2026. január 22. csütörtök
-4 °C Budapest
Sunset in the Hungarian capital, Budapest - elevated view. St.Stephens Basilica from above
Otthon

Újabb budapesti kerület tervez szigorítást: rengeteg lakástulajt érinthet a rendelet

Pénzcentrum
2026. január 22. 07:30

Budapest I. kerülete is szigorítaná a rövid távú lakáskiadás feltételeit, akár teljes tiltást is kilátásba helyezve. A VI. kerületben már érvényben lévő korlátozások nyomán egy év alatt 1 százalékkal csökkentek az albérleti díjak, miközben a kiadó lakások száma számottevően emelkedett.

Az I. kerületi önkormányzat a rövid távú lakáskiadás szigorúbb szabályozását készíti elő, amely akár teljes tilalmat is jelenthet. Az erről szóló egyeztetéseket Fazekas Csilla alpolgármester, egyben kormánypárti országgyűlési képviselőjelölt kezdeményezte a szomszédos kerületek vezetőivel. A tervekről közösségi médiaszámláján számolt be, kiemelve, hogy az intézkedés elsődleges célja a helyi lakosok érdekeinek védelme.

A fővárosban elsőként a VI. kerület vezetett be szigorú korlátozásokat a területén működő lakáshotelek üzemeltetésére. A 2024 nyarán megtartott, véleménynyilvánító helyi népszavazás nyomán született döntés értelmében 2026-tól tilos lesz a kerületben a rövid távú lakáskiadás. A bejelentés óta több budapesti kerületben is napirendre került hasonló szabályozás lehetősége.

Fontos ugyanakkor, hogy Budapesten 2026 végéig életben van az úgynevezett Airbnb-moratórium. Ennek értelmében 2025 januárja óta nem lehet új Airbnb-engedélyt szerezni a fővárosban, de a már engedéllyel rendelkező lakásokat továbbra is ki lehet adni rövid távra belföldi vagy külföldi turistáknak

– magyarázta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakember hozzátette: Európa és a világ számos nagyvárosa évek óta egyre szigorúbb szabályokat hoz a rövid távú lakáskiadás korlátozására, és ehhez a folyamathoz idén Budapest is csatlakozott. A Pénzcentrum éppen a napokban közölt interjút Schumicky Balázzsal, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnökével: ő élesen bírálta ezt a moratóriumot. Ovasd el itt:

A VI. kerület albérletpiaca már most kézzelfoghatóan átalakult a bejelentett korlátozások hatására. A használt társasházi lakások bérleti díjának középértéke 2026 januárjában 282,5 ezer forintra mérséklődött, ami éves összevetésben 1 százalékos csökkenést jelent. Eközben az albérletkínálat dinamikusan, 28 százalékkal bővült, és elérte az 1250 darabos szintet. Ez ellentétes a fővárosi trenddel, ahol ugyanebben az időszakban 0,6 százalékkal esett vissza a kiadó lakások száma, 9516-ra.

Fontos leszögezni, hogy a terézvárosi albérletpiacra az elmúlt egy évben nemcsak az Airbnb-tilalom híre hatott, hanem az Otthon Start Program is" – emelte ki Balogh László. "A fix, 3 százalékos kamatozású hitel lehetősége miatt sok korábbi bérlő vált első lakásvásárlóvá, ami csökkentette az albérletpiaci keresletet. Ennek következtében a KSH–ingatlan.com lakbérindex értéke Budapesten szeptember és december között több mint 1 százalékkal csökkent, éves összevetésben pedig 5,6 százalékra lassult a lakbérek emelkedésének üteme

– tette hozzá Balogh László.

A VI. kerületi eladó lakások száma is jelentősen, 33 százalékkal nőtt egy év alatt, és megközelítette a 2400-at. Bár ez az emelkedés elmarad a budapesti átlagtól, ahol 53 százalékos bővülést mértek, a belső pesti kerületek közül Terézvárosban található a legnagyobb eladó lakáskínálat.

A Budai Várban és környékén a kiadó társasházi lakások bérleti díjának középértéke 2026 januárjában 300 ezer forint volt, ami 4 százalékos éves növekedésnek felel meg. Az eladó lakások négyzetméterára ugyanebben az időszakban 15 százalékkal emelkedett, megközelítve az 1,9 millió forintos szintet. A fővárosi moratórium miatt az I. kerületben jelenleg nem adható ki új engedély rövid távú lakáskiadásra. Egy esetleges helyi szigorítás így elsősorban a már működő lakáshotelek tulajdonosait és üzemeltetőit érintené.

Amennyiben bármely fővárosi kerület a szigorítás mellett döntene, az várhatóan bővítené a hosszú távra kiadó és az eladó lakások kínálatát is. A kínálat növekedése pedig jó eséllyel tovább lassítaná az albérletárak éves drágulásának tempóját, mivel az Otthon Start Program népszerűsége miatt a bérleti piac jelenleg is keresleti kihívásokkal küzd

– értékelte a lehetséges folyamatokat az ingatlan.com szakértője.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakás #Budapest #lakáspiac #albérlet #ingatlanpiac #airbnb #ingatlan.com #albérletpiac #albérlet árak #otthon start

