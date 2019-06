Egyedi felszereltségű, hétszemélyes BMW 2-es Gran Tourer (x)

A BMW Group Magyarország egyedi felszereltségű modellel készül a július elsejével induló Nagycsaládosok Autóvásárlási Támogatása programra. A három- vagy több gyermekes családok által igénybe vehető támogatással a hétüléses BMW 2-es Gran Tourer Family Basic Edition már 5 610 000 forintért megvásárolható.





Sports Activity Tourer vagy egyterű szegmensbe tartozó prémium kompakt BMW 2-es Gran Tourer abszolút innovatív modellként jelent meg a bajor prémiumgyártó kínálatában, mely egy új vásárlói szegmens megszólítására is képes volt: a 2015-ben debütáló és 2018 elején új generációt ünneplő modell vásárlóinak 70%-a ezzel a modellel vált elsőként a BMW ügyfelévé. A Nagycsaládosok Autóvásárlási Támogatása program indulásával a hétüléses modell népszerűsége alighanem még tovább emelkedik hazánkban.

A 2019. július 1-jén induló program keretében a három- vagy több gyermekes családok 2,5 millió forintos, de legfeljebb a vételár 50%-ának megfelelő állami támogatást igényelhetnek legalább hétüléses autók vásárlásakor, így a harmadik üléssorral is rendelhető, azaz hétszemélyes változatban is elérhető BMW 2-es Gran Tourer is jelentős kedvezménnyel vásárolható meg.

A program indulására a BMW Group Magyarország egy egyedi felszereltségű modellváltozat, a hétszemélyes BMW 2-es Gran Tourer Family Basic Edition piacra bocsátásával készül, mely 8 114 800 Ft helyett, a 2,5 milliós állami támogatással, már bruttó 5 615 000 forinttól hazavihető. Sőt 1 683 000 Ft saját erő, 0%-os THM és 48 hónapos futamidő mellett havi 81 813 Ft-ért is megvásárolható.*

A BMW 2-es Gran Tourer a bőséges helykínálat, a lenyűgöző sokoldalúság, a kimagasló menetkomfort és a BMW modelljeire jellemző, dinamikus menettulajdonságok egyedülálló kombinációját kínálja a bajor prémiumgyártó ügyfeleinek. A modell új generációja 2018 márciusában a BMW legkorszerűbb erőforrás-családjával felszerelve érkezett meg a márkakereskedésekbe. És amíg az újratervezett frontrész stílusjegyei a minden korábbinál sportosabb kisugárzásról, a még erőteljesebb motor a kivételes hajtáslánc-hatékonyságról gondoskodnak, addig a digitális szolgáltatások és a vezetést támogató rendszerek átfogó palettája a modell kategóriaetalon pozícióját nyomatékosítja. A BMW 2-es Gran Tourer egyik legszembetűnőbb stílusjegye a nagyméretű hűtőrács, amely feltűnően dinamikus kisugárzást kölcsönöz és nagy teljesítményt sejtet. Az első lökhárító középpontjában a három részre osztott légbeömlő áll, amely fekete betétjeivel a modell szélességét hangsúlyozza. A BMW 2-es Gran Tourer karosszériájának hátsó kialakítása ugyancsak magabiztos kiállást sugall, amelyet számos finom jelzés nyomatékosít. A BMW 2-es Gran Tourer Family Basic Edition alapfelszereltségeként kínált, Antracit fekete szövettel húzott ülések szélesebb párnázása és az első ülésekhez elérhető széleskörű kárpitozási lehetőségek az utazás minden korábbinál kényelmesebb élményével kecsegtetnek.

Az új BMW 2-es Gran Tourer karosszéria-hosszúsága 4 568 milliméter, míg tengelytávolsága 2 780 milliméter. A modell hátsó üléssorában egymás mellett rögzíthető három gyerekülés, a csomagtér padlójából kihajtható, a BMW 216i Gran Tourer Family Basic Edition-ben is elérhető két plusz ülést kínáló harmadik üléssor pedig hétfősre növeli a Sports Activity Tourer (SAT) szegmens iránymutató prémium kompaktjának utaskapacitását. A hétszemélyes modell alapesetben 645 literes csomagtere az ülések elrendezésének függvényében egészen 1 905 literig bővíthető.

A BMW 216i Gran Tourer motorházteteje alatt háromhengeres erőforrás található, mely 80 kW / 109 lóerő maximális teljesítményére képes (100 kilométerre vetített 4,3 liter átlagos üzemanyag-fogyasztás és kilométerenkénti 113 gramm kombinált károsanyag-kibocsátás mellett)**. A modellhez elérhető, széleskörű finomításokon átesett benzines erőforrás a BMW EfficientDynamics motorcsalád tagja és a legkorszerűbb BMW TwinPower Turbo technológiával dolgozik.

A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásának részleteiről, feltételeiről a 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet rendelkezik. További információk megtalálhatók a Nagycsaládosok Autóvásárlási Támogatása program hivatalos fórumain, a BMW 2-es Gran Tourer Family Basic Edition elérhetőségének feltételei pedig a hivatalos BMW Partnereknél.

A BMW 2-es Gran Tourerről és a tesztvezetési lehetőségről a megadott linken tájékozódhatnak.

Elérhetőség függvényében akár a BMW X5, illetve a BMW X7 modellek egyes változatai esetében is igénybe vehető a támogatás.

*A pontos fogyasztói árakról, kampánymodellekről kérjük, érdeklődjön hivatalos BMW márkakereskedéseinknél. A cikkben szereplő fotók illusztrációk, nem a kampánymodell felszereltségét tükrözik.

**Az üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási, illetve hatótávolságra vonatkozó értékeket a legmodernebb autók menetteljesítményét vizsgáló EU-ciklus (NEDC - New European Driving Cycle) tesztkörének mérései szerint számolták ki, az adatok a gumiabroncs-típusoktól is függnek. Az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó értékeket a valós körülmények közötti legdinamikusabb járműhasználat eredményeit vizsgáló, globális szabvány szerint működő tesztciklus (WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) mérései szerint számolták ki, az adatok a gumiabroncs-típusoktól és a felszereltségi szintektől is függnek.

