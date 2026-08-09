2026. augusztus 9. vasárnap Emőd
24 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy nő éppen egy csomó banánt szkennel a szupermarket önkiszolgáló pénztáránál.
Gazdaság

„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel

Pénzcentrum
2026. augusztus 9. 19:01

Ezen a héten is összegyűjtöttük a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit, amelyekben a vásárlástól és a rezsiköltségektől kezdve a munka világán át egészen az egészségügyig számos, a magyarok mindennapjait érintő téma került előtérbe. Utánajártunk, milyen trükkökkel élnek vissza egyesek az önkiszolgáló kasszáknál, mi várhat a Temuról, Sheinről és Aliexpressről rendelőkre, és az is kiderült, mennyibe kerülnek ma a legkeresettebb kutyafajták. Megnéztük azt is, mennyit kereshet egy budapesti motoros ételfutár, és hogyan lehet akár hónapokra kiszakadni a munkából anélkül, hogy valaki végleg búcsút mondana az állásának.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A hét egyik legtöbbet olvasott témája ismét a vásárlás és a fogyasztói szokások változása volt. Nagy figyelmet kapott az a cikkünk, amely bemutatta, hogyan használják ki egyes vásárlók az önkiszolgáló kasszák gyenge pontjait. Az úgynevezett „banántrükk” a kasszás lopások egyik legismertebb módszere. Lényege, hogy az olcsóbb termék kódját ütik be a drágább áru helyett, így jelentős összegeket spórolhatnak – vagyis inkább lophatnak – egyetlen bevásárlás során.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a módszer elsőre egyszerűnek tűnhet, a kereskedelmi láncok egyre fejlettebb kamerás és mesterséges intelligencián alapuló rendszerekkel próbálják kiszűrni az ilyen visszaéléseket. A boltok szerint az önkiszolgáló kasszák mellett elkövetett csalások komoly veszteséget okoznak, ezért folyamatosan fejlesztik az ellenőrzési megoldásokat. Büntetőjogi szempontból egyébként vagyon elleni jogsértésről van szó, amelynek komoly következményei lehetnek.

Banántrükkel fosztják ki rafinált vásárolók a boltokat: a csel az önkiszolgáló kasszáknál működik
EZ IS ÉRDEKELHET
"Banántrükkel" fosztják ki rafinált vásárolók a boltokat: a csel az önkiszolgáló kasszáknál működik
A „banántrükk” az önkiszolgáló kasszás lopások egyik legismertebb módszere, de ha valakit rajtakapnak, nem lesz boldog.

Szintén sokakat foglalkoztatott, hogy hamarosan véget érhet a rendkívül olcsó kínai webáruházak aranykora. Az elmúlt hetekben több olyan esemény is történt, amely aggodalmat kelthet a fogyasztókban: kiújultak a közel-keleti feszültségek, miközben az Európai Unió új vámokat vetett ki a kis értékű, főként kínai csomagokra, ami rosszul miatt a Temuról, a Sheinről vagy az Aliexpressről érkező rendelések átalakulnak. 

Dobos Emese, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont gazdaságkutatója szerint azonban mindez kevés ahhoz, hogy megingassa az egyre gyakrabban már csak "ultra-fast fashion" bizniszként emlegetett iparágat. Cikkünkben bemutattuk, valóban komoly áremelkedés fenyegeti-e a fast fashion világát, valamint, hogy hogyan alkalmazkodhatnak a legnagyobb szereplők az új helyzethez. 

Véget érhet a pofátlanul olcsó kínai termékek kora? Kiderült, mire számíthat, aki a jövőben Temu-ról, Shein-ről, Aliexpress-ről rendelne ruhát
EZ IS ÉRDEKELHET
Véget érhet a pofátlanul olcsó kínai termékek kora? Kiderült, mire számíthat, aki a jövőben Temu-ról, Shein-ről, Aliexpress-ről rendelne ruhát
Az elmúlt hetekben több olyan esemény is történt, amely aggodalmat kelthet a fogyasztókban: kiújultak a közel-keleti feszültségek, miközben az Európai Unió új vámokról is döntött.

A fogyasztói trendek között különleges helyet foglalt el a kutyavásárlás költségeit bemutató összeállításunk is, amiből kiderült, hogy vannak olyan kisállatok, melyekért akár egy használt autó árát is elkérik. Az elmúlt években látványosan megdrágultak a legnépszerűbb fajtatiszta kutyák. A legnépszerűbb kutyafajta Magyarországon továbbra is a tacskó, a dobogóra a francia bulldog és a yorkshire terrier került még fel.

