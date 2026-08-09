„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel

Ezen a héten is összegyűjtöttük a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit, amelyekben a vásárlástól és a rezsiköltségektől kezdve a munka világán át egészen az egészségügyig számos, a magyarok mindennapjait érintő téma került előtérbe. Utánajártunk, milyen trükkökkel élnek vissza egyesek az önkiszolgáló kasszáknál, mi várhat a Temuról, Sheinről és Aliexpressről rendelőkre, és az is kiderült, mennyibe kerülnek ma a legkeresettebb kutyafajták. Megnéztük azt is, mennyit kereshet egy budapesti motoros ételfutár, és hogyan lehet akár hónapokra kiszakadni a munkából anélkül, hogy valaki végleg búcsút mondana az állásának.

A hét egyik legtöbbet olvasott témája ismét a vásárlás és a fogyasztói szokások változása volt. Nagy figyelmet kapott az a cikkünk, amely bemutatta, hogyan használják ki egyes vásárlók az önkiszolgáló kasszák gyenge pontjait. Az úgynevezett „banántrükk” a kasszás lopások egyik legismertebb módszere. Lényege, hogy az olcsóbb termék kódját ütik be a drágább áru helyett, így jelentős összegeket spórolhatnak – vagyis inkább lophatnak – egyetlen bevásárlás során.

Bár a módszer elsőre egyszerűnek tűnhet, a kereskedelmi láncok egyre fejlettebb kamerás és mesterséges intelligencián alapuló rendszerekkel próbálják kiszűrni az ilyen visszaéléseket. A boltok szerint az önkiszolgáló kasszák mellett elkövetett csalások komoly veszteséget okoznak, ezért folyamatosan fejlesztik az ellenőrzési megoldásokat. Büntetőjogi szempontból egyébként vagyon elleni jogsértésről van szó, amelynek komoly következményei lehetnek.

Szintén sokakat foglalkoztatott, hogy hamarosan véget érhet a rendkívül olcsó kínai webáruházak aranykora. Az elmúlt hetekben több olyan esemény is történt, amely aggodalmat kelthet a fogyasztókban: kiújultak a közel-keleti feszültségek, miközben az Európai Unió új vámokat vetett ki a kis értékű, főként kínai csomagokra, ami rosszul miatt a Temuról, a Sheinről vagy az Aliexpressről érkező rendelések átalakulnak.

Dobos Emese, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont gazdaságkutatója szerint azonban mindez kevés ahhoz, hogy megingassa az egyre gyakrabban már csak "ultra-fast fashion" bizniszként emlegetett iparágat. Cikkünkben bemutattuk, valóban komoly áremelkedés fenyegeti-e a fast fashion világát, valamint, hogy hogyan alkalmazkodhatnak a legnagyobb szereplők az új helyzethez.

A fogyasztói trendek között különleges helyet foglalt el a kutyavásárlás költségeit bemutató összeállításunk is, amiből kiderült, hogy vannak olyan kisállatok, melyekért akár egy használt autó árát is elkérik. Az elmúlt években látványosan megdrágultak a legnépszerűbb fajtatiszta kutyák. A legnépszerűbb kutyafajta Magyarországon továbbra is a tacskó, a dobogóra a francia bulldog és a yorkshire terrier került még fel.

Egyre több törzskönyv nélküli, „fajtajellegű” kutya is megjelenik azonban a piacon, százezres árcédulával. Az idei legdrágább négylábú a Jófogáson egy nőstény pomerániai törpespicc volt, amely 730 ezer forintért talált gazdára. Cikkünkből az is kiderül, hogy az oldalon milyen fajta kutyákért kérik a legtöbb pénzt, és milyen szabályokkal próbálják visszaszorítani a szaporítókat.

Az elmúlt napok hírei egy olyan kérdést helyeztek a figyelem középpontjába, amely korábban kevés háztartásban merült fel: nemcsak az számít, mennyi áramot használunk fel, hanem az is, mikor történik a fogyasztás. Bár a legnagyobb energiaigényű felhasználók az ipari szereplők, a lakosság is sokat tehet a hálózat terhelésének csökkentéséért.

Egy átlagos otthonban a hűtőszekrény, a mosógép, a mosogatógép vagy a szárítógép használatának tudatos időzítése egyszerre segítheti az energiatakarékosságot és a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozottabb működését. A szakemberek szerint sokszor nem új berendezésekre, hanem tudatosabb használatra van szükség ahhoz, hogy csökkenjen a villanyszámla.

EZ IS ÉRDEKELHET Működik a legális áramtrükk: így spórolnak tízezreket a legmelegebb napokon az élelmes magyarok A nyári hőségben könnyen megugorhat a villanyszámla, ha a háztartási gépeket és a klímát nem tudatosan használjuk.

Hosszabb távon azonban továbbra is a saját energiatermelés, a tudatosabb zöldenergia felhasználás jelenti a legnagyobb megtakarítási lehetőséget. A kiszámíthatatlan árak miatt egyre többen keresnek okosabb megoldásokat: napelemet szerelnek fel, hőszivattyúra váltanak, vagy éppen elektromos autót töltenek a garázsban. Ezeket a modern rendszereket viszont puszta odafigyeléssel rendkívül nehéz úgy összehangolni, hogy a végén valóban a legkisebb legyen a havi számla, erre a mesterséges intelligencia jelentheti a végső megoldást.

