseménynek, amelyen a liga legjobbjai mérik össze tudásukat. James pályafutása során eddig minden alkalommal ott volt az All Star-gálán, amikor egészséges volt, és pályára lépett az adott idényben.

A négyszeres NBA-bajnok kosárlabdázó karrierje során tíz alkalommal jutott döntőbe, az amerikai válogatott tagjaként pedig három olimpiai aranyérmet is begyűjtött. Mindezek alapján méltán tartják számon a sportág valaha volt legnagyobb alakjai között.

A soron következő, immár 75. All Star-mérkőzésnek február 15-én a Los Angeles közelében fekvő Inglewood ad otthont, ahol a Los Angeles Clippers csarnoka szolgál majd helyszínül az összecsapásnak.