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Örökre vége lehet az arany és az ingatlan korának? Merész jóslattal állt elő a befektetési szakember

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 06:28

Egy amerikai kockázatitőke-befektető szerint egy világvége után a Pokémon-kártyák válhatnának az új globális fizetőeszközzé. A meghökkentő jóslatot megfogalmazó üzletember több mint félmillió lapot gyűjtött össze, és nincs egyedül a szenvedélyével: a ritka kártyákért ma már dollármilliókat fizetnek, a piacra pedig a legnagyobb szórakoztatóipari vállalatok is rámozdultak.

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Sokan az aranyban vagy az ingatlanban látják a bombabiztos befektetést arra az esetre, ha egyszer beütne a krach. Hogy egy gazdasági válságnál is súlyosabb összeomlás után mi őrizné meg az értékét, arról már jóval szabadabban lehet találgatni. Egy amerikai befektetőnek mindenesetre határozott válasza van: szerinte egy apokalipszis után Pokémon-kártyákkal fizetnénk szerte a világon – írja a New York Post.

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A jóslat Peter Levintől, a videojátékos és sportvállalkozásokba befektető Griffin Gaming Partners alapítójától és ügyvezető igazgatójától származik. Az üzletember maga is aktívan kereskedik gyűjtői kártyákkal, saját kollekciója pedig jóval meghaladja a félmillió darabot.

„Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy ha holnap apokalipszis sújtaná a világot, holnapután a Pokémon-kártyák lennének a globális fizetőeszköz” – fogalmazott.

Levin szerint a kártyagyűjtés sikerének egyik kulcsa a csomagbontás izgalma. Bárki besétálhat egy szaküzletbe vagy egy nagyáruházba, vásárolhat egy csomagot, és ugyanakkora eséllyel találhat benne ritka, értékes lapot, mint ő. A vásárló vagyona nem dönti el, mi lapul a csomagban.

„Úgy gondolom, ennek az élménynek a demokratizálódása tartja életben az iparágat” – mondta.

Ötmillióért vette, több mint tizenhatmillióért adta el

A gyűjtői kártyák népszerűsége az elmúlt években ismét látványosan megugrott. Ebben jelentős szerepet játszott a koronavírus-járvány: az otthon ragadt amatőr befektetők új lehetőségeket kerestek, és a figyelmük a hagyományos befektetésektől távolabb eső piacokra is kiterjedt. Ugyanez a befektetői hullám hajtotta az olyan szokatlan tőzsdei történeteket is, mint a GameStop mémrészvény körüli őrület.

A kártyapiac egyik legismertebb szereplője Logan Paul videós lett, aki öt évvel ezelőtt mintegy ötmillió dollárt fizetett egy ritka Pikachu Illustrator-kártyáért. A vásárlás világrekordot jelentett, az idei eladás pedig újabb rekordot hozott: a lap több mint 16 millió dollárért kelt el.

A ritka, kifogástalan állapotban megőrzött példányok értéke közben a bűnözők figyelmét is felkeltette. Júniusban New Jersey-ben egy betörés során 50 ezer dollár értékű Pokémon-kártyát vittek el a tolvajok.

A rajongók közül sokan már tudatosan befektetésként tekintenek a gyűjteményükre, és annak értékét a nyugdíjcélú megtakarításaikkal vagy az értékpapírszámlájukkal vetik össze. A Card Ladder tavaly idézett adatai szerint a Pokémon-kártyák piacán 2004-től mintegy 3821 százalékos hozamot mértek. Az S&P 500 amerikai részvényindex ugyanebben az időszakban 483 százalékkal emelkedett. A kártyák ugyanakkor nem tartoznak a pénzügyi szabályozás hatálya alá.

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A Disney is beszállt a kártyaüzletbe

Elemzői becslések szerint a teljes gyűjtőikártya-piac éves mérete elérheti az 50 milliárd dollárt. A kínálat folyamatosan bővül, miközben a nagy szórakoztatóipari vállalatok sorra keresik a lehetőséget, hogy népszerű karaktereiket kártyákon is értékesítsék.

A Disney a Topps kártyagyártóval Disney-, Marvel- és Star Wars-termékekre kötött megállapodásokat. A Hasbro szintén készít Marvel- és Pókember-tematikájú kártyákat, a Ravensburger pedig a Disney Lorcana nevű gyűjtögetős kártyajátékkal van jelen a piacon. A Hasbro emellett a Transformers és a G.I. Joe szereplőire épülő új sorozatokat is tervez.

Más ismert világoknak ugyancsak megvan a saját kártyás közönségük. Ilyen a japán mangasorozatból indult One Piece, amelyből anime és élő szereplős Netflix-sorozat is készült, vagy az 1990-es évek óta létező Magic: The Gathering, amelyben a játékosok varázslók szerepébe bújnak.

A Pokémon 1996-ban indult a Nintendo videojátékaként, majd a karakterek televíziós sorozatokban, filmekben és gyűjtögetős kártyákon is megjelentek. Az akkori gyerekek közül sokan mára felnőtt vásárlóként térnek vissza hozzájuk. Számukra egy-egy lap értékéhez a gyerekkori emlékek is hozzátartoznak, függetlenül attól, mennyit fizetnének érte egy aukción.

Pénzcentrum vélemény

A Pénzcentrumnál hiteles gazdasági portálként a befektetések megítélésében a piaci adatokra és a gazdasági összefüggésekre támaszkodunk. Egy ritka kártyáért kifizetett dollármilliós vételár látványos üzleti sikertörténet, világvége esetére azonban meglehetősen gyenge kapaszkodó: abból, hogy valaki ma vagyonokat fizet egy ritkaságért, semmi nem következik arra nézve, hogy egy katasztrófa után élelmiszert vagy gyógyszert is adnának érte. A gazdasági szakértők elsöprő többsége továbbra is az ingatlanban, nemesfémekben, értékpapírokban, részvényekben látja a legbiztosabb befektetést, szemben a gyűjthető kártyákkal. Olvasóink körében is ez a két befektetési forma bizonyult a legnépszerűbbnek: korábbi szavazásunkban a válaszadók 24 százaléka az aranyat, 21 százaléka az ingatlant választotta a bizonytalan gazdasági környezetben.

A gyűjthető kártyák megerősödött piaca ettől függetlenül valós jelenség, cikkünk elsősorban ebbe nyújt betekintést. Bár a nosztalgia és a gyűjtőszenvedély komoly üzletet teremtett, ennek fennmaradásához működő gazdaság és elkölthető jövedelem kell. A Pokémon-kártyák kereslete pont, hogy a kapitalizmus működéséről árulkodik; annak összeomlása esetén az értékük egyáltalán nincs igazolva.
Címlapkép: Getty Images
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