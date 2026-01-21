Megszavazták: 600 euró járhat a késő járatokért: ez változik a repülős utazásban

Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén megszavazta, hogy a következő uniós utasjogi szabályozásban is megmaradjon a jelenlegi, háromórás késési küszöb, amely felett a légitársaságoknak kártérítést kell fizetniük az utasoknak. A képviselők emellett több módosítást is támogattak, többek között a kézipoggyászra vonatkozó előírásoknál.

A parlament és a huszonhét uniós tagállam egyelőre nem ért egyet az Európai Bizottság több mint egy évtizede előterjesztett javaslatcsomagjáról. A végleges kompromisszum és a jogszabály elfogadása várhatóan még hónapokig tartó tárgyalásokat igényel - számol be a Reuters.

A tagállamok tavaly abban állapodtak meg, hogy a rövid távú járatoknál négy órára emelnék a késési küszöböt. A 2004 óta hatályos szabályok szerint az utasok három órát meghaladó késés esetén, a járat hosszától függően, 250 eurótól kezdődő kártérítést igényelhetnek.

A parlament a háromórás határ megtartása mellett 300–600 eurós kártérítési sávot javasol. A tagállamok ezzel szemben a magasabb, négyórás késési küszöb mellett legfeljebb 500 eurós kompenzációt támogatnának.

A képviselők azt is megszavazták, hogy az utasok számára egy legfeljebb hét kilogrammos kézipoggyász ingyenes legyen. Ez alacsonyabb súlyhatárt jelent, mint amit egyes légitársaságok – például a Ryanair – jelenleg engedélyeznek, jóllehet ott a tíz kilogrammos kézipoggyászért már felárat kell fizetni.

A vitán felül álló elemek között szerepel, hogy a gyermekek és a csökkent mozgásképességű személyek mellé a kísérő felnőtt díjmentesen ülhessen.