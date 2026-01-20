2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-8 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hand putting golf ball on tee in golf course
Sport

Ellopták a legendás sportoló szobrát: segítséget kér a rendőrség

Pénzcentrum
2026. január 20. 20:02

Eltűnt Seve Ballesteros életnagyságú szobra a legendás spanyol golfozó szülővárosából, a kantábriai Pedrenából; a hatóságok lopás gyanújával nyomoznak - írta a BBC.

A Marina de Cudeyo-i önkormányzat tájékoztatása szerint a hétvégén történt "sajnálatos esemény" minden jel szerint lopás volt, az ügyben rendőrségi nyomozás indult. Az ötszörös major-győztes spanyol golflegenda, aki öt alkalommal segítette győzelemhez Európát a Ryder-kupában, 2011-ben hunyt el agydaganat következtében, mindössze 54 évesen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az önkormányzat arra kérte a lakosságot, hogy aki bármilyen gyanús tevékenységet észlelt – különösen az elmúlt 24 órában –, haladéktalanul jelezze a rendőrségnek. A bronzszobrot Salvador García Ceballos szobrászművész készítette 2009-ben, majd 2017-ben helyezték el véglegesen a La Barquería parkban. 

KATTINTS a friss és élő eredményekért, sporthírekért a Sportonlinera!

 

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az alkotás azt a pillanatot örökíti meg, amikor Ballesteros ünnepelte emlékezetes győzelmét az 1984-es Open Championshipen, a skótországi St Andrews-ban. A spanyol játékos az utolsó körben még Tom Watson mögött állt, de végül két ütéssel megelőzte riválisát, megszerezve ezzel a trófeát, és megakadályozva, hogy az amerikai harmadszor egymás után is megnyerje a tornát.
Címlapkép: Getty Images
#lopás #sport #bűnözés #spanyolország #bűntény #golf #szobor #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:02
19:44
19:34
19:02
18:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 20.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
2026. január 20.
Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
2026. január 20.
Nem hiszed el, mennyi a mérnökinformatikusok fizetése, brutális mi pénzt fizetnek nekik 2026-ban
2026. január 20.
Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
NAPTÁR
Tovább
2026. január 20. kedd
Fábián, Sebestyén
4. hét
Január 20.
A pingvin-tudatosság napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
2
2 hete
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
3
2 hete
Dudás Miki halála: megszólalt a közeli barát -„Mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait”
4
1 hete
Elfogyott a türelem: kirúgták a vezetőedzőt Győrben, már az utód is megvan
5
1 hete
Szoboszlai Dominik is megszólalt az Arsenal elleni balhéról: elegáns választ adott a magyar sztár
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nyereménybetét
Több bank is kínál olyan betéteket, mellyel a megtakarítok értékes tárgyakat vagy gépkocsit nyerhetnek. Ezek a betétek a tárgynyereményeken felül csak minimális kamatot fizetnek, és a tárgyak teljes értékéből és a betétállományból számolt hozam is alacsonyabb lehet a piaci átlagnál.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 19:02
10 fesztivál, ahová egyszer az életben el KELL menned: megnéztük, mennyibe kerül
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 18:53
Nem kímélte Trumpot a francia elnök: keményen odaszólt Macron, szerinte az időt vesztegetik
Agrárszektor  |  2026. január 20. 19:26
Bármikor beüthet a krízishelyzet itthon: fontos, azonnal lépni kell