Egyre több törzskönyv nélküli, „fajtajellegű” kutya is megjelenik azonban a piacon, százezres árcédulával. Az idei legdrágább négylábú a Jófogáson egy nőstény pomerániai törpespicc volt, amely 730 ezer forintért talált gazdára. Cikkünkből az is kiderül, hogy az oldalon milyen fajta kutyákért kérik a legtöbb pénzt, és milyen szabályokkal próbálják visszaszorítani a szaporítókat.

Ezért a kutyáért ma már egy használt autó árát is elkérik: ennyiért veszik a magyarok a legnépszerűbb fajtákat 2026-ban
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezért a kutyáért ma már egy használt autó árát is elkérik: ennyiért veszik a magyarok a legnépszerűbb fajtákat 2026-ban
Tacskóra keresnek rá a legtöbben, a legdrágább kutya pedig 730 ezer forintért talált új gazdára a Jófogáson.

Az elmúlt napok hírei egy olyan kérdést helyeztek a figyelem középpontjába, amely korábban kevés háztartásban merült fel: nemcsak az számít, mennyi áramot használunk fel, hanem az is, mikor történik a fogyasztás. Bár a legnagyobb energiaigényű felhasználók az ipari szereplők, a lakosság is sokat tehet a hálózat terhelésének csökkentéséért.

Egy átlagos otthonban a hűtőszekrény, a mosógép, a mosogatógép vagy a szárítógép használatának tudatos időzítése egyszerre segítheti az energiatakarékosságot és a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozottabb működését. A szakemberek szerint sokszor nem új berendezésekre, hanem tudatosabb használatra van szükség ahhoz, hogy csökkenjen a villanyszámla.

Működik a legális áramtrükk: így spórolnak tízezreket a legmelegebb napokon az élelmes magyarok
EZ IS ÉRDEKELHET
Működik a legális áramtrükk: így spórolnak tízezreket a legmelegebb napokon az élelmes magyarok
A nyári hőségben könnyen megugorhat a villanyszámla, ha a háztartási gépeket és a klímát nem tudatosan használjuk.

Hosszabb távon azonban továbbra is a saját energiatermelés, a tudatosabb zöldenergia felhasználás jelenti a legnagyobb megtakarítási lehetőséget. A kiszámíthatatlan árak miatt egyre többen keresnek okosabb megoldásokat: napelemet szerelnek fel, hőszivattyúra váltanak, vagy éppen elektromos autót töltenek a garázsban. Ezeket a modern rendszereket viszont puszta odafigyeléssel rendkívül nehéz úgy összehangolni, hogy a végén valóban a legkisebb legyen a havi számla, erre a mesterséges intelligencia jelentheti a végső megoldást.

A technológia segítségével az otthonunk szinte magától dönti el, mikor éri meg a legjobban eltárolni a napenergiát, vagy mikor célszerűbb a hálózatról tölteni az akkumulátorokat. Megkérdeztünk egy hazai közműszolgáltatót és három nemzetközi technológiai vállalatot arról, hogyan válik az emberi beavatkozást nem igénylő, AI-vezérelt energiamenedzsment puszta kényelmi funkcióból rendkívül gyorsan megtérülő, elengedhetetlen befektetéssé. 

Keményen megvágják a rezsiszámlát a magyarok ezzel a módszerrel - nem olcsó mulatság beruházni, de busásan megtérül
EZ IS ÉRDEKELHET
Keményen megvágják a rezsiszámlát a magyarok ezzel a módszerrel - nem olcsó mulatság beruházni, de busásan megtérül
A kiszámíthatatlan árak miatt egyre többen keresnek okosabb megoldásokat: napelemet szerelnek fel, hőszivattyúra váltanak, vagy éppen elektromos autót töltenek a garázsban.

A megélhetési nehézségek másik oldalát mutatta be a visszaváltási rendszerrel foglalkozó interjúnk.  Budapest belső kerületeiben egyre több lakó érzi úgy, hogy romlott a közbiztonság: fenyegető viselkedésről, nyílt szerhasználatról, agresszióról, zavart állapotban lévő emberekről és látványosabbá váló palackgyűjtésről érkeznek beszámolók. A Menhely Alapítvány ezért nemrég állásfoglalást adott ki, amelyben arra figyelmeztetett: a probléma valós, de súlyos hiba minden közterületi konfliktust automatikusan hajléktalanügyként kezelni.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Aknai Zoltán, a Menhely Alapítvány vezetője a Pénzcentrumnak arról beszélt, miért veszélyes bűnbakká tenni a hajléktalan embereket, mi hiányzik a szociális, addiktológiai és pszichiátriai ellátórendszerből, és hogyan függ össze a köztereken látható válság a megfizethetetlen lakhatással, az eladósodással és a pénzügyi kiszolgáltatottsággal.

