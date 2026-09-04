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Drasztikus lépésre készült a MOHU, de a kormány közbeszólt: mi lesz most az üvegvisszaváltással?
Újfent a figyelem középpontjába került a magyar palackvisszaváltási rendszer. A vita ezúttal arról szól, hogy megszűnjön-e a készpénzes kifizetés lehetősége, miközben a budapesti palackgyűjtés miatt egyre több önkormányzat keresne megoldást a kialakult helyzetre.
A MOHU visszaváltásért felelős igazgatója, Bozóki Csaba augusztus végén arról beszélt, hogy javaslatot tennének a készpénzes kifizetés megszüntetésére. A változtatáshoz jogszabály-módosításra lenne szükség. A jelenlegi rendszerben a fogyasztó a visszaváltott palackok után járó összeget többféleképpen kaphatja meg: kérheti a REpont alkalmazáson keresztül bankszámlára, választhat bolti utalványt, amelyet levásárolhat, vagy az utalványt a pénztárnál készpénzre válthatja. A MOHU javaslata ezt az utóbbi lehetőséget szüntetné meg.
A változtatás hátterében elsősorban budapesti problémák állnak. A palackoknak darabonként 50 forintos értéke lett, ezért az elmúlt időszakban egyre többen gyűjtik össze az utcán, illetve a kukákból a visszaváltható csomagolásokat. Az önkormányzatok szerint ez több helyen köztisztasági és közbiztonsági problémákat is okoz. A MOHU és a fővárosi, illetve kerületi önkormányzatok már egyeztettek arról, milyen változtatásokkal lehetne kezelni a helyzetet.
A készpénzes kifizetés megszüntetése azonban nem jelentené a visszaváltási rendszer végét. A fogyasztók továbbra is megkaphatnák a pénzt bankszámlára, illetve kérhetnének bolti utalványt. A visszaváltási díj összege jelenleg továbbra is 50 forint minden érintett italcsomagolás után.
A legfrissebb hírek szerint azonban egyelőre nem biztos, hogy megvalósul a készpénzes kifizetés megszüntetése. A kormány pénteken jelezte, hogy nem támogatja a készpénzvisszaadás kivezetését a visszaváltó automatákból.
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Pénzcentrum kutatás az üvegvisszaváltás rendszeréről
A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogyan látják az emberek a palackvisszaváltási rendszer működését. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, mennyire vált be a rendszer, milyen gyakran viszik vissza a palackokat, hogyan használják fel a visszakapott összeget, illetve mit gondolnak a készpénzes visszafizetés esetleges megszüntetéséről.
Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán
A tárca szerint mindenkinek biztosítani kell a lehetőséget a visszaváltási díj készpénzes felvételére.
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Kivezetné a készpénzkifizetést a palackvisszaváltási rendszerből a MOHU.
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