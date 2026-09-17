Egy termék összes ásványianyag-tartalma meghaladta a jogszabályban meghatározott mennyiséget, ezért ezt nem lehet csecsemőtápszer készítésére alkalmas természetes ásványvízként forgalmazni.
Kutyaeledelt hív vissza a Nébih: ne add oda kedvencednek, nagyon veszélyes lehet!
A hatóság nyomatékosan kéri az állattartókat, hogy a felmerülő egészségügyi kockázatok miatt semmiképpen ne etessék meg kedvencükkel az érintett terméket.
Mikrobiológiai szennyeződés miatt hívta vissza a forgalomból a Professional Lamb Mono nevű állateledelt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).
A termékvisszahívást a forgalmazó BoRAW And Co Barfstore Kft. kezdeményezte a horvát MAT GRUPA d.o.o. által gyártott eledel minőségi kifogása miatt. Az intézkedés kizárólag az 1 kilogrammos kiszerelésű, 2028. július 31-i fogyaszthatósági idővel rendelkező tételekre vonatkozik.
A Nébih felhívja a vásárlók figyelmét, hogy ellenőrizzék a háztartásukban lévő készleteket, és ha az azonosító adatok alapján érintett terméket találnak, azt ne használják fel. A visszahívás a gyártó és a forgalmazó többi árucikkére nem terjed ki.
A Pénzcentrum több mint tízezer olvasó megkérdezésével végzett felmérést arról, hogyan vált be a kötelező palackvisszaváltási rendszer.
Újabb országokkal bővíti a Vinted a magyar felhasználók számára elérhető piacot:
Új korszak kezdődik a magyar online vásárlásban: erre a brutális változásra még a webshopok sincsenek felkészülve
Új korszak kezdődhet a magyar online kereskedelemben: 2026 nyarától fokozatosan Magyarországon is elérhetővé válik a TikTok Shopping.
Kiderült, Orbánék titkos tanulmányt készíttettek az árrésstopról: ennek alapján regulázta a boltokat az előző kormány
Az Orbán-kormány a korábban feltételezettnél jóval több információ, köztük a kereskedők által átadott bizalmas üzleti adatok alapján készített hatásbecslést az árrésstopról.
A több mint négy évtizedes múltra visszatekintő divatmárka mögött álló, magyar–görög tulajdonosi hátterű vállalatcsoport nem vonul ki a piacról, de profilt vált.
A tervezett adóemelés a hagyományos cigarettától a vágott dohányon át egészen az új generációs, hevített termékekig minden kategóriát érint.
A vásárlási folyamat átalakulása új kihívások elé állítja a kereskedőket.
Nem várt csapás érte a magyarok kedvenc alapanyagát: katasztrofális év vár a hazai hagymára, ezt hozhatja a bolti árakban
Itt van az ősz, hétvégén ismét megrendezték Makón a Hagymafesztivált – de vajon van még okuk a hazai termelőknek az ünneplésre?
Fertőzést okozó baktériumot találtak egy Shein-termék csomagolásához használt oldatban, a cég részvényei is zuhantak.
Újabb kegyetlen kávédrágulás keserítheti a magyarok reggeleit: itt az igazság, ezért fizetünk annyit egy csésze feketéért
A 200-250 grammos őrölt kávé ára átlagosan 1640 Ft volt a boltokban, míg vendéglátóhelyen 643 Ft-ot kell fizetni egy eszpresszóért. Ennél persze jóval magasabb árakkal...
Eltörli a plázastopot a Tisza-kormány? Ugrásra készen várnak a boltláncok: százával nyílhatnak új üzletek
A Pénzcentrum megkeresésére a GKI azt mondta: a plázastop nem segítette a hazai kereskedelmi ágazat fejlődését.
A Lidl forgalmazásában kapható gyümölcspürében találtak aflatoxint, amely súlyos megbetegedést okozhat.
Így vásárolunk 2026-ban: már minden harmadik ember a mesterséges intelligencia segítségével dönti el, mire költ
Másfél éve a fogyasztók alig tizede használt mesterséges intelligenciát (AI) amikor vásárolt. Ma már közel egyharmaduk teszi ezt, és egyre többen azt választják, amit az...
Elképesztő, mi folyik a magyar strandbüfékben és fagyizókban: tonnaszámra foglalt le veszélyes ételeket a hatóság
Az idei nyári szezonban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közel 1500 vendéglátóhelyet ellenőrzött.
Robban a bírságbomba Magyarországon: kíméletlenül büntet a GVH, milliókat fizethet, aki ezt elrontja
Az utóbbi időszak bírságolási gyakorlata azt mutatja, hogy a hatóság nem csupán a nagyvállalatok esetében lép fel.
Kifejezetten a visszaváltható palackok gyűjtésére szolgáló termék jelenik meg a Lidl kínálatában, melyet szombattól 6999 forintért lehet megvásárolni a lánc üzleteiben.
Újabb csapás érkezik a kínai webshopokból rendelőkre: novembertől emiatt is fizetni kell, nincs mese
Az európai logisztikai háttér, a gyors kiszállítás, a széles választék és az előre látható végösszeg egyre nagyobb súlyt kap a vásárlói döntésekben.
Határérték feletti illékony szervesanyagot találtak egy Kínában gyártott szilikon sütőformában.
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35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
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Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.