Több ezren nézték meg Kyrgios visszatérését, aki azonban nem indul az Australian Openen.
Elfogyott a türelem: kirúgták a vezetőedzőt Győrben, már az utód is megvan
Edzőváltás történt a győri női kosárlabdacsapatnál: a klub a hétvégi bajnoki vereség után felmentette vezetőedzői tisztségéből Füzy-Antolovics Adélt, helyét az akadémia korábbi szakmai vezetője, Gálos László veszi át.
A győri női kosárlabdacsapat élén a legutóbbi bajnoki mérkőzésen elszenvedett vereséget követően edzőváltásra került sor. A klubvezetés döntése értelmében Füzy-Antolovics Adél már nem tölti be a vezetőedzői posztot.
Dúl Norbert klubvezető hivatalos közleményében így fogalmazott: "Az a döntés született, hogy a vezetőedzői poszton változtatunk. Füzy-Antolovics Adélnak köszönjük az eddigi munkáját, és további sok sikert kívánunk neki."
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
A klubvezető azt is hangsúlyozta, hogy a megüresedett pozíciót házon belül kívánták betölteni.
Mindenképpen a győri kosaras családon belül szerettük volna megoldani ezt a helyzetet, ezért felkértük Gálos Lászlót, az akadémia szakmai vezetőjét, aki korábban dolgozott felnőttcsapatokkal, ismeri a játékosokat és a klubot, hogy a szezon hátralévő részében vegye át az első csapat szakmai munkájának irányítását. Ezt a felkérést ő elfogadta
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
– tájékoztatott Dúl Norbert.
A csapat valóban nem áll valami fényesen: ebben a szezonban mindössze háromszor győztek a tizenöt meccsből, most pedig egy hét meccses vereségsorozattal állnak, amely a legrosszabb a ligában.
Slot nem volt elégedett Szoboszlai hibája után, annak ellenére sem, hogy a magyar játékos hatalmas góllal nyitotta a kupameccset.
A döntés a Barcelona elleni, elveszített spanyol Szuperkupa-döntő után született.
Újabb sportkonfliktus robbant ki az Egyesült Államok és Kanada között, ezúttal a szkeletonban, alig néhány héttel a téli olimpia előtt.
Jonathan Barnett futballügynök ellen újabb bizonyítékok kerültek elő: a legfrissebb bírósági iratok szerint egy céges e-mailben "rabszolgának" nevezte állítólagos áldozatát.
Katar tárgyalásokat folytat a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséggel (FIFA) arról, hogy ő rendezhesse az első női klubvilágbajnokságot.
Milos Raonic, a korábbi wimbledoni döntős vasárnap a közösségi médiában jelentette be, hogy visszavonul.
Adam Phillips és Vimal Yoganathan számára életre szóló álmuk válhat valóra, amikor a Barnsley ma este az Anfielden lép pályára a Liverpool ellen az FA-kupában.
Tragédia az olasz téli olimpia helyszínén: egy biztonsági őr halálra fagyott a mínusz 12 fokos hidegben
Halálos áldozatot követelt a dermesztő hideg egy olaszországi olimpiai építkezésen.
A legendás svéd csatár a Stick to Football podcastben nyilatkozott arról, kit tart a négy legjobb játékosnak, akivel együtt játszott.
Elárulta Lionel Messi, hogy mi a kedvenc alkoholos itala: nagyon bizarr dolgot szeret az argentin legenda
A futballlegenda beszélt arról is, mennyire fontos számára az egyedüllét, miközben próbálja egyensúlyban tartani a közszereplői létet és a családi életét feleségével.
Szoboszlai a mérkőzés utáni interjúban diplomatikusan nyilatkozott.
A magyar vízilabda legendás nevelőedzője 93 éves volt.
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
A rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást Dudás Miki halála ügyében, miután információk szeint a sportoló testén több súlyos fejsérülést találtak.
A Török Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága több száz érintett meghallgatását kezdte meg, a játékosok, edzők és klubvezetők ellen folyamatos eljárások zajlanak.
Michael Carrick és Ole Gunnar Solskjaer a Manchester United ideiglenes menedzseri posztjának két fő jelöltje.
A világ legnagyobb, több klubot összefogó futballhálózata 2025 utolsó hetében tizenháromról tizenkettő tagúra zsugorodott.
Brit befektető szerezte meg a Debreceni VSC többségi tulajdonrészét: a Stott Capital Hungary Kft. került irányító pozícióba a hajdúságiaknál.
A West Ham United egyre mélyebb válságba süllyed, a csapat 10 mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben.