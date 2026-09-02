Elbúcsúzhatunk a készpénztől a palackvisszaváltóknál? Hatalmas változást tervez a MOHU, áll a bál Budapesten

Éles vitát váltott ki a főváros és a kerületi polgármesterek körében a MOHU azon felvetése, hogy kivezetnék a készpénzt a palackvisszaváltási rendszerből. Míg egyes kerületvezetők támogatják az elképzelést, a Főpolgármesteri Hivatal szerint a társaság súlyos szereptévesztésben van, és a készpénzkifizetés megszüntetése helyett az automaták számának növelésére, valamint a rendszer hiányosságainak kijavítására lenne szükség.

A hulladékgazdálkodási vállalat a közelmúltban vetette fel, hogy megszüntetné a visszaváltott palackok után járó utalványok készpénzre váltásának lehetőségét. Ennek értelmében a jövőben az összeget kizárólag levásárolni, bankszámlára utalni vagy eladományozni lehetne. Az ötlet – amelyet a MOHU is megerősített – eredetileg Rózsa Andrástól, Zugló polgármesterétől származik. Mivel a készpénzes kifizetést jelenleg jogszabály garantálja, a vállalat jelezte, hogy kezdeményezi a vonatkozó előírások módosítását.

A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, Kiss Ambrus élesen bírálta a tervet. Szerinte a MOHU óriási szereptévesztésben van, hiszen ahelyett, hogy a gyakorlati problémákat orvosolná, egy olyan társadalompolitikai víziót vázolt fel, amely nem nyújt valós megoldást. Kiss úgy véli, a készpénz kivezetésével csupán annyit érnének el, hogy létrejönne egy másodlagos feketepiac az utalványok adásvételére. A főigazgató hangsúlyozta, hogy a tiltás helyett inkább az automaták és a bedobónyílások számát kellene növelni, emellett pedig anyagilag is érdekeltté kellene tenni a kiskereskedőket a visszaváltásban - számolt be a Telex.

A kérdés megosztja a kerületi vezetőket. Rózsa András mellett László Imre újbudai polgármester is nyíltan támogatja a készpénzmentesítést. Ezzel szemben Kiss László óbudai polgármester osztja a főváros álláspontját, mert szerinte nem szociális krízisről, hanem a rendőrségi létszámhiány és a rosszul működő visszaváltási rendszer okozta közbiztonsági problémáról van szó. Az elmúlt hónapokban több polgármester is arra panaszkodott, hogy a kukákban palackok után kutatók miatt jelentősen romlott a köztisztaság és a közbiztonság Budapest utcáin.

A MOHU képviseletében Bozóki Csaba igazgató úgy reagált, hogy a hajléktalanság, a mélyszegénység és a drogfogyasztás régi, összetett problémák a fővárosban, amelyeket nem a palackvisszaváltási rendszer idézett elő.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vállalat hangsúlyozta a hatóságokkal, önkormányzatokkal és civil szervezetekkel való közös gondolkodás fontosságát. Egyúttal jelezték, hogy nyitottak az egyeztetésre, amennyiben az önkormányzatok indokoltnak látják új, sűrűn látogatott visszaváltási pontok kialakítását, hogy a lakosok a palackokat közvetlenül leadhassák ahelyett, hogy a szemetesekbe dobnák azokat.

Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán