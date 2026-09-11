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Bio gyümölcspürét hív vissza a Lidl: meg ne edd, ha van otthon, vidd vissza azonnal!
A Lidl forgalmazásában kapható gyümölcspürében találtak aflatoxint, amely súlyos megbetegedést okozhat.
A Lidl Magyarország Kft. tájékoztatása alapján a CBS GmbH Co. KG Lupilu Mangó-alma-őszibarack ízű bio gyümölcspüré, 100g termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során aflatoxin szennyezettséget mutattak ki - közölte pénteken délelőtt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
A Lidl Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.
Az érintett tételek adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Lupilu Mangó-alma-őszibarack ízű bio gyümölcspüré, 100g
Minőségmegőrzési idő és tételazonosító: 05.06.2027 15 L156 D, valamint 10.06.2027 15 L161 D
Gyártó: CBS GmbH Co. KG
A termék a Lidl Magyarország Bt. üzleteiben került értékesítésre.
A termék további tételeire a visszahívás nem vonatkozik.
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Termékvisszahívás oka: Mikotoxin (aflatoxin) szennyezettség.
Egyes penészfajták mérgező anyagokat, úgynevezett mikotoxinokat termelnek. Az aflatoxin egy Aspergillus penészgombák által termelt mikotoxin, leggyakrabban a gabonafélékben, diófélékben és szárított gyümölcsökben fordulnak elő.
A mikotoxinok nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele májkárosodást, vesebetegséget és daganatos megbetegedést okozhat.
Az NFKH kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokodban van, azt ne fogyaszd el!
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