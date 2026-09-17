Kutyaeledelt hív vissza a Nébih: ne add oda kedvencednek, nagyon veszélyes lehet!

A hatóság nyomatékosan kéri az állattartókat, hogy a felmerülő egészségügyi kockázatok miatt semmiképpen ne etessék meg kedvencükkel az érintett terméket.

Mikrobiológiai szennyeződés miatt hívta vissza a forgalomból a Professional Lamb Mono nevű állateledelt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A termékvisszahívást a forgalmazó BoRAW And Co Barfstore Kft. kezdeményezte a horvát MAT GRUPA d.o.o. által gyártott eledel minőségi kifogása miatt. Az intézkedés kizárólag az 1 kilogrammos kiszerelésű, 2028. július 31-i fogyaszthatósági idővel rendelkező tételekre vonatkozik.

A Nébih felhívja a vásárlók figyelmét, hogy ellenőrizzék a háztartásukban lévő készleteket, és ha az azonosító adatok alapján érintett terméket találnak, azt ne használják fel. A visszahívás a gyártó és a forgalmazó többi árucikkére nem terjed ki.