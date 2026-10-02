A berendezések felett beépített mennyezeti kamera rögzíti a termékek beolvasását.
Remek hír a magyar e-book olvasóknak: új Amazon készülékek érkeznek, ezt kell tudni róluk
Az Amazon bemutatta megújult Kindle-kínálatát, a jövő évi 20. évforduló előtt három új ekönyv-olvasót piacra dobva. A frissített termékcsaládban helyet kapott egy karcsúbb, alumíniumházas alapmodell, valamint egy továbbfejlesztett Paperwhite is.
A legnagyobb átalakításon az alap Kindle ment keresztül, amely vékonyabb házat és szögletesebb, kényelmesebb fogást biztosító formát kapott, miközben megőrizte zsebméretét. A készülék műanyagházas és alumíniumházas kivitelben egyaránt elérhető.
Az új, perem nélküli kialakítás 6 hüvelykes kijelzőt kínál, az üveg alatt pedig színes keret látható, amire most először van példa az alapmodell esetében. A bekapcsológomb az eszköz aljáról a jobb oldalra került, igazodva a Paperwhite-nál már megszokott elrendezéshez.
A megújult Kindle négy új színárnyalatban vásárolható meg: a műanyagházas változat grafitszürke és halványlila (Ube), míg az alumíniummodell világoskék (Alpine Sky) és kékeszöld (Seaglass) kivitelben kapható. A 16 GB-os háttértárral szerelt alapmodell az USA-ban 150 dollárba, míg a 32 GB-os alumíniumházas verzió 190 dollárba kerül.
A Kindle Paperwhite hasonló ráncfelvarráson esett át, vékonyabb és szögletesebb házat kapott, a bekapcsológomb pedig ennél a modellnél is a jobb oldalra költözött. Az új kijelzőréteg-kialakításnak köszönhetően javult a kontrasztarány, így a szövegek és a képek még élesebben jelennek meg.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A 7 hüvelykes, 300 ppi képpontsűrűségű kijelző mérete változatlan maradt, azonban a lapozási sebesség az Amazon szerint 30 százalékkal gyorsabb az alapmodellhez képest.
Bár forradalmi újításokat egyik modell sem hoz, a letisztultabb dizájn, a jobb kontrasztarány és az alumíniumházas opció megjelenése kellemes frissítést jelent a Kindle termékcsaládban.
A Meta piacra dobta az első ingyenes, teljes funkcionalitású MI-ügynökét, a Muse-t.
Donald Trump a Fehér Házban fogadta a legnagyobb amerikai technológiai vállalatok vezetőit, akikkel közösen aláírt egy megállapodást.
Megérkezett a Steam Machine Magyarországra: negyedmilliós felárral kínálják itthon, brutálisan vastagon fogott a ceruza
Közel negyedmillió forinttal kerül többe a Steam Machine alapmodellje az Alzánál, mint a Valve hivatalos boltjában feltüntetett ár forintra átszámolva.
Azt hittük, az AI elveszi a munkát: ki nem találnád, melyik szakmunkások keresnek most vagyonokat miatta
Amikor a mesterséges intelligencia és a munkahelyek kapcsolatáról beszélünk, legtöbbször az a kérdés kerül elő, hogy melyik irodai munkakört válthatja ki hamarosan egy algoritmus.
Bill Gates szerint az AI önszabályozása nem elég, és a vészleállító kapcsoló önmagában nem jelentene megoldást.
Nincs mese, hamarosan humanoid robotok költöznek be a magyarok otthonaiba: elkerülhetetlen a fordulat
A mesterséges intelligencia és a génszerkesztés fejlődésével együtt alapjaiban írja át társadalmunkat.
Brutális prófécia érkezett a mesterséges intelligenciáról: egy pillanat alatt kicsúszhat az emberiség kezéből az irányítás
A fejlesztőknek üzleti érdekük fűződik ahhoz, hogy rendszereik emberibbnek hassanak, hiszen ez erősítheti a felhasználók kötődését.
Az OpenAI közölte, hogy több tucat olyan szervezetet is tájékoztatott, amelyek honlapjaival a vállalat szoftvere nem tervezett módon lépett kapcsolatba.
Megtörtént, amitől a szakértők rettegtek: állami rendszert tört fel az OpenAI elszabadult mesterséges intelligenciája
Egy OpenAI mesterségesintelligencia-ügynök júniusban önállóan behatolt egy ausztrál kormányzati rendszerbe.
Üres polcok és méregdrága konzolok fogadják a magyar vásárlókat a GTA VI megjelenése előtt: kegyetlen időszakra készülhet, aki most venne PlayStation 5 Pro-t vagy Xbox Series X-et
Félmillió forint feletti konzolárakkal és akadozó ellátással találkozhatnak azok, akik a GTA VI várható november 19-i megjelenésére vennének új gépet.
Kínában egyre több helyi önkormányzat verseng azért, hogy mesterséges intelligenciával dolgozó filmeseket és stúdiókat vonzzon a területére.
Rendkívüli figyelmeztetés a Revoluttól: magyar felhasználók adatai szivároghattak ki, a bank már elkezdte értesíteni ügyfeleit
Egy amerikai partner rendszeréhez fértek hozzá illetéktelenek, több személyes adat is érintett lehet.
Kormányzati adatbázist tört fel az elszabadult mesterséges intelligencia: áll a bál a techóriás körül
Egy elszabadult OpenAI-s mesterségesintelligencia-ágens júniusban feltörte az ausztrál kormány egyik weboldalát, és nem nyilvános adatokhoz is hozzáfért
Az OpenAI és az Anthropic vezetői szerint az AI fejlődése új biztonsági kockázatokat hozhat, amelyekre közösen kell felkészülni.
Óriási felfedezést tettek csillagászok: ilyen egy életben csak egyszer van – teljesen febolydult a tudományos világ
A szerzők szerint ekkora esemény várhatóan csak 132 évente egyszer fordul elő a Holdon.
Rendkívüli! Titokban egymással szövetkeztek az OpenAI elszabadult ágensei, támadást indítottak a fejlesztőik ellen
Forr az internet az „AI egy évtizeden belül kiirthatja az emberiséget” témában. Nemrég az OpenAI elszabadult ágensei összefogtak, közösséget szerveztek, és támadást indítottak.
Az iPhone 18 Pro több területen is előrelépett, de a tavalyi csúcsmodell tulajdonosait aligha állítja nehéz döntés elé.
Az ENSZ-ben élesen eltérő álláspontok ütköztek azzal kapcsolatban, hogyan kellene kezelni a mesterséges intelligencia rohamos fejlődését.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank