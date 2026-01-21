Az új rendszeren keresztül regisztráló, a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra jegyet vásárló szurkolók elsőbbséget kaphatnak az amerikai vízuminterjú-időpontok lefoglalásánál.
Németországból kölcsönzött az Újpest: U-válogatott tehetség érkezett, komolyan gondolják a feljebb kerülést
Az Újpest FC kölcsönvette a német Eintracht Frankfurt középpályását, Fenyő Noah-t, a megállapodás pedig vételi opciót is tartalmaz a magyar U21-es válogatott játékosra.
Az Újpest FC szerdán bejelentette, hogy megerősítette középpályáját az Eintracht Frankfurt játékosával, Fenyő Noah-val, aki kölcsönszerződéssel érkezik a lila-fehérekhez. A megállapodás vételi opciót is tartalmaz, így a klub a későbbiekben végleg megszerezheti a fiatal középpályást.
A január 30-án 20. születésnapját ünneplő középpályás Frankfurtban született. Pályafutása korán indult: mindössze tízévesen került be az Eintracht utánpótlásába. Karrierje fontos mérföldköve volt, hogy 2024 nyarán hivatásos szerződést kapott a német klubtól. Az első csapattal való kapcsolata fokozatosan erősödött: előbb felkészülési mérkőzésen mutatkozott be, majd bekerült a Bundesliga- és az Európa-liga-keretbe is.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
7.
Zalaegerszegi TE
|
18
|
6
|
6
|
6
|
29
|
26
|
3
|
24
|
8.
Újpest FC
|
18
|
6
|
4
|
8
|
27
|
32
|
-5
|
22
|
9.
MTK Budapest
|
18
|
6
|
3
|
9
|
33
|
37
|
-4
|
21
Játékperceit elsősorban az Eintracht második csapatában gyűjtötte, ahol eddig 36 tétmérkőzésen lépett pályára, és két gólt szerzett. A magyar labdarúgás szempontjából is meghatározó a fejlődése: a korosztályos válogatottakban az U16-os együttestől az U21-es válogatottig összesen 31 mérkőzésen szerepelt, ezeken háromszor volt eredményes.
A döntésem oka egyszerű. Noha Németországban nevelkedtem, mindig szerettem Budapestre járni, az Újpest pedig Magyarország egyik legjelentősebb klubja. Kedvelem a magyar focit, és ez a lépés komoly előrelépést jelent a karrieremben. Most először szerepelhetek élvonalbeli, felnőtt csapatban. Ráadásul ismerem Szélesi Zoltánt az utánpótlás-válogatottakból, ami még inkább megkönnyítette a döntésemet
– fogalmazott az új szerzemény a szerződés aláírását követően.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
