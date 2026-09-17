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Egy aranyos golden retriever kutya, akit télen vagy ősszel zöld takaróval letakartak. Betegség vagy a tűzijátékoktól való félelem témája
Vásárlás

Kutyaeledelt hív vissza a Nébih: ne add oda kedvencednek, nagyon veszélyes lehet!

Pénzcentrum
2026. szeptember 17. 15:53

A hatóság nyomatékosan kéri az állattartókat, hogy a felmerülő egészségügyi kockázatok miatt semmiképpen ne etessék meg kedvencükkel az érintett terméket.

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Mikrobiológiai szennyeződés miatt hívta vissza a forgalomból a Professional Lamb Mono nevű állateledelt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

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A termékvisszahívást a forgalmazó BoRAW And Co Barfstore Kft. kezdeményezte a horvát MAT GRUPA d.o.o. által gyártott eledel minőségi kifogása miatt. Az intézkedés kizárólag az 1 kilogrammos kiszerelésű, 2028. július 31-i fogyaszthatósági idővel rendelkező tételekre vonatkozik.

A Nébih felhívja a vásárlók figyelmét, hogy ellenőrizzék a háztartásukban lévő készleteket, és ha az azonosító adatok alapján érintett terméket találnak, azt ne használják fel. A visszahívás a gyártó és a forgalmazó többi árucikkére nem terjed ki.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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