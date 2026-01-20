Ellopták a legendás sportoló szobrát: segítséget kér a rendőrség

Eltűnt Seve Ballesteros életnagyságú szobra a legendás spanyol golfozó szülővárosából, a kantábriai Pedrenából; a hatóságok lopás gyanújával nyomoznak - írta a BBC.

A Marina de Cudeyo-i önkormányzat tájékoztatása szerint a hétvégén történt "sajnálatos esemény" minden jel szerint lopás volt, az ügyben rendőrségi nyomozás indult. Az ötszörös major-győztes spanyol golflegenda, aki öt alkalommal segítette győzelemhez Európát a Ryder-kupában, 2011-ben hunyt el agydaganat következtében, mindössze 54 évesen.

Az önkormányzat arra kérte a lakosságot, hogy aki bármilyen gyanús tevékenységet észlelt – különösen az elmúlt 24 órában –, haladéktalanul jelezze a rendőrségnek. A bronzszobrot Salvador García Ceballos szobrászművész készítette 2009-ben, majd 2017-ben helyezték el véglegesen a La Barquería parkban.

Az alkotás azt a pillanatot örökíti meg, amikor Ballesteros ünnepelte emlékezetes győzelmét az 1984-es Open Championshipen, a skótországi St Andrews-ban. A spanyol játékos az utolsó körben még Tom Watson mögött állt, de végül két ütéssel megelőzte riválisát, megszerezve ezzel a trófeát, és megakadályozva, hogy az amerikai harmadszor egymás után is megnyerje a tornát.