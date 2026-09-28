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Vége a trükkös környezetbarát szlogeneknek: elképesztő szigorítás csap le a magyar boltokra
Az EmpCo Magyarországon is új, szigorúbb szabályokat hozott a vállalkozások környezetvédelmi és fenntarthatósági kommunikációjára, amelyek 2026. szeptember 27-től alkalmazandók Azt hogy kire és milyen főbb követelményekkel alkalmazandók az új előírások, most megmutatjuk.
Az EmpCo irányelv, hivatalos nevén az „A fogyasztók zöld átállásban való szerepvállalásának megerősítéséről szóló (EU) 2024/825 irányelv” a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatokat végző vállalkozásokra vonatkozik, és elsősorban a fogyasztók környezetvédelmi és fenntarthatósági döntéseit érintő kommunikációt, valamint az ehhez kapcsolódó kereskedelmi gyakorlatokat szabályozza.
Az új szabályok 2026. szeptember 27-től alkalmazandók. Magyarországon az EmpCo irányelv rendelkezéseit elsősorban az Fttv. módosításával ültették át, és az új szabályok közül több is felkerült az Fttv. ún. „fekete listájára”, vagyis azon kereskedelmi gyakorlatok közé, amelyek a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a törvény erejénél fogva, további mérlegelés nélkül tisztességtelennek minősülnek.
Az EmpCo irányelv magyarországi átültetésével kapcsolatban ugyanakkor az alkalmazás időbeli hatálya körében nemrégiben egy fontos változás történt. Eredetileg az Fttv. új, EmpCo-hoz kapcsolódó szabályait csak a 2026. szeptember 27. napját követően gyártott vagy előállított termékekre kellett volna alkalmazni. Azonban egy szeptember 27-én hatályba lépő törvénymódosítás (2026. évi LIV. törvény) ezt akként módosította, hogy kiveszi az átmeneti szabályt, azaz új szabályok alkalmazását a 2026. szeptember 27. után gyártott vagy előállított termékekre irányuló korlátozást.
„Ennek gyakorlati jelentősége, hogy az új szabályok alkalmazhatósága nem köthető automatikusan a termék gyártási vagy előállítási időpontjához. A korábban tervezett speciális átmeneti szabály ugyanis éppen azt biztosította volna, hogy a 2026. szeptember 27. előtt gyártott termékekre az új Fttv.-rendelkezéseket ne kelljen alkalmazni. Ennek elmaradása miatt az ilyen időbeli korlátozásra a jövőben nem lehet hivatkozni” – mondja Virág Péter, az Oppenheim versenyjogi csoportjának vezetője.
Ez különösen fontos lehet a már piacon lévő termékekhez kapcsolódó környezetvédelmi állítások, fenntarthatósági címkék, tartósságra vagy javíthatóságra vonatkozó kommunikáció, illetve egyéb kereskedelmi gyakorlatok esetében. Gyakorlati következményként a vállalkozásoknak nemcsak az újonnan gyártott termékek kommunikációját érdemes felülvizsgálniuk, hanem a már forgalmazott termékekhez kapcsolódó, korábban kialakított kommunikációs gyakorlatokat is. A legfontosabb új követelmények:
Szigorodnak az általános környezetvédelmi állításokra vonatkozó szabályok
„Az EmpCo irányelv egyik fontos újítása, hogy szigorúan korlátozza az olyan általános környezetvédelmi állítások használatát, amelyek a fogyasztóban a termék vagy a vállalkozás kiemelkedő környezetvédelmi teljesítményének benyomását keltik, de ezt a vállalkozás nem tudja megfelelően igazolni” – ismerteti Pákh Lilla, az Oppenheim szakértője.
Ilyen általános állítás lehet például a „környezetbarát”, „ökobarát”, „zöld”, „természetbarát”, „klímabarát”, „környezetkímélő”, „energiahatékony”, vagy „bioalapú” megjelölés, illetve bármely ezekhez hasonló kifejezés, amely általánosságban kedvező környezeti teljesítményt sugall.
Habár ezek az állítások nem válnak automatikusan tiltottá, csak akkor lehetnek jogszerűek, ha a vállalkozás igazolni tudja az állítás alapjául szolgáló, elismert kiváló környezetvédelmi teljesítményt. Ennek hiányában az állítás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül.
Szigorúbbá váltak a fenntarthatósági címkékre vonatkozó követelmények
Az új szabályok a fenntarthatósági címkéket is szigorúbb követelményekhez kötik. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattá vált ugyanis olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem tanúsítási rendszeren alapul, illetve amelyet nem hatóság vezetett be.
A tanúsítási rendszernek átlátható és hiteles követelményeken kell alapulnia, és a követelményeknek való megfelelést független harmadik félnek objektíven ellenőriznie kell. Így önmagában egy vállalkozás saját minősítése nem elegendő: a címke mögött egyértelműnek kell lennie, hogy ki hozta létre őket, milyen követelményeknek kell megfelelni, illetve történik-e független ellenőrzés.
