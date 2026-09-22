Változékony, kora őszi időjárásra számíthatunk ma.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 22.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. szeptember 22.
Névnap
Móric
Friss hírek
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Befektetés, tőzsde
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Országos középtávú előrejelzés
2026.09.23: Gomolyfelhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul.
2026.09.24: Nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan, főként nyugaton lehet zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5, 10 fok közötti, a szélvédett, kevésbé felhős hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, míg délután 17, 23 fok közötti értékekre számíthatunk.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség a szeles időjárásnak köszönhetően kiválóan alakul. (2026.09.22. kedd éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hideg fronthatásra számíthatunk. A fejfájás, migrén mellett megnyúló reflex- és reakcióidő, valamint tartós álmosságérzet is jelentkezhet. (2026.09.21)
Akciók
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