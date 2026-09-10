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A használt vizes palackok visszaváltása az automatákhoz csökkenti a hulladék- és szennyezési problémákat, és védi a környezetet. Elmosódott háttér.
Vásárlás

Óriási palackgyűjtő akciót hirdetett a Lidl: bárki élhet vele, aki használja a MOHU automatáit

Pénzcentrum
2026. szeptember 10. 06:32

Kifejezetten a visszaváltható palackok gyűjtésére szolgáló termék jelenik meg szombaton a Lidl kínálatában, melyet 6999 forintért lehet majd megvásárolni a lánc üzleteiben. Az akció időzítése azért is érdekes, mert bár az 50 forintos visszaváltási díj bevezetése óta a palackok otthoni és köztéri gyűjtése a mindennapok részévé vált, az elmúlt hetekben komoly vita alakult ki arról, hogyan kellene kezelni a rendszerhez kapcsolódó problémákat.

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Újabb jele van annak, mennyire beépült a háztartások életébe a 2024-ben elindult kötelező palackvisszaváltási rendszer. A Lidl szeptember 12-től egy olyan háztartási terméket árul majd, amely a visszaváltható palackok tárolására használható.

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Az Easymaxx palackgyűjtő 100 literes, és a termékleírás szerint műanyag palackok vagy fémdobozok tárolására használható. Két kivehető hordtáskával rendelkezik, így az összegyűjtött palackokat ezekben könnyen el lehet vinni a visszaváltó pontra. A tároló mérete 30×60×70 centiméter, az ára pedig 6999 forint lesz az üzletekben.

A Lidl friss akciós újságában 6999 forintért ajánlják a palackgyűjtőt. (Forrás: Lidl)A Lidl friss akciós újságában 6999 forintért ajánlják a palackgyűjtőt. (Forrás: Lidl)

Közben komoly vita zajlik a palackvisszaváltás körül

A Lidl akciója azért is érdekes, mert közben egyre élesebb vita zajlik arról, hogyan kellene kezelni az 50 forintos visszaváltási rendszer mellékhatásait. Budapesten több önkormányzat is arra panaszkodott, hogy ahogy egyre többen gyűjtik az utcán a palackokat, a köztéri kukák átkutatása miatt romlott a köztisztaság, a palackgyűjtés pedig egyre több helyen okoz konfliktusokat.

A MOHU ezért felvetette, hogy megszüntetné a visszaváltáskor kapott utalványok készpénzre váltásának lehetőségét. A tervek szerint a kuponokat csak levásárolni lehetne, illetve továbbra is megmaradna a REpont alkalmazáson keresztül történő banki átutalás lehetősége is. A vállalat szerint ezzel mérsékelni lehetne a köztéri kukákból történő tömeges palackgyűjtést és az ehhez kapcsolódó problémákat.

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Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A javaslat azonban komoly ellenállásba ütközött. A Főpolgármesteri Hivatal szerint a készpénz kivezetése nem oldaná meg az alapvető gondokat, sőt akár az utalványok másodlagos piacát is létrehozhatná. A kormány részéről az Élő Környezetért Felelős Minisztérium szintén egyértelművé tette, hogy nem támogatja a készpénzes visszaváltás megszüntetését. A tárca szerint mindenkinek biztosítani kell, hogy készpénzben is hozzájuthasson a visszaváltási díjhoz, a guberálásból eredő problémákat pedig inkább praktikus megoldásokkal, például külön palacktartók kihelyezésével kellene kezelni.

Pénzcentrum kutatás az üvegvisszaváltás rendszeréről

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogyan látják az emberek a palackvisszaváltási rendszer működését. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, mennyire vált be a rendszer, milyen gyakran viszik vissza a palackokat, hogyan használják fel a visszakapott összeget, illetve mit gondolnak a készpénzes visszafizetés esetleges megszüntetéséről.
Címlapkép: Getty Images
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