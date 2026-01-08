Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben

Kezdetben nem utalt semmi bűncselekményre a 34 évesen elhunyt világbajnok kajakozó, Dudás Miklós halála kapcsán, ám a boncolás eredményei fordulatot hoztak az ügyben. A rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást, miután információk szeint a sportoló testén több súlyos fejsérülést találtak.

Hétfőn még nem merült fel bűncselekmény gyanúja a 34 éves korában elhunyt világbajnok kajakozó, Dudás Miklós halála kapcsán, kedden azonban a rendőrség már nyomozást indított. Az RTL beszámolója szerint a legfrissebb információk alapján a sportoló testén három súlyos fejsérülést találtak.

Dudás Miklósra hétfő délelőtt találtak rá XVIII. kerületi lakásában, miután a hozzátartozók értesítették a hatóságokat, és zárszakértő segítségével jutottak be az ingatlanba. A helyszínelés órákig tartott, és kezdetben nem utalt semmi idegenkezűségre, amit a környéken élők beszámolói is megerősítettek: a szomszédok az elmúlt napokban sem zajt, sem dulakodásra utaló hangokat nem hallottak.

A helyzet azonban kedden fordulatot vett. A soron kívül elvégzett boncolás olyan sérüléseket tárt fel, amelyek miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya halált okozó testi sértés gyanújával nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen.

„A később elrendelt hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket állapított meg, amelyek keletkezési mechanizmusát büntetőeljárás keretében kell tisztázni, ezért indult nyomozás halált okozó testi sértés gyanúja miatt” – közölte Csécsi Soma, a BRFK szóvivője.

Címlapkép: Mihádák Zoltán, MTI/MTVA