A technológia segítségével az otthonunk szinte magától dönti el, mikor éri meg a legjobban eltárolni a napenergiát, vagy mikor célszerűbb a hálózatról tölteni az akkumulátorokat. Megkérdeztünk egy hazai közműszolgáltatót és három nemzetközi technológiai vállalatot arról, hogyan válik az emberi beavatkozást nem igénylő, AI-vezérelt energiamenedzsment puszta kényelmi funkcióból rendkívül gyorsan megtérülő, elengedhetetlen befektetéssé.

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A megélhetési nehézségek másik oldalát mutatta be a visszaváltási rendszerrel foglalkozó interjúnk. Budapest belső kerületeiben egyre több lakó érzi úgy, hogy romlott a közbiztonság: fenyegető viselkedésről, nyílt szerhasználatról, agresszióról, zavart állapotban lévő emberekről és látványosabbá váló palackgyűjtésről érkeznek beszámolók. A Menhely Alapítvány ezért nemrég állásfoglalást adott ki, amelyben arra figyelmeztetett: a probléma valós, de súlyos hiba minden közterületi konfliktust automatikusan hajléktalanügyként kezelni.

Aknai Zoltán, a Menhely Alapítvány vezetője a Pénzcentrumnak arról beszélt, miért veszélyes bűnbakká tenni a hajléktalan embereket, mi hiányzik a szociális, addiktológiai és pszichiátriai ellátórendszerből, és hogyan függ össze a köztereken látható válság a megfizethetetlen lakhatással, az eladósodással és a pénzügyi kiszolgáltatottsággal.

A munka világában is több olyan témával foglalkoztunk, amely sokakat érinthet. Magyarországon még viszonylag kevesen ismerik a sabbatical, vagyis a tudatos karrierszünet fogalmát, pedig ennek előnyét nemcsak a vezetők és az alkalmazottak, hanem a cégek is kézzelfoghatóan megtapasztalhatják.

Ottó Judit sabbatical managerrel arról beszélgettünk, hogyan segíthet egy jól megtervezett szünet a kiégés megelőzésében, és hogy miért érdemes a sabbaticalra befektetésként tekinteni. Az interjúból az is kiderül, miben különbözik a sabbatical egy egyszerű szabadságtól, milyen félelmek tartják vissza a cégvezetőket attól, hogy szünetet tartsanak a karrierjükben, és hogy hogyan lehet úgy felkészíteni egy céget arra, hogy a vezető akár hónapokra is hátraléphessen. Ottó Judit szerint a jövőben a sabbatical akár a munkaerőpiaci verseny egyik fontos eszközévé is válhat.

A rendkívüli nyári hőség, a hőségriadók a munkahelyeket is új kihívások elé állítja. Egyre fontosabb kérdés lesz, hogyan érdemes szervezni a munkavégzést: otthon, ahol mindenki külön hűti a lakását, vagy egy korszerű, energiahatékony irodaházban, ahol a hűtés központilag működik.

Elsőre úgy tűnhet, hogy a modern iroda a takarékosabb megoldás, Pulger Veronika energiagazdálkodási specialista szerint azonban ez korántsem ilyen egyszerű: cégenként, épületenként és munkavállalónként eltérő lehet az optimális döntés, ráadásul a jelenlegi energiapolitikai helyzetben a fogyasztási csúcsok átütemezése is kulcskérdéssé vált. A szakember szerint a hőségriadók idejére érdemes előre forgatókönyvet készíteni, amely figyelembe veszi az épületek műszaki adottságait, a dolgozók otthoni körülményeit és a vállalat energiafelhasználási céljait.

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Szintén nagy érdeklődés övezte azt az összeállításunkat, amelyben egy budapesti motoros ételfutár egy teljes munkahetének bevételeit elemeztük. A Prokopton néven videózó robogós ételfutár azt tűzte ki célul, hogy öt nap alatt 250 ezer forintot keressen.

A futár hétfőtől péntekig összesen közel 51 órát dolgozott, ezalatt bruttó 251 856 forint bevételt ért el. jól mutatja, hogy megfelelő terhelés mellett továbbra is komoly kereseti lehetőséget jelenthet ez a munka. Ugyanakkor a magas bevétel mögött rendkívül hosszú munkaidő, jelentős fizikai terhelés és folyamatos jelenlét áll, így a látványos összegek komoly áldozatot követelnek. A bevételből ráadásul még az adókat és a munkavégzés költségeit is ki kell fizetnie.

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Az egészségügyi témák közül ezúttal a hepatitis okozta halálozásról szóló összeállításunk váltotta ki a legnagyobb érdeklődést. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Magyarország az Európai Unió egyik legrosszabb helyzetű országa ezen a téren: mindössze három tagállamban magasabb a hepatitishez köthető halálozási arány.

A szakemberek szerint a megelőzésben kulcsszerepe van a védőoltásoknak, a szűrővizsgálatoknak és a korai felismerésnek, hiszen a kezeletlen fertőzés súlyos májkárosodáshoz, májzsugorhoz vagy akár májrákhoz is vezethet.