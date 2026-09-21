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Asztalra vág a MOHU-nál a belvárosi polgármester: azonnal függesszék fel a visszaváltási redszert!
A kerületvezető szerint a visszaváltásból származó könnyű jövedelemszerzés közvetlenül hozzájárul a dizájnerdrogok terjedéséhez és a nyílt utcai szerhasználathoz.
Soproni Tamás, Terézváros polgármestere a REpont visszaváltási rendszer azonnali felfüggesztését szorgalmazza, mivel a kötelező palackvisszaváltás bevezetése álláspontja szerint óta érdemben romlott a közbiztonság és a köztisztaság a fővárosban.
Az idén bevezetett kötelező visszaváltási rendszer célja a környezettudatosság növelése és a hulladékok újrahasznosítása lett volna, a gyakorlatban azonban komoly társadalmi feszültségeket váltott ki a sűrűn lakott budapesti kerületekben. A palackokért járó 50 forintos darabdíj ugyanis olyan azonnali készpénzforrást jelent, amely a kiszolgáltatott helyzetben lévők és a függőséggel küzdők számára rendkívül gyorsan elérhetővé teszi az olcsó, veszélyes kábítószereket.
A polgármester rámutatott, hogy a belvárosi közterületeken tapasztalható tarthatatlan állapotok közvetlen kiváltó oka ez az új típusú mikrofinanszírozás lett. Véleménye szerint a döntéshozóknak és a rendszert üzemeltető vállalatnak felül kellene vizsgálniuk a jelenlegi működési modellt, mert az ebben a formájában több kárt okoz, mint amennyi hasznot hajt a környezetvédelem terén.
A palackgyűjtés és a fővárosi közterületi droghasználat elterjedése összefügg
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– világított rá a probléma gyökerére a kerületvezető. Soproni Tamás szerint a hatóságoknak mindaddig meg kellene állítaniuk a folyamatot, amíg nem dolgoznak ki hatékony szűrőmechanizmusokat a jelenség visszaszorítására, ezért a REpont-rendszer azonnali felfüggesztését szorgalmazza.
címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
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