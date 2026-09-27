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Te is vettél ilyen jutifalatot a kutyádnak? Nehogy adj belőle neki, fertőzés miatt visszahívta a Nébih
Élelmiszermoly-fertőzés miatt két EBKEKSZ kutyajutalomfalatot hív vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Arra kérik a gazdákat, hogy az érintett tételeket ne adják a kedvencüknek.
A Nébih 2026. szeptember 27-én tette közzé a visszahívást. A hivatal tájékoztatója szerint az érintett termékekben élelmiszermoly-fertőzést találtak, vagyis lárvák és szövedékek voltak bennük. A két jutalomfalat gyártója a Mancskonyha Kft., az esetet is ez a cég jelentette be.
Ezekről a termékekről van szó
A Nébih két, egyaránt 100 grammos kiszerelésű jutalomfalatot hív vissza:
EBKEKSZ Májas
- Tételszám: 20260601
- Minőségmegőrzési idő: 2027.06.01.
- Kiszerelés: 100 g
EBKEKSZ Rizslisztes/húsmentes
- Tételszám: 20260315
- Minőségmegőrzési idő: 2027.03.15.
- Kiszerelés: 100 g
A Nébih közlése szerint a visszahívás csak a fenti adatokkal azonosítható termékekre vonatkozik. A más tételszámú vagy más minőségmegőrzési idejű EBKEKSZ-termékeket nem érinti. A gazdik a csomagoláson lévő tételszámból és dátumból tudják megállapítani, hogy az ő termékük érintett-e.
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