50 forintos palackgyűjtésből élnek túl egyre többen: tényleg a visszaváltási rendszer megszüntetése lenne a megoldás?
EZ IS ÉRDEKELHET
50 forintos palackgyűjtésből élnek túl egyre többen: tényleg a visszaváltási rendszer megszüntetése lenne a megoldás?
Aknai Zoltán, a Menhely Alapítvány vezetője a Pénzcentrumnak arról beszélt, miért veszélyes bűnbakká tenni a hajléktalan embereket,

A munka világában is több olyan témával foglalkoztunk, amely sokakat érinthet. Magyarországon még viszonylag kevesen ismerik a sabbatical, vagyis a tudatos karrierszünet fogalmát, pedig ennek előnyét nemcsak a vezetők és az alkalmazottak, hanem a cégek is kézzelfoghatóan megtapasztalhatják.

Ottó Judit sabbatical managerrel arról beszélgettünk, hogyan segíthet egy jól megtervezett szünet a kiégés megelőzésében, és hogy miért érdemes a sabbaticalra befektetésként tekinteni. Az interjúból az is kiderül, miben különbözik a sabbatical egy egyszerű szabadságtól, milyen félelmek tartják vissza a cégvezetőket attól, hogy szünetet tartsanak a karrierjükben, és hogy hogyan lehet úgy felkészíteni egy céget arra, hogy a vezető akár hónapokra is hátraléphessen. Ottó Judit szerint a jövőben a sabbatical akár a munkaerőpiaci verseny egyik fontos eszközévé is válhat.

Kapcsolódó cikkünk:

A rendkívüli nyári hőség, a hőségriadók a munkahelyeket is új kihívások elé állítja. Egyre fontosabb kérdés lesz, hogyan érdemes szervezni a munkavégzést: otthon, ahol mindenki külön hűti a lakását, vagy egy korszerű, energiahatékony irodaházban, ahol a hűtés központilag működik.

Elsőre úgy tűnhet, hogy a modern iroda a takarékosabb megoldás, Pulger Veronika energiagazdálkodási specialista szerint azonban ez korántsem ilyen egyszerű: cégenként, épületenként és munkavállalónként eltérő lehet az optimális döntés, ráadásul a jelenlegi energiapolitikai helyzetben a fogyasztási csúcsok átütemezése is kulcskérdéssé vált. A szakember szerint a hőségriadók idejére érdemes előre forgatókönyvet készíteni, amely figyelembe veszi az épületek műszaki adottságait, a dolgozók otthoni körülményeit és a vállalat energiafelhasználási céljait.

Készül a válságforgatókönyv a magyar munkahelyeken: erre kötelezhetik a dolgozókat, ha elhúzódik a hőség
EZ IS ÉRDEKELHET
Készül a válságforgatókönyv a magyar munkahelyeken: erre kötelezhetik a dolgozókat, ha elhúzódik a hőség
Hogyan érdemes szervezni a munkavégzést hőségriadóban? Otthon, ahol mindenki külön hűti a lakását, vagy egy korszerű, energiahatékony irodaházban, ahol a hűtés központilag működik.

Szintén nagy érdeklődés övezte azt az összeállításunkat, amelyben egy budapesti motoros ételfutár egy teljes munkahetének bevételeit elemeztük. A Prokopton néven videózó robogós ételfutár azt tűzte ki célul, hogy öt nap alatt 250 ezer forintot keressen. 

A futár hétfőtől péntekig összesen közel 51 órát dolgozott, ezalatt bruttó 251 856 forint bevételt ért el. jól mutatja, hogy megfelelő terhelés mellett továbbra is komoly kereseti lehetőséget jelenthet ez a munka. Ugyanakkor a magas bevétel mögött rendkívül hosszú munkaidő, jelentős fizikai terhelés és folyamatos jelenlét áll, így a látványos összegek komoly áldozatot követelnek. A bevételből ráadásul még az adókat és a munkavégzés költségeit is ki kell fizetnie.

Ennyit keres egy motoros ételfutár egyetlen hét alatt 2026-ban Budapesten: főállásban is durván megéri
EZ IS ÉRDEKELHET
Ennyit keres egy motoros ételfutár egyetlen hét alatt 2026-ban Budapesten: főállásban is durván megéri
Egy magyar ételfutár a TikTokon mutatta meg, mennyit lehet keresni öt nap alatt, ha valaki szinte egész nap szállítja a rendeléseket.

Az egészségügyi témák közül ezúttal a hepatitis okozta halálozásról szóló összeállításunk váltotta ki a legnagyobb érdeklődést. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Magyarország az Európai Unió egyik legrosszabb helyzetű országa ezen a téren: mindössze három tagállamban magasabb a hepatitishez köthető halálozási arány.

