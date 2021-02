Mi a quinoa és hogyan történik a quinoa elkészítése? Egyszerű és egészséges quinoa receptek

Mi az a quinoa, quinoa hol kapható? A quinoa recept használatával a quinoa elkészítése egyszerű. Tudd meg, milyen a quinoa ár szempontjából és miért egészséges a quinoa!

Évről évre új étkezési trendek ütik fel a fejüket, egyre népszerűbbek a különleges gabonafélékből készített, egészséges, magas rosttartalmú saláták és köretek, amelyek üdítő változatosságot nyújtanak azoknak, akik szeretnének kipróbálni valami újat. Cikkünkben a népszerű quinoa elkészítéséről és fogyasztásáról írunk: eláruljuk, hogy mi az a quinoa, mi a quinoa magyarul és hogyan történik a quinoa elkészítése. A quinoa receptek mind nagyon egyszerűek, ezt egy finom köret típusú quinoa recept és egy quinoa saláta recept ismertetésével illusztráljuk - megéri kipróbálni!

Mi a quinoa és miért ilyen népszerű?

A quinoa (magyarul: kinoa, másnéven rizsparéj) egy egynyári, lágyaszárú növény, ami a disznóparéjfélék családjába tartozik. Habár úgy kezeljük, rendszertanilag nem tartozik a gabonafélék közé, a quinoa egy úgynevezett "álgabonaféle". Származási helye Dél-Amerika, az Andok vidékén honos (Ecuador, Bolívia, Peru, Kolumbia és Chile), ahol az indiánok ősidők óta termesztették és fogyasztották. Közeli rokonai a cékla és a spenót.

Miért lett ilyen népszerű a quinoa? Elsősorban azért, mert finom és különleges élelmiszer, amit könnyű variálni, másrészt azért, mert gluténmentes, így a lisztérzékenységgel küzdők is nyugodtan fogyaszthatják. A quinoa mindemellett egészséges is: alacsony kalóriatartalmú, lassan felszívódó szénhidrát, tápértékre hasonló a barna rizshez (100 g főtt quinoa 120 kcal). A quinoa teljes fehérje, vagyis minden szükséges aminosavat tartalmaz, magas a vas- és kalciumtartalma, de tartalmaz magnéziumot és mangánt is, illetve nagyon gazdag rostokban. A quinoa kifejezetten népszerű élelmiszer a vegánok körében, illetve a rostban gazdag táplálkozás hívei között is.



Quinoa: köretként és magában is megállja a helyét Quinoa: köretként és magában is megállja a helyét

A quinoa elkészítése

Az "alap" főtt quinoa elkészítése nagyon egyszerű: mossuk meg alaposan, ugyanis a magokat egy kesernyés bevonat védi a rovaroktól, majd pirítsuk meg egy kevés zsiradékon, végül főzzük meg dupla mennyiségű sós vízben. Használjuk a jól ismert bögrés módszert: 1 bögre quinoa, 2 bögre víz. Főzzük a quinoa magokat 5-10 percig, néha keverjük meg, majd fedővel letakarva hagyjuk állni további 5-10 percig, hogy magába szívja a maradék vizet. Ha úgy látjuk, hogy a quinoa nagyon elfőtte a levét, egy keveset adjunk még hozzá.

Quinoa receptek

A quinoa elkészítése egyszerű, mivel bármilyen zöldséggel, gyümölccsel és más magvakkal is kombinálható élelmiszer. Annak, aki még nem kóstolta, de szívesen kipróbálná, a következő quinoa receptek elkészítését javasoljuk, attól függően, hogy egy egyszerű zöldséges quinoa köretet, vagy egy izgalmas quinoa salátát kívántunk meg!

Egyszerű köret quinoa recept

Quinoa köret hozzávalók

1 bögre quinoa

2 bögre víz

1 db hagyma

1 db paradicsom

1 db paprika

1 db (kisebb cukkini)

2 ek olívaolaj

1 db leveskocka

só, bors ízlés szerint

A quinoa köret recept elkészítése

1. Oldjuk fel a leveskockát a vízben, majd főzzük meg az ízesített vízben a quinoa magokat a fent leírt módon.

Oldjuk fel a leveskockát a vízben, majd főzzük meg az ízesített vízben a quinoa magokat a fent leírt módon. 2. Amíg fő a quinoa, aprítsuk finomra a hagymát és a többi zöldséget. Dinszteljük meg a hagymát az olívaolajon egy kevés sóval, majd adjuk hozzá a többi zöldséget és pirítsuk át őket (nem baj, ha pépesednek).

