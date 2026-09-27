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Te is vettél ilyen jutifalatot a kutyádnak? Nehogy adj belőle neki, fertőzés miatt visszahívta a Nébih

Pénzcentrum
2026. szeptember 27. 21:08

Élelmiszermoly-fertőzés miatt két EBKEKSZ kutyajutalomfalatot hív vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Arra kérik a gazdákat, hogy az érintett tételeket ne adják a kedvencüknek.

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A Nébih 2026. szeptember 27-én tette közzé a visszahívást. A hivatal tájékoztatója szerint az érintett termékekben élelmiszermoly-fertőzést találtak, vagyis lárvák és szövedékek voltak bennük. A két jutalomfalat gyártója a Mancskonyha Kft., az esetet is ez a cég jelentette be.

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Ezekről a termékekről van szó

A Nébih két, egyaránt 100 grammos kiszerelésű jutalomfalatot hív vissza:

EBKEKSZ Májas

  • Tételszám: 20260601
  • Minőségmegőrzési idő: 2027.06.01.
  • Kiszerelés: 100 g

EBKEKSZ Rizslisztes/húsmentes

  • Tételszám: 20260315
  • Minőségmegőrzési idő: 2027.03.15.
  • Kiszerelés: 100 g

A Nébih közlése szerint a visszahívás csak a fenti adatokkal azonosítható termékekre vonatkozik. A más tételszámú vagy más minőségmegőrzési idejű EBKEKSZ-termékeket nem érinti. A gazdik a csomagoláson lévő tételszámból és dátumból tudják megállapítani, hogy az ő termékük érintett-e.
Címlapkép: Getty Images
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