Kiderült az igazság a bolti babavizekről: keményen lecsapott a hatóság az egyik gyártóra

Egy termék összes ásványianyag-tartalma meghaladta a jogszabályban meghatározott mennyiséget, ezért ezt nem lehet csecsemőtápszer készítésére alkalmas természetes ásványvízként forgalmazni. A hatósági felügyelők eljárást indítottak a termékkel szemben.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei a magyar előállítású babavizeket vizsgálták a Szupermenta termékteszt programban. Élelmiszerbiztonsági szempontból mindegyik megfelelt az előírásoknak.

A szénsavmentes természetes ásványvizek ellenőrzése jelenleg is zajlik a Nébih termékteszt programjában. A termékkörön belül külön kategóriát képeznek a „Csecsemőtápszer készítésére alkalmas” jelöléssel ellátott ásványvizek, melyek közül az öt hazai előállítású, 1-1,5 literes terméket vizsgálták meg a Szupermenta tesztjében.

Az ásványvíz termékkategórián belül a babavíz előírásait uniós szinten nem szabályozták, ezért több tagállam nemzeti szinten meghatározta a „Csecsemőtápszer készítésére alkalmas” megjelölés használatának feltételeit. Magyarországon 2022-ben jelent meg a babavizekre vonatkozó szabályozás.

A Nébih laboratóriumaiban sor került többek között mikrobiológiai vizsgálatokra, az összes ásványianyag-tartalom, valamint a felső határértékkel rendelkező és az egyéb jellemző természetes összetevők ellenőrzésére. Megnyugtató eredmény, hogy mikrobiológiai szempontból minden babavíz megfelelőnek bizonyult. Az összes telepszámuk a forgalomba hozatal során kimutatási határérték alatt volt és a termékek kórokozó mikroorganizmusokat sem tartalmaztak, így azok biztonsággal fogyaszthatóak.

A laboratóriumi mérések szerint az egyik babavíz összes ásványianyag-tartalma 707 mg/l volt, ami nem felelt meg a vonatkozó hazai rendeletben foglalt maximális 650 mg/l határértéknek. Fontos, hogy ez az eredmény nem jelent egészségügyi kockázatot, de meghaladta a jogszabályban meghatározott határértéket. Az érintett vállalkozás továbbá az ugyanabból a kútból származó babavíz és ásványvíz termékeit eltérő értékű összes ásványianyag-tartalommal, illetve például eltérő kalcium, hidrogén-karbonát ion tartalommal hozta forgalomba, amely szintén nem megengedett. Így a hatóság megtiltotta az érintett termék előállítását és élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabott ki.