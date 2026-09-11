2026. szeptember 11. péntek Teodóra
17 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Németország: LIDL szupermarket és logó. A Lidl egy német globális diszkont szupermarketlánc, amely több mint 10 000 üzletet üzemeltet Európa-szerte.
Vásárlás

Bio gyümölcspürét hív vissza a Lidl: meg ne edd, ha van otthon, vidd vissza azonnal!

Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 09:40

A Lidl forgalmazásában kapható gyümölcspürében találtak aflatoxint, amely súlyos megbetegedést okozhat. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Lidl Magyarország Kft. tájékoztatása alapján a CBS GmbH Co. KG Lupilu Mangó-alma-őszibarack ízű bio gyümölcspüré, 100g termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során aflatoxin szennyezettséget mutattak ki - közölte pénteken délelőtt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Lidl Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett tételek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Lupilu Mangó-alma-őszibarack ízű bio gyümölcspüré, 100g

Minőségmegőrzési idő és tételazonosító:  05.06.2027 15 L156 D, valamint 10.06.2027 15 L161 D

Gyártó: CBS GmbH Co. KG

A termék a Lidl Magyarország Bt. üzleteiben került értékesítésre.
A termék további tételeire a visszahívás nem vonatkozik. 

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Termékvisszahívás oka: Mikotoxin (aflatoxin) szennyezettség.  

Egyes penészfajták mérgező anyagokat, úgynevezett mikotoxinokat termelnek. Az aflatoxin egy Aspergillus penészgombák által termelt mikotoxin, leggyakrabban a gabonafélékben, diófélékben és szárított gyümölcsökben fordulnak elő.

A mikotoxinok nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele májkárosodást, vesebetegséget és daganatos megbetegedést okozhat.

Az NFKH kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokodban van, azt ne fogyaszd el!
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #mérgezés #élelmiszer #lidl #gyümölcs #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #visszahívás #betegség #hatóság #nkfh

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:33
11:14
11:05
10:45
10:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 11.
Pár százezerből is jócskán feljebb tornázhatod a lakásod értékét: erre érdemes költeni méregdrága felújítás helyett
2026. szeptember 10.
Kiderült a magyar luxushotelek féltett titka: erre biztos nem számítanak a tehetős vendégek
2026. szeptember 11.
Eltörli a plázastopot a Tisza-kormány? Ugrásra készen várnak a boltláncok: százával nyílhatnak új üzletek
2026. szeptember 10.
Súlyos kockázat derült ki Paks kapcsán: erre a magyar háztartások sincsenek felkészülve
2026. szeptember 10.
Újabb részletek derültek ki a magyar kórházi fertőzésekről: komoly eltéréseket mutatnak az adatok a várthoz képest
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 11. péntek
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Most közölte a MOHU, leállás jön a visszaváltási rendszerben: rengeteg kifizetést érint
2
2 napja
Lépett a MOHU: új rendszert vezettek be a palackvisszaváltásnál
3
4 hete
Rendkívüli! Felfüggeszthetik a palackvisszaváltást
4
2 hete
Óriási változás az üvegvisszaváltásoknál Magyarországon: ezentúl így nem fizetnének a palackok után
5
4 hete
Kitálalt az Aldi-vezér: így verik át a vásárlókat a népszerű hűségkártyákkal a szupermarketek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Termin
tőkemozgással nem járó, egyszeri árfolyam megállapodás a forinttal szemben. Az ügyletben a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy ha meghatározott külföldi pénznem üzletkötés napján jegyzett határidős forintárfolyama és a lejárati napra ténylegesen jegyzett forintárfolyama különbözik, az árfolyam különbözetet - a szerződésben meghatározott devizaösszeg tekintetében - egymásnak forintban megfizetik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 10:30
Ekkora vagyonnal lett köztársasági elnök Baka András: nyaralója, drága karórája is van az államfőnek
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 10:02
Eltörli a plázastopot a Tisza-kormány? Ugrásra készen várnak a boltláncok: százával nyílhatnak új üzletek
Agrárszektor  |  2026. szeptember 11. 10:31
Lesz-e itthon műtrágya támogatás? A gazdák már várják az előleget