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Nem várt fordulat: a vasárnapi nyárból egyenesen a téli fagyba zuhantunk, itt már takarítani kell a havat
Hirtelen beköszöntött a télies időjárás a Magas-Tátrában, miután egy hidegfront hatására hétfőn havazásba váltott a csapadék a hegyvidék legmagasabb részein. A gyors lehűlés nyomán összefüggő hóréteg alakult ki, a hőmérséklet pedig fagypont alá süllyedt.
A vasárnapi, késő nyári időjárást követően éjszaka egy északnyugat felől érkező hidegfront vonult át a térség felett, amely jelentős lehűlést hozott magával. A hőmérséklet zuhanása a legmagasabb csúcsokon mutatkozott meg először, így a Lomnici-csúcson és a Lomnici-nyereg környékén már hétfő délelőtt havazni kezdett - jelentette az Időkép.
A 2635 méteres magasságban működő meteorológiai állomás adatai szerint a levegő hőmérséklete -4,8 Celsius-fokra csökkent, a felszínen pedig kétcentiméteres, összefüggő hóréteg alakult ki. A télies fordulat a Tátra lengyel oldalát is érintette, a Hala Gąsienicowa környékét szintén hó borította be.
A hideg levegő utánpótlása a magasabb légrétegekben továbbra is folytatódik. Ennek következtében a Tátra legmagasabb régióiban a következő napokban is tartósan fagypont alatt marad a hőmérséklet, így további havazásra lehet számítani.
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