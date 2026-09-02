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Budapest, 2023. november 28.A MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. palackok visszaváltására szolgáló automatáinak sajtóbemutatója a vállalat budapesti bemutatótermében 2023. november 28-án. Az új visszaváltási rendszerrel a 40 százalék
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Tényleg kivezetik a készpénzes palackvisszaváltást Budapesten? Előre látja a jövőt Újbuda polgármestere, tényleg lép a MOHU?

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 17:14

A MOHU a készpénzes kifizetés kivezetését javasolja a palackvisszaváltási rendszerből, hogy mérsékelje a köztéri kukákból történő tömeges üveggyűjtést és az ehhez kapcsolódó problémákat. A változásról már megkezdődtek az egyeztetések az önkormányzatokkal, de végleges döntés még nem született. Újbuda polgármestere ugyanakkor egy Facebook-posztban kész tényként közölte a készpénzes üvegvisszaváltás kivezetését, ami sokak számára lehet megtévesztő

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Mint arról a Pénzcentrumon is beszámoltunk, kivezetné a készpénzkifizetést a palackvisszaváltási rendszerből a MOHU. Bozóki Csaba, a MOHU visszaváltásért felelős igazgatója egy Facebookra feltöltött videóban közölte, hogy a vállalat már megkezdte az egyeztetéseket az önkormányzatokkal a jogszabály-módosításról, amellyel a köztéri kukákból történő tömeges üveggyűjtést, valamint az ehhez kapcsolódó köztisztasági és szociális problémákat igyekeznek enyhíteni.

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„MOHU konkrét javaslatokkal érkezett, ami közül az egyik, szüntessük meg a készpénzhasználatot a palack visszaváltás rendszerében. Ahogy a parkoló automatáknál, itt sincs szükség a készpénzhasználatra. Bár ez egy jogszabályi előírás, a MOHU javaslatot fog tenni ezen jogszabály módosítására“ – mondta az igazgató.

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A gyakorlatban mindez azt jelentené, hogy a visszaváltáskor kapott bolti kuponokat a jövőben kizárólag levásárolni lehetne, így a pénztáraknál már nem adnának helyettük készpénzt. A másik kifizetési lehetőség, a REPont alkalmazáson keresztüli azonnali banki átutalás továbbra is megmaradna.

A hír parázs vitát váltott ki, van, aki üdvözli a döntést, míg mások inkább ellenzik azt. Az utóbbi hónapokban például több budapesti kerületi polgármester is jelezte, hogy a főváros köztisztasága és közbiztonsága romlott, amit részben azzal hoztak összefüggésbe, hogy az ország más részeiről is sokan érkeztek visszaváltható palackokat keresni a kukákban. Míg Kiss Ambrus például a Telexnek azt mondta, nem érti, hogy mit oldana meg egy ilyen döntés, és szerinte ehelyett inkább arra lenne szükség, hogy a MOHU növelje az automaták és bedobónyílások számát, illetve a kiskereskedelmi egységek érdekeltségét a palackvisszaváltásban.

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A hulladékgazdálkodási vállalat a közelmúltban vetette fel, hogy megszüntetné a visszaváltott palackok után járó utalványok készpénzre váltásának lehetőségét.

Dr. László Imre Újbuda polgármestere is azok között van, akik örülnek a döntésnek, ugyanakkor szerdán egy igen megtévesztő posztot tett közzé a Facebook-oldalán, ahol a csatolt fotón az következő szöveg olvasható: "Kivezetik a készpénzes üvegvisszaváltást, Jó döntést hozott a MOHU!"

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Ez azonban nem igaz, ugyanis végleges döntés még nincs az ügyben. A poszt szövegében ugyanakkor a polgármester már helyesen fogalmaz, azt írja, hogy "a MOHU éppen a készpénzre válthatóság megszüntetését vizsgálja."

Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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