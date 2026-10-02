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Tech

Remek hír a magyar e-book olvasóknak: új Amazon készülékek érkeznek, ezt kell tudni róluk

Pénzcentrum
2026. október 2. 17:45

Az Amazon bemutatta megújult Kindle-kínálatát, a jövő évi 20. évforduló előtt három új ekönyv-olvasót piacra dobva. A frissített termékcsaládban helyet kapott egy karcsúbb, alumíniumházas alapmodell, valamint egy továbbfejlesztett Paperwhite is.

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A legnagyobb átalakításon az alap Kindle ment keresztül, amely vékonyabb házat és szögletesebb, kényelmesebb fogást biztosító formát kapott, miközben megőrizte zsebméretét. A készülék műanyagházas és alumíniumházas kivitelben egyaránt elérhető.

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Az új, perem nélküli kialakítás 6 hüvelykes kijelzőt kínál, az üveg alatt pedig színes keret látható, amire most először van példa az alapmodell esetében. A bekapcsológomb az eszköz aljáról a jobb oldalra került, igazodva a Paperwhite-nál már megszokott elrendezéshez.

A megújult Kindle négy új színárnyalatban vásárolható meg: a műanyagházas változat grafitszürke és halványlila (Ube), míg az alumíniummodell világoskék (Alpine Sky) és kékeszöld (Seaglass) kivitelben kapható. A 16 GB-os háttértárral szerelt alapmodell az USA-ban 150 dollárba, míg a 32 GB-os alumíniumházas verzió 190 dollárba kerül. 

A Kindle Paperwhite hasonló ráncfelvarráson esett át, vékonyabb és szögletesebb házat kapott, a bekapcsológomb pedig ennél a modellnél is a jobb oldalra költözött. Az új kijelzőréteg-kialakításnak köszönhetően javult a kontrasztarány, így a szövegek és a képek még élesebben jelennek meg.

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A 7 hüvelykes, 300 ppi képpontsűrűségű kijelző mérete változatlan maradt, azonban a lapozási sebesség az Amazon szerint 30 százalékkal gyorsabb az alapmodellhez képest.

Bár forradalmi újításokat egyik modell sem hoz, a letisztultabb dizájn, a jobb kontrasztarány és az alumíniumházas opció megjelenése kellemes frissítést jelent a Kindle termékcsaládban.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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