Amíg fő a quinoa, aprítsuk finomra a hagymát és a többi zöldséget. Dinszteljük meg a hagymát az olívaolajon egy kevés sóval, majd adjuk hozzá a többi zöldséget és pirítsuk át őket (nem baj, ha pépesednek). 3. Ízesítsük őket ízlés szerint egy kevés sóval, borssal, illetve tetszőleges (például keleti) fűszerekkel.

Ízesítsük őket ízlés szerint egy kevés sóval, borssal, illetve tetszőleges (például keleti) fűszerekkel. 4. Végül, de nem utolsó sorban keverjük össze a főtt quinoát a zöldségekkel, majd tálaljuk ízletes sült húsok vagy vgán főételek mellé.



Quinoa saláta: csak rajtad áll, miből állítod össze! Quinoa saláta: csak rajtad áll, miből állítod össze!

Quinoa saláta recept

Quinoa saláta hozzávalók

1 bögre quinoa

2 bögre víz

1 db (kisebb) lilahagyma

1 db paradicsom

1 csésze zöld olajbogyó

½ db kígyóuborka

1 db avokádó

200 g füstölt tofu (vagy grillsajt)

1 csokor friss petrezselyemzöld

1 fél citrom leve

só, bors ízlés szerint

A quinoa saláta recept elkészítése

1. Főzzük mag a quinoa magokat a fent leírt módon, dupla mennyiségű sós vízben.

Főzzük mag a quinoa magokat a fent leírt módon, dupla mennyiségű sós vízben. 2. Amíg fő a tofu, aprítsuk finomra a vöröshagymát, a zöldségeket pedig kockázzuk fel, lehetőleg kisebb méretűre. Daraboljuk fel az avokádót is, majd facsarjuk rá a citrom levét (a citrom nem csak ízt ad a quinoa salátának, de az avokádót is megvédi a barnulástól).

Amíg fő a tofu, aprítsuk finomra a vöröshagymát, a zöldségeket pedig kockázzuk fel, lehetőleg kisebb méretűre. Daraboljuk fel az avokádót is, majd facsarjuk rá a citrom levét (a citrom nem csak ízt ad a quinoa salátának, de az avokádót is megvédi a barnulástól). 3. Kockázzuk fel a füstölt tofut (vagy a grillsajtot), majd pirítsuk át egy kevés zsiradékon.

Kockázzuk fel a füstölt tofut (vagy a grillsajtot), majd pirítsuk át egy kevés zsiradékon. 4. Keverjük össze a főtt quinoa alapot az olajbogyóval, a tofuval, a zöldségekkel és az avokádóval, majd fűszerezzük sóval, borssal ízlés szerint. Aprítsuk finomra a petrezselyemzöldet, majd szórjuk meg vele a quinoa saláta tetejét tálalás előtt.

Quinoa hol kapható és mennyibe kerül a quinoa?

A quinoa elterjedt alapanyag, bármelyik nagyobb élelmiszerüzletben megvásárolhatjuk, de az interneten is beszerezhetjük. A quinoa ára változékony lehet attól függően, hogy milyen quinoa terméket vásároljunk, illetve fontos-e, hogy a quinoa bio termesztésű legyen.

Quinoa ár: kb. 1500-2000 Ft/kg

Bio quinoa ár: kb. 3000-3500 Ft/kg

Kinek ajánljuk a quinoa fogyasztását?

Így, hogy tudjuk, a quinoa mi az és a quinoa elkészítési módját is ismerjük, bátran kipróbálhatjuk és ajánlhatjuk ismerőseinknek. A quinoa fogyasztását kifejezetten azoknak ajánljuk, akik a tudatos és egészséges táplálkozás hívei és mindig nyitottak az új ízek és állagok megkóstolására. Mindemellett a quinoa tökéletes alapanyag azoknak is, akik diétáznak, vagy éppen gluténérzékenységgel küzdenek, ugyanis egy alacsony kalória- ám annál magasabb fehérjetartalmú ételről van szó.

