2026. január 21. szerda Ágnes
-5 °C Budapest
Debrecen, 2025. október 26.A debreceni csapat nagyedik gólja a labdarúgó Fizz Liga11. fordulójában játszott Debreceni VSC - Újpest FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2025. október 26-án. A Debrecen 5-2-re nyert.MTI/Czeg
Sport

Németországból kölcsönzött az Újpest: U-válogatott tehetség érkezett, komolyan gondolják a feljebb kerülést

Pénzcentrum
2026. január 21. 12:54

Az Újpest FC kölcsönvette a német Eintracht Frankfurt középpályását, Fenyő Noah-t, a megállapodás pedig vételi opciót is tartalmaz a magyar U21-es válogatott játékosra.

Az Újpest FC szerdán bejelentette, hogy megerősítette középpályáját az Eintracht Frankfurt játékosával, Fenyő Noah-val, aki kölcsönszerződéssel érkezik a lila-fehérekhez. A megállapodás vételi opciót is tartalmaz, így a klub a későbbiekben végleg megszerezheti a fiatal középpályást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A január 30-án 20. születésnapját ünneplő középpályás Frankfurtban született. Pályafutása korán indult: mindössze tízévesen került be az Eintracht utánpótlásába. Karrierje fontos mérföldköve volt, hogy 2024 nyarán hivatásos szerződést kapott a német klubtól. Az első csapattal való kapcsolata fokozatosan erősödött: előbb felkészülési mérkőzésen mutatkozott be, majd bekerült a Bundesliga- és az Európa-liga-keretbe is.

Magyarország
Újpest FC
Piaci érték: 14,83M €
Edző: Szélesi Zoltán
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #8
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
7.
Zalaegerszegi TE
18
6
6
6
29
26
3
24
8.
Újpest FC
18
6
4
8
27
32
-5
22
9.
MTK Budapest
18
6
3
9
33
37
-4
21
Adatlap létrehozva: 2026.01.21.

Játékperceit elsősorban az Eintracht második csapatában gyűjtötte, ahol eddig 36 tétmérkőzésen lépett pályára, és két gólt szerzett. A magyar labdarúgás szempontjából is meghatározó a fejlődése: a korosztályos válogatottakban az U16-os együttestől az U21-es válogatottig összesen 31 mérkőzésen szerepelt, ezeken háromszor volt eredményes.

A döntésem oka egyszerű. Noha Németországban nevelkedtem, mindig szerettem Budapestre járni, az Újpest pedig Magyarország egyik legjelentősebb klubja. Kedvelem a magyar focit, és ez a lépés komoly előrelépést jelent a karrieremben. Most először szerepelhetek élvonalbeli, felnőtt csapatban. Ráadásul ismerem Szélesi Zoltánt az utánpótlás-válogatottakból, ami még inkább megkönnyítette a döntésemet

– fogalmazott az új szerzemény a szerződés aláírását követően.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#sport #kölcsön #labdarúgás #futball #magyar foci #átigazolási szezon #átigazolás #újpest fc #átigazolási hírek #magyar bajnokság #NB I

