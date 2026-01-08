Az eset nyílt politikai konfliktussá eszkalálódott a szövetségi kormányzat és a városvezetés között.
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
Kezdetben nem utalt semmi bűncselekményre a 34 évesen elhunyt világbajnok kajakozó, Dudás Miklós halála kapcsán, ám a boncolás eredményei fordulatot hoztak az ügyben. A rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást, miután információk szeint a sportoló testén több súlyos fejsérülést találtak.
Hétfőn még nem merült fel bűncselekmény gyanúja a 34 éves korában elhunyt világbajnok kajakozó, Dudás Miklós halála kapcsán, kedden azonban a rendőrség már nyomozást indított. Az RTL beszámolója szerint a legfrissebb információk alapján a sportoló testén három súlyos fejsérülést találtak.
Dudás Miklósra hétfő délelőtt találtak rá XVIII. kerületi lakásában, miután a hozzátartozók értesítették a hatóságokat, és zárszakértő segítségével jutottak be az ingatlanba. A helyszínelés órákig tartott, és kezdetben nem utalt semmi idegenkezűségre, amit a környéken élők beszámolói is megerősítettek: a szomszédok az elmúlt napokban sem zajt, sem dulakodásra utaló hangokat nem hallottak.
A helyzet azonban kedden fordulatot vett. A soron kívül elvégzett boncolás olyan sérüléseket tárt fel, amelyek miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya halált okozó testi sértés gyanújával nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen.
„A később elrendelt hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket állapított meg, amelyek keletkezési mechanizmusát büntetőeljárás keretében kell tisztázni, ezért indult nyomozás halált okozó testi sértés gyanúja miatt” – közölte Csécsi Soma, a BRFK szóvivője.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Címlapkép: Mihádák Zoltán, MTI/MTVA
A világ legnagyobb, több klubot összefogó futballhálózata 2025 utolsó hetében tizenháromról tizenkettő tagúra zsugorodott.
Brit befektető szerezte meg a Debreceni VSC többségi tulajdonrészét: a Stott Capital Hungary Kft. került irányító pozícióba a hajdúságiaknál.
A West Ham United egyre mélyebb válságba süllyed, a csapat 10 mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben.
A Baltimore Ravens kedden este menesztette John Harbaugh vezetőedzőt, ezzel lezárva a klub történetének legsikeresebb edzői korszakát.
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
Mostanra halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Dudás Miki halála ügyében.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság lebonyolításért felelős vezetője szerint jó ütemben haladnak a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpia előkészületei.
Dollártízmilliók várhatják Taylor Swift vőlegényét: nem a focival keresné, nagy lehetőséget kaphatna
Travis Kelce-nek a szakértők szerint körvonalazódhat egy új karrier, és ezzel évente húszmillió dollárt is kereshetne.
Hivatalossá vált: a Ferencváros 31 éves csatára, Varga Barnabás az AEK Athénhez szerződött.
Sípcsonttörés miatt műtét vár Josko Gvardiolra, a Manchester City 23 éves horvát védőjére, aki hosszabb időre kidől.
A január 18-án rajtoló Australian Open a tenisz történetének eddigi legnagyobb díjalapját kínálja, ám a játékosok nem elégedettek.
Ruben Amorim viharos távozása a Manchester Unitedtől újabb szégyenfolt Sir Jim Ratcliffe és az Ineos Old Trafford-i korszakán.
Liam Rosenior lett a Chelsea új vezetőedzője: a londoni klubbal 2032-ig szóló szerződést kötött, a partnercsapat Strasbourgtól érkezik.
Sergio Pérez keserű szavakkal értékelte a Red Bullnál töltött négy évét, amikor Max Verstappen csapattársaként versenyzett.
Will Courtenay, a Red Bull korábbi vezető stratégája a McLarennél sportigazgatóként folytatja pályafutását, miután korábbi csapatával megállapodtak idő előtti távozásáról.
Korábbi csapattársai, barátai és a volt edzője beszélt megrendülten arról, hogy elhunyt a mindössze 34 esztendős sportoló.
95 éves korában távozott Colin McDonald, a Burnley legendás kapusa, az angol válogatott egykori játékosa.
A lipcsei Gulácsi Péter szombati edzésen elszenvedett térdsérülése nem tűnik súlyosnak, így várhatóan pályára léphet az RB Leipzig hétvégi bajnoki mérkőzésén.
A helyszíni szemle még zajlik, a halál pontos okát a boncolás állapítja meg.