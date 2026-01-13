Elfogyott a türelem: kirúgták a vezetőedzőt Győrben, már az utód is megvan

Edzőváltás történt a győri női kosárlabdacsapatnál: a klub a hétvégi bajnoki vereség után felmentette vezetőedzői tisztségéből Füzy-Antolovics Adélt, helyét az akadémia korábbi szakmai vezetője, Gálos László veszi át.

A győri női kosárlabdacsapat élén a legutóbbi bajnoki mérkőzésen elszenvedett vereséget követően edzőváltásra került sor. A klubvezetés döntése értelmében Füzy-Antolovics Adél már nem tölti be a vezetőedzői posztot.

Dúl Norbert klubvezető hivatalos közleményében így fogalmazott: "Az a döntés született, hogy a vezetőedzői poszton változtatunk. Füzy-Antolovics Adélnak köszönjük az eddigi munkáját, és további sok sikert kívánunk neki."

A klubvezető azt is hangsúlyozta, hogy a megüresedett pozíciót házon belül kívánták betölteni.

Mindenképpen a győri kosaras családon belül szerettük volna megoldani ezt a helyzetet, ezért felkértük Gálos Lászlót, az akadémia szakmai vezetőjét, aki korábban dolgozott felnőttcsapatokkal, ismeri a játékosokat és a klubot, hogy a szezon hátralévő részében vegye át az első csapat szakmai munkájának irányítását. Ezt a felkérést ő elfogadta

– tájékoztatott Dúl Norbert.

A csapat valóban nem áll valami fényesen: ebben a szezonban mindössze háromszor győztek a tizenöt meccsből, most pedig egy hét meccses vereségsorozattal állnak, amely a legrosszabb a ligában.