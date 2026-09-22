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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 22.)
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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 22.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. szeptember 22.

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OTP: 46240 Ft
MOL: 5175 Ft
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Országos középtávú előrejelzés

2026.09.23: Gomolyfelhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul.

2026.09.24: Nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan, főként nyugaton lehet zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5, 10 fok közötti, a szélvédett, kevésbé felhős hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, míg délután 17, 23 fok közötti értékekre számíthatunk.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség a szeles időjárásnak köszönhetően kiválóan alakul. (2026.09.22. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatásra számíthatunk. A fejfájás, migrén mellett megnyúló reflex- és reakcióidő, valamint tartós álmosságérzet is jelentkezhet. (2026.09.21)

Akciók

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