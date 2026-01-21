2026. január 21. szerda Ágnes
Orbán Viktor bejelentése: jön a januári rezsistop, itt vannak a részletek
Stop Sexual abuse Concept, stop violence against Women, nemzetközi nőnap, nemzetközi nőnap
Sport

Iszonyú veszélyben vannak az itt dolgozó, sportoló nők: majdnem mindegyiküket zaklatták már

Pénzcentrum
2026. január 21. 16:14

Egy friss felmérés szerint súlyos szexuális biztonsági problémákkal kell szembenézniük a brit élsportban dolgozó nőknek. A megkérdezettek 88 százaléka arról számolt be, hogy az elmúlt öt évben legalább egyszer szexuális visszaélés érte, öten pedig azt jelezték, hogy munkakapcsolatban nemi erőszak áldozatai lettek - tudósított a The Guardian.

A Women's Sport Collective tagjait megszólító anonim kutatásban 260-an vettek részt: adminisztrátorok, edzők, aktív és korábbi sportolók, tévés producerek, jogászok és gyógytornászok. A válaszadók 87 százaléka tapasztalt szexuális zaklatást, 40 százalékuk pedig szexuális bántalmazást.

Különösen aggasztó, hogy a hat bejelentett nemi erőszakból hármat fogyatékossággal élő személyek szenvedtek el. A felmérést végző Lindsey Simpson szerint ez az adat kiemelkedik az eredmények közül, és további vizsgálatot igényel.

Simpson elmondta: a kutatás számokkal támasztja alá azokat a történeteket, amelyeket a sportban dolgozó nők régóta megosztanak egymással. A szakember arra is rákérdezett, hogy a visszaéléseket kik követték el. A válaszadók 93 százaléka szerint az elkövető minden esetben vagy az esetek többségében férfi volt. A sportszövetségek és a munkáltatók hozzáállásával kapcsolatban a megkérdezetteknek mindössze 38, illetve 46 százaléka nyilatkozott pozitívan.

Simpson reméli, hogy a jelentés rávilágít a probléma súlyosságára, és cselekvésre ösztönzi a szervezeteket. Arra is figyelmeztetett, hogy ha a munkáltatók nem tesznek eleget kockázatértékelési kötelezettségeiknek, jogi és üzleti következményekkel kell számolniuk. A visszaélések ráadásul aláássák a sport azon törekvéseit, hogy tehetséges nőket vonzzon és tartson meg az ágazatban.
Címlapkép: Getty Images
#munkahely #sport #kutatás #nők #szexuális zaklatás #zaklatás #egyesült királyság #bántalmazás #brit #élsport

