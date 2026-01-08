2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
Budapest, 2025. május 5.Bûnügyi helyszínelõ Budapesten, a II. kerületben, ahol holtan találtak egy idõs nõt 2025. május 5-én. A rendõrség emberölés miatt indított eljárást, a nõ sérült férjét, a feltételezett elkövetõt, kórházban õrz
Sport

Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben

Pénzcentrum
2026. január 8. 09:45

Kezdetben nem utalt semmi bűncselekményre a 34 évesen elhunyt világbajnok kajakozó, Dudás Miklós halála kapcsán, ám a boncolás eredményei fordulatot hoztak az ügyben. A rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást, miután információk szeint a sportoló testén több súlyos fejsérülést találtak.

Hétfőn még nem merült fel bűncselekmény gyanúja a 34 éves korában elhunyt világbajnok kajakozó, Dudás Miklós halála kapcsán, kedden azonban a rendőrség már nyomozást indított. Az RTL beszámolója szerint a legfrissebb információk alapján a sportoló testén három súlyos fejsérülést találtak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Dudás Miklósra hétfő délelőtt találtak rá XVIII. kerületi lakásában, miután a hozzátartozók értesítették a hatóságokat, és zárszakértő segítségével jutottak be az ingatlanba. A helyszínelés órákig tartott, és kezdetben nem utalt semmi idegenkezűségre, amit a környéken élők beszámolói is megerősítettek: a szomszédok az elmúlt napokban sem zajt, sem dulakodásra utaló hangokat nem hallottak.

Kapcsolódó cikkeink:

A helyzet azonban kedden fordulatot vett. A soron kívül elvégzett boncolás olyan sérüléseket tárt fel, amelyek miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya halált okozó testi sértés gyanújával nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen.

„A később elrendelt hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket állapított meg, amelyek keletkezési mechanizmusát büntetőeljárás keretében kell tisztázni, ezért indult nyomozás halált okozó testi sértés gyanúja miatt” – közölte Csécsi Soma, a BRFK szóvivője.

Címlapkép: Mihádák Zoltán, MTI/MTVA
