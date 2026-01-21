Németországból kölcsönzött az Újpest: U-válogatott tehetség érkezett, komolyan gondolják a feljebb kerülést

Az Újpest FC kölcsönvette a német Eintracht Frankfurt középpályását, Fenyő Noah-t, a megállapodás pedig vételi opciót is tartalmaz a magyar U21-es válogatott játékosra.

Az Újpest FC szerdán bejelentette, hogy megerősítette középpályáját az Eintracht Frankfurt játékosával, Fenyő Noah-val, aki kölcsönszerződéssel érkezik a lila-fehérekhez. A megállapodás vételi opciót is tartalmaz, így a klub a későbbiekben végleg megszerezheti a fiatal középpályást.

A január 30-án 20. születésnapját ünneplő középpályás Frankfurtban született. Pályafutása korán indult: mindössze tízévesen került be az Eintracht utánpótlásába. Karrierje fontos mérföldköve volt, hogy 2024 nyarán hivatásos szerződést kapott a német klubtól. Az első csapattal való kapcsolata fokozatosan erősödött: előbb felkészülési mérkőzésen mutatkozott be, majd bekerült a Bundesliga- és az Európa-liga-keretbe is.

Magyarország Újpest FC Piaci érték: 14,83M € Edző: Szélesi Zoltán Bajnokság: OTP Bank Liga Jelenlegi helyezés: #8 OTP Bank Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 7. Zalaegerszegi TE 18 6 6 6 29 26 3 24 8. Újpest FC 18 6 4 8 27 32 -5 22 9. MTK Budapest 18 6 3 9 33 37 -4 21 Adatlap létrehozva: 2026.01.21.

Játékperceit elsősorban az Eintracht második csapatában gyűjtötte, ahol eddig 36 tétmérkőzésen lépett pályára, és két gólt szerzett. A magyar labdarúgás szempontjából is meghatározó a fejlődése: a korosztályos válogatottakban az U16-os együttestől az U21-es válogatottig összesen 31 mérkőzésen szerepelt, ezeken háromszor volt eredményes.

A döntésem oka egyszerű. Noha Németországban nevelkedtem, mindig szerettem Budapestre járni, az Újpest pedig Magyarország egyik legjelentősebb klubja. Kedvelem a magyar focit, és ez a lépés komoly előrelépést jelent a karrieremben. Most először szerepelhetek élvonalbeli, felnőtt csapatban. Ráadásul ismerem Szélesi Zoltánt az utánpótlás-válogatottakból, ami még inkább megkönnyítette a döntésemet

– fogalmazott az új szerzemény a szerződés aláírását követően.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA