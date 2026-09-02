A hulladékgazdálkodási vállalat a közelmúltban vetette fel, hogy megszüntetné a visszaváltott palackok után járó utalványok készpénzre váltásának lehetőségét.
Tényleg kivezetik a készpénzes palackvisszaváltást Budapesten? Előre látja a jövőt Újbuda polgármestere, tényleg lép a MOHU?
A MOHU a készpénzes kifizetés kivezetését javasolja a palackvisszaváltási rendszerből, hogy mérsékelje a köztéri kukákból történő tömeges üveggyűjtést és az ehhez kapcsolódó problémákat. A változásról már megkezdődtek az egyeztetések az önkormányzatokkal, de végleges döntés még nem született. Újbuda polgármestere ugyanakkor egy Facebook-posztban kész tényként közölte a készpénzes üvegvisszaváltás kivezetését, ami sokak számára lehet megtévesztő
Mint arról a Pénzcentrumon is beszámoltunk, kivezetné a készpénzkifizetést a palackvisszaváltási rendszerből a MOHU. Bozóki Csaba, a MOHU visszaváltásért felelős igazgatója egy Facebookra feltöltött videóban közölte, hogy a vállalat már megkezdte az egyeztetéseket az önkormányzatokkal a jogszabály-módosításról, amellyel a köztéri kukákból történő tömeges üveggyűjtést, valamint az ehhez kapcsolódó köztisztasági és szociális problémákat igyekeznek enyhíteni.
„MOHU konkrét javaslatokkal érkezett, ami közül az egyik, szüntessük meg a készpénzhasználatot a palack visszaváltás rendszerében. Ahogy a parkoló automatáknál, itt sincs szükség a készpénzhasználatra. Bár ez egy jogszabályi előírás, a MOHU javaslatot fog tenni ezen jogszabály módosítására“ – mondta az igazgató.
A gyakorlatban mindez azt jelentené, hogy a visszaváltáskor kapott bolti kuponokat a jövőben kizárólag levásárolni lehetne, így a pénztáraknál már nem adnának helyettük készpénzt. A másik kifizetési lehetőség, a REPont alkalmazáson keresztüli azonnali banki átutalás továbbra is megmaradna.
A hír parázs vitát váltott ki, van, aki üdvözli a döntést, míg mások inkább ellenzik azt. Az utóbbi hónapokban például több budapesti kerületi polgármester is jelezte, hogy a főváros köztisztasága és közbiztonsága romlott, amit részben azzal hoztak összefüggésbe, hogy az ország más részeiről is sokan érkeztek visszaváltható palackokat keresni a kukákban. Míg Kiss Ambrus például a Telexnek azt mondta, nem érti, hogy mit oldana meg egy ilyen döntés, és szerinte ehelyett inkább arra lenne szükség, hogy a MOHU növelje az automaták és bedobónyílások számát, illetve a kiskereskedelmi egységek érdekeltségét a palackvisszaváltásban.
Dr. László Imre Újbuda polgármestere is azok között van, akik örülnek a döntésnek, ugyanakkor szerdán egy igen megtévesztő posztot tett közzé a Facebook-oldalán, ahol a csatolt fotón az következő szöveg olvasható: "Kivezetik a készpénzes üvegvisszaváltást, Jó döntést hozott a MOHU!"
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Ez azonban nem igaz, ugyanis végleges döntés még nincs az ügyben. A poszt szövegében ugyanakkor a polgármester már helyesen fogalmaz, azt írja, hogy "a MOHU éppen a készpénzre válthatóság megszüntetését vizsgálja."
Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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Kivezetné a készpénzkifizetést a palackvisszaváltási rendszerből a MOHU.
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