A szakemberek szerint a megelőzésben kulcsszerepe van a védőoltásoknak, a szűrővizsgálatoknak és a korai felismerésnek, hiszen a kezeletlen fertőzés súlyos májkárosodáshoz, májzsugorhoz vagy akár májrákhoz is vezethet.

Csendes gyilkos szedi áldozatait Magyarországon: alig három uniós országban rosszabb a helyzet
EZ IS ÉRDEKELHET
Csendes gyilkos szedi áldozatait Magyarországon: alig három uniós országban rosszabb a helyzet
Soha nem haltak meg ilyen kevesen vírusos hepatitisben az Európai Unióban, Magyarország azonban továbbra sem tartozik a legjobban teljesítő országok közé.
Címlapkép: Getty Images
#egészségügy #hőség #gazdaság #futár #penzcentrum #kutyatartás #visszaváltás #heti összefoglaló #temu #shein

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
4 órája
Többnapos hír felmelegítve. Érdekes módon az kimaradt hogy a tegnapi sziget-bulin legalább 18 fiatal nőt drogoztak be Ginával, a mentők és a rendőrség pedig szokás szerint nem sok mindent tett az áldozatok hibáztatásán kívül.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:00
20:32
20:04
19:58
19:34
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. augusztus 7. 16:50
Rég látott ilyen jó adatot a magyar gazdaság: már csak az a kérdés, mit lép erre a jegybank  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
Bankmonitor  |  2026. augusztus 8. 14:30
Otthon Start: visszaszáll a kamatversenybe az UniCredit Bank
Augusztus 10-tól 2,89 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt az UniCredit Bank, ez...
MEDIA1  |  2026. augusztus 7. 21:18
Újabb kulcsember távozott a Partizántól: Benyó Rita elbúcsúzott a nézőktől, megszűnik az Elemző
Váratlan pillanatokkal zárult a Partizán Elemző című műsorának legfrissebb, pénteki adása, melynek v...
ChikansPlanet  |  2026. augusztus 7. 08:00
A városok egyik legjobb klímafegyvere a fa, de a legtöbb helyen még mindig nem ültetnek eleget
A városi hőségnek évente 350 ezren esnek áldozatául. Két friss kutatás egybehangzó eredménye szerint...
KonyhaKontrolling  |  2026. augusztus 7. 07:45
Csúcsidőben drágább áram?
A közgazdaságtannak vannak olyan területei, amik elsőre felháborítóan hangzanak, de jobban megnézve...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 9.
Életveszélyes fákkal van tele Budapest: bármikor kidőlhetnek, vigyázz hová parkolsz, merre sétálsz ezeken a helyeken
2026. augusztus 8.
Ezért a kutyáért ma már egy használt autó árát is elkérik: ennyiért veszik a magyarok a legnépszerűbb fajtákat 2026-ban
2026. augusztus 9.
Rengetegen kezdenek itt új életet 2026-ban: ezekben a régiókban, városokban még fizetnek is, hogy oda költözz
2026. augusztus 9.
Ennyit kaszáltak Sebestyén Balázsék a 65 ezres DJ Oti retró slágerkoncerttel a Szigeten
2026. augusztus 9.
„Kollégát nem eszünk meg!” – Elképesztő kulisszatitkokat árult el a filmes állatkoordinátor
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 9. vasárnap
Emőd
32. hét
Augusztus 9.
A világ őslakosainak nemzetközi napja
Augusztus 9.
Az állatkertek napja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Döntött a kormány: nagy változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
2
1 hete
Nagy fordulat az energiaválságban: három nap után újraindult az egyik legfontosabb magyar erőmű
3
5 napja
Veszélyben a 13. és 14. havi nyugdíj? Fájdalmas szigorítást javasolnak a szakértők, itt a feketeleves
4
1 hete
Új rendeletet hozott a Tisza Kormány: jöhetnek az azonnali áramlekapcsolások
5
1 hete
Azonnali felhívást intézett a magyarokhoz az E.ON: ezt kérik minden háztartástól a brutális hőségben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minősítés
az az eljárás, amikor az ügyfélről a bank hitelképességet állapít meg, nem csak hitel esetében

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 9. 18:05
Kvíz: Jól ismered a világ őslakos népeit? Lássuk, tudod-e, hol élnek az indiánok, eszkimók!
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 9. 17:32
Húzós árak a 2026-os Sziget Fesztiválon: 3500 a sajtos-tejfölös lángos, 6500 a prémium burger, 1850 a sör
Agrárszektor  |  2026. augusztus 9. 19:31
Veszélyes lehet sok élelmiszer csomagolása: erről a legtöbben nem is tudnak