Érdemes tehát felülvizsgálni a termékeken, csomagolásokon, webshopokban és reklámanyagokban használt valamennyi környezetvédelmi és fenntarthatósági címkét, logót és ikont.
A jövőbeli környezetvédelmi vállalásokat konkrét tervvel kell alátámasztani
Különösen fontos új szabály vonatkozik a jövőbeli környezeti teljesítményre vonatkozó állításokra. Nem elegendő például pusztán azt kommunikálni, hogy: „2030-ra karbonsemlegesek leszünk.”
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Az ilyen állítást egyértelmű, objektív, nyilvánosan hozzáférhető és ellenőrizhető kötelezettségvállalásnak kell alátámasztania. A vállalkozásnak ehhez részletes és reális végrehajtási tervet kell készítenie, amely mérhető és időhöz kötött célokat, valamint a megvalósításhoz szükséges egyéb releváns elemeket is tartalmazza, így például az erőforrások rendelkezésre állását és azok elosztását is tartalmaznia kell.
A vállalások és célok megvalósulását független harmadik fél szakértőjének rendszeresen ellenőriznie kell, és az ellenőrzés eredményét a fogyasztók számára hozzáférhetővé kell tenni. Így tehát egy jövőbeli környezetvédelmi vállalás mögött már nem elegendő egy általános vállalati célkitűzés.
Átláthatóbbá válnak az összehasonlítások
Az EmpCo irányelv a termékek környezeti vagy társadalmi jellemzőinek, illetve körforgásos jellegének – például tartósságának, javíthatóságának vagy újrafeldolgozhatóságának – összehasonlítását is szigorúbb feltételekhez köti. Az összehasonlításnak objektív, ellenőrizhető és azonos módszertanon alapulónak kell lennie, és csak azonos funkciót betöltő termékek összehasonlítására épülhet.
A fogyasztók számára hozzáférhetővé kell tenni többek között az összehasonlítás módszerére, az összehasonlított termékekre és azok szállítóira, valamint az információk naprakészen tartására vonatkozó információkat, így nem lesz elegendő magyarázat nélkül önmagában a pl. „30%-kal környezetbarátabb” vagy „kétszer tartósabb” típusú állítások közlése.
A tartósság és a javíthatóság átláthatósága, a termékek élettartamának mesterséges lerövidítésének tilalma
Az új szabályok tiltják a termékek élettartamának mesterséges lerövidítését, valamint a tartósságra és javíthatóságra vonatkozó valótlan állításokat. A vállalkozásoknak ezért csak valós és ellenőrizhető információ alapján állíthatják például, hogy egy termék „20 évig használható”. A fogyasztókat a szoftverfrissítések biztosításának minimális időtartamáról, valamint a javítás lehetőségeiről is tájékoztatni kell.
Tilos továbbá a fogyasztókat szükségtelenül korai cserére ösztönözni, illetve elhallgatni, ha a nem eredeti fogyóeszközök, pótalkatrészek vagy tartozékok használata hátrányosan érinti a termék működését. Érdemes ezért a termékkommunikációt és a használati útmutatókat is felülvizsgálni.
Szigorodnak a klímasemlegességre és kibocsátás-ellentételezésre vonatkozó állítások
Az új szabályok alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, ha a vállalkozás egy termékről azt állítja vagy sugallja, hogy az „klímasemleges”, „CO₂-semleges”, „klímapozitív” vagy hasonló klímahatással rendelkezik, miközben az állítás a termék értékláncán kívüli kibocsátások ellentételezésén, például karbonkreditek megvásárlásán alapul.
A vállalkozás tehát nem keltheti azt a benyomást, hogy a termék klímahatása semleges vagy csökkent, pusztán azért, mert a kibocsátásokat utólag külső ellentételezési projekttel kompenzálták. A termékre vonatkozó ilyen állításnak a termék tényleges életciklus-hatásán kell alapulnia, nem pedig a termék értékláncán kívüli kibocsátások ellentételezésén.
Mit hoz a jövő?
Összességében az EmpCo irányelv miatt most hatályba lépő új követelményekre azoknak a vállalkozásoknak kell figyelniük, amelyek fogyasztók részére termékek – ideértve a szolgáltatásokat és digitális tartalmakat is – értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlenül összefüggő kereskedelmi gyakorlatot folytatnak, illetve ilyen gyakorlat érdekében vagy javára járnak el. Különösen fontos ez azok számára, akik környezetvédelmi, társadalmi vagy fenntarthatósági állítást tesznek, ilyen jellemzőket jelenítenek meg termékeiken vagy reklámjaikban, illetve a termék tartósságára, javíthatóságára vagy egyéb környezeti jellemzőire vonatkozó információt közölnek. „E vállalkozásoknak ezért – ha eddig nem tették - célszerű megvizsgálniuk, hogy az adott közlés vagy kereskedelmi gyakorlat az EmpCo irányelv miatt módosított fogyasztóvédelmi szabályok hatálya alá tartozik-e, és megfelel-e az alkalmazandó követelményeknek” – figyelmeztetnek a szakértők.
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