Kerkez Milos, a Liverpool magyar válogatott balhátvédje elismerte, hogy még mindig nem elégedett saját teljesítményével.
Iszonyú veszélyben vannak az itt dolgozó, sportoló nők: majdnem mindegyiküket zaklatták már
Egy friss felmérés szerint súlyos szexuális biztonsági problémákkal kell szembenézniük a brit élsportban dolgozó nőknek. A megkérdezettek 88 százaléka arról számolt be, hogy az elmúlt öt évben legalább egyszer szexuális visszaélés érte, öten pedig azt jelezték, hogy munkakapcsolatban nemi erőszak áldozatai lettek - tudósított a The Guardian.
A Women's Sport Collective tagjait megszólító anonim kutatásban 260-an vettek részt: adminisztrátorok, edzők, aktív és korábbi sportolók, tévés producerek, jogászok és gyógytornászok. A válaszadók 87 százaléka tapasztalt szexuális zaklatást, 40 százalékuk pedig szexuális bántalmazást.
Különösen aggasztó, hogy a hat bejelentett nemi erőszakból hármat fogyatékossággal élő személyek szenvedtek el. A felmérést végző Lindsey Simpson szerint ez az adat kiemelkedik az eredmények közül, és további vizsgálatot igényel.
Friss és élő eredmények, sporthírek a Pénzcentrum sportoldalán: KATTINTS!
Simpson elmondta: a kutatás számokkal támasztja alá azokat a történeteket, amelyeket a sportban dolgozó nők régóta megosztanak egymással. A szakember arra is rákérdezett, hogy a visszaéléseket kik követték el. A válaszadók 93 százaléka szerint az elkövető minden esetben vagy az esetek többségében férfi volt. A sportszövetségek és a munkáltatók hozzáállásával kapcsolatban a megkérdezetteknek mindössze 38, illetve 46 százaléka nyilatkozott pozitívan.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Simpson reméli, hogy a jelentés rávilágít a probléma súlyosságára, és cselekvésre ösztönzi a szervezeteket. Arra is figyelmeztetett, hogy ha a munkáltatók nem tesznek eleget kockázatértékelési kötelezettségeiknek, jogi és üzleti következményekkel kell számolniuk. A visszaélések ráadásul aláássák a sport azon törekvéseit, hogy tehetséges nőket vonzzon és tartson meg az ágazatban.
Az Audi a 2026-os szezontól veszi át a svájci székhelyű Sauber istállót, és ezzel a gyár történetében először száll be a Forma-1-be.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) bejelentette, hogy vizsgálatot indít annak eldöntésére, szükséges-e Kramnikot felelősségre vonni az eset miatt.
Eltűnt Seve Ballesteros életnagyságú szobra a legendás spanyol golfozó szülővárosából, a kantábriai Pedrenából; a hatóságok lopás gyanújával nyomoznak.
Ötméteresekkel győzte le a spanyolokat Varga Zsolt együttese, így már a fináléba jutásért ugrik pénteken medencébe.
John O'Kane, David Beckham egykori manchesteri csapattársa Brooklyn Beckham mellé állt a Beckham családban kirobbant, közösségi médiában zajló botrányban.
Az év második felében távozik a Mercedes-istállótól John Owen, a csapat 2007 óta szolgáló vezető tervezője.
Életének 79. évében elhunyt Sauska István, a Magyar Tenisz Szövetség korábbi főtitkára és az alagi Károlyi Tenisz Klub alapítója.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy az Afrika-kupa ideje alatt szinte mindennap beszélt Mohamed Salah-al.
A 41 éves LeBron James két évtizednyi folyamatos szereplés után idén először nem került be az NBA All Star-gála kezdőcsapatába.
Nem indul a legjobban az év Dzsudzsák Balázsnak: komoly bajban van a futballista cége, ki tud mászni ebből?
A DB7.hu Szolgáltató Kft.-nél január elején NAV-végrehajtást rendeltek el, a cég évek óta veszteségesen működik.
Rekordösszeget, 12 millió eurót fizet a Premier League-ben szereplő Bournemouth a Ferencváros 19 éves középpályásáért, Tóth Alexért.
A keddi BL-játéknapon az Internazionale az Arsenalt fogadja, de pályára lép többek között a Manchester City, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is.
Donald Trump ezt is elintézte? A vámjai miatt kihagyhatja a foci világbajnokságot az egyik legjobb csapat
A sportbojkottok nem ismeretlenek a nemzetközi politikában. Az olimpiai játékokat ötször bojkottálták, beleértve az 1936-os berlini olimpiát is.
Virgil van Dijk nyári átigazolási kérése nem hozta meg a várt eredményt a Liverpool számára, annak ellenére, hogy a klub rekordösszegű befektetéseket hajtott végre.
Novak Djokovic 21. Australian Open-szereplésével beállította Roger Federer tornarekordját, miközben 81. Grand Slam-főtáblás indulásával egy másik csúcsot is elért.
A skót profi labdarúgás évente több mint 800 millió fonttal járul hozzá az ország gazdaságához a Fraser of Allander Intézet friss elemzése szerint.
Egy 35 éves walesi focistát vettek őrizetbe testi sértés gyanújával, miután egy múlt szombati walesi futballmeccsen brutálisan, könyökkel arcon ütötte ellenfelét.
A FIFA és az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) is közleményt adott ki a Szenegál–Marokkó Afrika-kupa-döntő botrányos eseményei után.