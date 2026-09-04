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Rendkívüli bejelentés az üvegvisszaváltásról: keményen egymásnak feszült a MOHU és a minisztérium

Pénzcentrum
2026. szeptember 4. 13:34

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium határozottan elutasítja a MOHU azon javaslatát, hogy szüntessék meg a készpénzes kifizetést a visszaváltó automatáknál. A tárca szerint mindenkinek biztosítani kell a lehetőséget a visszaváltási díj készpénzes felvételére, a guberálásból eredő köztisztasági problémákat pedig nem a rendszer korlátozásával, hanem tudatosabb lakossági hozzáállással és megfelelő gyűjtőedények kihelyezésével kell kezelni - közölte a Telex.

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A vita azután lángolt fel, hogy a MOHU visszaváltási rendszerért felelős igazgatója bejelentette, jogszabály-módosítást kezdeményeznek a készpénzhasználat kivezetésére, mivel ezzel a lépéssel vissza lehetne szorítani a palackgyűjtők okozta köztisztasági és közbiztonsági gondokat. A minisztérium azonban leszögezte, hogy a rendszer alapvető célja a fogyasztók ösztönzése, ezért garantálni kell, hogy az is visszakapja a pénzét, aki a visszaváltáskor épp nem vásárol, vagy egyáltalán nem rendelkezik bankszámlával. Hozzátették azt is, hogy a MOHU előzetesen nem egyeztetett velük a készpénzmentesítési tervről.

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A tárca rámutatott, hogy a köztéri problémák alapvetően nem környezetvédelmi vagy hulladékgazdálkodási kérdések. Ha a lakosság a szelektív vagy kommunális hulladékgyűjtők helyett egyenesen a visszaváltási pontokra vinné a palackokat és dobozokat, a nehézségek jelentős része magától megszűnne.

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A minisztérium hangsúlyozta, hogy a guberálás más, a rendszert már régóta alkalmazó országokban is jelen van, de ott nem a kifizetések korlátozásával, hanem praktikus eszközökkel kezelik a helyzetet. Jó nemzetközi példát jelentenek a szemetesekre szerelt palacktartók, ahonnan keresgélés nélkül leemelhetők az üvegek, vagy a guberálást megakadályozó, speciális kialakítású hulladékgyűjtők.

Az elmúlt hónapokban több budapesti polgármester is jelezte, hogy a főváros köztisztasága és közbiztonsága jelentősen romlott, mivel sokan az ország más részeiből is a fővárosba utaznak, hogy a köztéri szemeteseket átkutatva keressenek visszaváltható palackokat. A minisztérium elismeri, hogy a lakosság nyugalmának biztosítása és a kialakult helyzet orvoslása kiemelten fontos, de álláspontja szerint erre semmiképpen sem a visszaváltási rendszer készpénzmentessé tétele a megfelelő válasz.

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA 

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Pénzcentrum kutatás az üvegvisszaváltás rendszeréről 

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogyan látják az emberek a palackvisszaváltási rendszer működését. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, mennyire vált be a rendszer, milyen gyakran viszik vissza a palackokat, hogyan használják fel a visszakapott összeget, illetve mit gondolnak a készpénzes visszafizetés esetleges megszüntetéséről.

Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán

 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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