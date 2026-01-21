A Comore‑szigetek egzotikus úti célként csábít, de most mind az amerikai, mind a magyar hatóságok fokozott óvatosságra intik az oda készülőket.
Megszavazták: 600 euró járhat a késő járatokért: ez változik a repülős utazásban
Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén megszavazta, hogy a következő uniós utasjogi szabályozásban is megmaradjon a jelenlegi, háromórás késési küszöb, amely felett a légitársaságoknak kártérítést kell fizetniük az utasoknak. A képviselők emellett több módosítást is támogattak, többek között a kézipoggyászra vonatkozó előírásoknál.
A parlament és a huszonhét uniós tagállam egyelőre nem ért egyet az Európai Bizottság több mint egy évtizede előterjesztett javaslatcsomagjáról. A végleges kompromisszum és a jogszabály elfogadása várhatóan még hónapokig tartó tárgyalásokat igényel - számol be a Reuters.
A tagállamok tavaly abban állapodtak meg, hogy a rövid távú járatoknál négy órára emelnék a késési küszöböt. A 2004 óta hatályos szabályok szerint az utasok három órát meghaladó késés esetén, a járat hosszától függően, 250 eurótól kezdődő kártérítést igényelhetnek.
A parlament a háromórás határ megtartása mellett 300–600 eurós kártérítési sávot javasol. A tagállamok ezzel szemben a magasabb, négyórás késési küszöb mellett legfeljebb 500 eurós kompenzációt támogatnának.
A képviselők azt is megszavazták, hogy az utasok számára egy legfeljebb hét kilogrammos kézipoggyász ingyenes legyen. Ez alacsonyabb súlyhatárt jelent, mint amit egyes légitársaságok – például a Ryanair – jelenleg engedélyeznek, jóllehet ott a tíz kilogrammos kézipoggyászért már felárat kell fizetni.
A vitán felül álló elemek között szerepel, hogy a gyermekek és a csökkent mozgásképességű személyek mellé a kísérő felnőtt díjmentesen ülhessen.
A gép a keleti parti idő szerint nem sokkal este tizenegy óra után landolt.
A reggeli órákban többfelé várható fagy és hideg levegő, nappal sem érkezik jelentős enyhülés.
Napokon belül megkezdheti működését egy új sílift a Normafán, amely jelentősen bővítheti a budapesti síelési lehetőségeket.
A MÁV-csoportnál 2025-ben több tízezer elhagyott tárgy került elő a vonatokon és autóbuszokon.
Van olyan, aki nyugodt, hallgatag, jól kezelhető, néma rab, de akad olyan, aki megvadul, ha börtönéből nem szabadul.
Elon Musk az X közösségi platformon felvetette, hogy megvásárolná a Ryanairt, miután nyilvános szócsatába keveredett a légitársaság vezérigazgatójával, Michael O'Learyvel.
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
A Wizz Air újabb nyári úti céllal bővíti budapesti hálózatát: június 8-tól közvetlen járatok indulnak Dubrovnikba, Horvátország ikonikus tengerparti városába.
Az állami fenntartású négy iskolában nincs tanítás, az 1469 tanuló közül tíz gyermek felügyeletét kérték a szülők.
Ónos szitálás, brutál szél, mínusz 13 fokos hideg vár ránk: semmi jót nem tarttogatnak a következő napok
A nappali hőmérséklet -7 és +1 Celsius-fok között alakul, éjszaka pedig helyenként -13 fokig is süllyedhet a hőmérséklet
A siófoki mérések alapján 14 centiméterre hízott a jég a partközelben, míg 150-200 méterre a parttól már csak 8-9 centiméteres.
A Harry ciklon napok óta erős, helyenként viharos széllökésekkel és felkavart tengerrel borzolja a sziget mindennapjait.
Ahogy a nemzetközi turizmus újra rekordokat dönt, Európa legnépszerűbb úti céljai egyre nehezebben bírják a tömegeket: 2026-tól pénzt kérnek rengeteg látványosságnál.
A szélsőséges időjárás ma már nem kivétel, hanem az új norma, még akkor is, ha egy-egy év első pillantásra kevésbé tűnik drámainak.
Szolnok és Szajol között szünetel a vasúti forgalom, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon utazóknak jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell készülniük.
