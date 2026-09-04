Az elmúlt napokban ismét a figyelem középpontjába került a magyar palackvisszaváltási rendszer.
Rendkívüli bejelentés az üvegvisszaváltásról: keményen egymásnak feszült a MOHU és a minisztérium
Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium határozottan elutasítja a MOHU azon javaslatát, hogy szüntessék meg a készpénzes kifizetést a visszaváltó automatáknál. A tárca szerint mindenkinek biztosítani kell a lehetőséget a visszaváltási díj készpénzes felvételére, a guberálásból eredő köztisztasági problémákat pedig nem a rendszer korlátozásával, hanem tudatosabb lakossági hozzáállással és megfelelő gyűjtőedények kihelyezésével kell kezelni - közölte a Telex.
A vita azután lángolt fel, hogy a MOHU visszaváltási rendszerért felelős igazgatója bejelentette, jogszabály-módosítást kezdeményeznek a készpénzhasználat kivezetésére, mivel ezzel a lépéssel vissza lehetne szorítani a palackgyűjtők okozta köztisztasági és közbiztonsági gondokat. A minisztérium azonban leszögezte, hogy a rendszer alapvető célja a fogyasztók ösztönzése, ezért garantálni kell, hogy az is visszakapja a pénzét, aki a visszaváltáskor épp nem vásárol, vagy egyáltalán nem rendelkezik bankszámlával. Hozzátették azt is, hogy a MOHU előzetesen nem egyeztetett velük a készpénzmentesítési tervről.
A tárca rámutatott, hogy a köztéri problémák alapvetően nem környezetvédelmi vagy hulladékgazdálkodási kérdések. Ha a lakosság a szelektív vagy kommunális hulladékgyűjtők helyett egyenesen a visszaváltási pontokra vinné a palackokat és dobozokat, a nehézségek jelentős része magától megszűnne.
A minisztérium hangsúlyozta, hogy a guberálás más, a rendszert már régóta alkalmazó országokban is jelen van, de ott nem a kifizetések korlátozásával, hanem praktikus eszközökkel kezelik a helyzetet. Jó nemzetközi példát jelentenek a szemetesekre szerelt palacktartók, ahonnan keresgélés nélkül leemelhetők az üvegek, vagy a guberálást megakadályozó, speciális kialakítású hulladékgyűjtők.
Az elmúlt hónapokban több budapesti polgármester is jelezte, hogy a főváros köztisztasága és közbiztonsága jelentősen romlott, mivel sokan az ország más részeiből is a fővárosba utaznak, hogy a köztéri szemeteseket átkutatva keressenek visszaváltható palackokat. A minisztérium elismeri, hogy a lakosság nyugalmának biztosítása és a kialakult helyzet orvoslása kiemelten fontos, de álláspontja szerint erre semmiképpen sem a visszaváltási rendszer készpénzmentessé tétele a megfelelő válasz.
Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Pénzcentrum kutatás az üvegvisszaváltás rendszeréről
A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogyan látják az emberek a palackvisszaváltási rendszer működését. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, mennyire vált be a rendszer, milyen gyakran viszik vissza a palackokat, hogyan használják fel a visszakapott összeget, illetve mit gondolnak a készpénzes visszafizetés esetleges megszüntetéséről.
Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán
Rendkívüli csapást mértek a Temura és a Sheinre: durva drágulás jön, Kína máris megtorlással fenyeget
Kína felszólította Franciaországot, hogy azonnal állítsa le az ultra-fast fashiont.
Nem mindennapi termék kerül a Lidl hűtőpultjaiba: szeptember 3-tól kilónként 59 990 forintért kínálnak magyar Wagyu marhahátszínt és marharostélyost.
Tényleg kivezetik a készpénzes palackvisszaváltást Budapesten? Előre látja a jövőt Újbuda polgármestere, tényleg lép a MOHU?
Újbuda polgármestere kész tényként közölte a készpénzes üvegvisszaváltás kivezetését, pedig még nincs végleges döntés.
Mindenki brutális drágulástól rettegett az aszály miatt: most jött a nem várt fordulat a magyar boltokban
A rendkívüli meleg és az aszály miatt ismét felerősödtek az élelmiszerárak emelkedésével kapcsolatos félelmek.
Budapest egyre drágább randihelyszín: a Deutsche Bank szerint egy átlagos randikosár már 88 ezer forintba kerül, többe, mint Tokióban vagy Rómában.
Kiderült a magyarok legújabb bevásárlási trükkje: péntek este indul a roham ezekért a slágertermékekért
A friss termékek egyre nagyobb szerepet kapnak az online bevásárlásokban Magyarországon
A Lidl közel 60 milliárd forintos beruházással nyitotta meg Kiskunfélegyházán új logisztikai központját, amely több mint 400 embernek ad munkát, és 70 áruház ellátását segíti.
Almageddon a hazai almapiacon: soha nem látott terméskiesés jöhet, így alakulhat 2026 őszén a kilóár
Alig lesz idén magyar alma, mégis zuhan az ára – elsőre szinte hihetetlen, mi történik a hazai piacokon. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható...
A magyar sörpiacon egyre nagyobb teret nyernek a prémium és alkoholmentes termékek.
Több mint 700 bútor és lakberendezési kiegészítő ára csökken tartósan, egyes termékeknél több ezer forintot spórolhatunk.
Gigantikus élelmiszerhamisításra csaptak le: jövőbeli gyártási dátumot is nyomtattak a világmárkák termékeire
Egy illegális indiai gyárban olyan neves élelmiszergyártók termékeinek szavatossági idejét hamisították meg, mint a PepsiCo, a Nestlé, a Coca-Cola és az Unilever.
A fejlesztést a vásárlói szokások átalakulása is indokolta.
Kivezetné a készpénzkifizetést a palackvisszaváltási rendszerből a MOHU.
Őrült ruhaakciót robbantott az Auchan: 90 százalékos leárazás élesedett, van aki több mint 150 ezer forintot spórolt egy vásárláson
Óriási ruhakiárusítást tart az Auchan, rengeteget lehet spórolni.
Forrnak az indulatok: népszerű termékek sorsáról döntött a Lidl, ezt innentől minden vásárlónak meg kell szoknia
Több népszerű termék, köztük a Milka édességei, a Lay's chips-ek, valamint a Lidl és a Penny kínálatában szereplő egyes áruk kiszerelése is csökkent a magyar...
Kiderült a tészta-titok: rengeteg magyar rossz helyen keresi a minőséget, ezért nem mindig a drágább olasz márka a legjobb választás
A jó tészta minőségét nem a márkanév dönti el, hanem elsősorban az alapanyag, a gyártási technológia, a felület és a szárítás módja.
A koronavírus-járvány óta töretlen a kovászos pékáruk népszerűsége, a megnövekedett kereslet miatt azonban egyre gyakrabban találkozhatunk úgynevezett "kamukovásszal" a boltok polcain.
Mostantól 94 új településen, köztük Pápán, Ajkán, Herenden, Zircen, Devecserben és Marcaliban is elérhető az online szupermarket szolgáltatása.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.