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Elbúcsúzhatunk a készpénztől a palackvisszaváltóknál? Hatalmas változást tervez a MOHU, áll a bál Budapesten

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 17:10

Éles vitát váltott ki a főváros és a kerületi polgármesterek körében a MOHU azon felvetése, hogy kivezetnék a készpénzt a palackvisszaváltási rendszerből. Míg egyes kerületvezetők támogatják az elképzelést, a Főpolgármesteri Hivatal szerint a társaság súlyos szereptévesztésben van, és a készpénzkifizetés megszüntetése helyett az automaták számának növelésére, valamint a rendszer hiányosságainak kijavítására lenne szükség.

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A hulladékgazdálkodási vállalat a közelmúltban vetette fel, hogy megszüntetné a visszaváltott palackok után járó utalványok készpénzre váltásának lehetőségét. Ennek értelmében a jövőben az összeget kizárólag levásárolni, bankszámlára utalni vagy eladományozni lehetne. Az ötlet – amelyet a MOHU is megerősített – eredetileg Rózsa Andrástól, Zugló polgármesterétől származik. Mivel a készpénzes kifizetést jelenleg jogszabály garantálja, a vállalat jelezte, hogy kezdeményezi a vonatkozó előírások módosítását.

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A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, Kiss Ambrus élesen bírálta a tervet. Szerinte a MOHU óriási szereptévesztésben van, hiszen ahelyett, hogy a gyakorlati problémákat orvosolná, egy olyan társadalompolitikai víziót vázolt fel, amely nem nyújt valós megoldást. Kiss úgy véli, a készpénz kivezetésével csupán annyit érnének el, hogy létrejönne egy másodlagos feketepiac az utalványok adásvételére. A főigazgató hangsúlyozta, hogy a tiltás helyett inkább az automaták és a bedobónyílások számát kellene növelni, emellett pedig anyagilag is érdekeltté kellene tenni a kiskereskedőket a visszaváltásban - számolt be a Telex.

A kérdés megosztja a kerületi vezetőket. Rózsa András mellett László Imre újbudai polgármester is nyíltan támogatja a készpénzmentesítést. Ezzel szemben Kiss László óbudai polgármester osztja a főváros álláspontját, mert szerinte nem szociális krízisről, hanem a rendőrségi létszámhiány és a rosszul működő visszaváltási rendszer okozta közbiztonsági problémáról van szó. Az elmúlt hónapokban több polgármester is arra panaszkodott, hogy a kukákban palackok után kutatók miatt jelentősen romlott a köztisztaság és a közbiztonság Budapest utcáin.

A MOHU képviseletében Bozóki Csaba igazgató úgy reagált, hogy a hajléktalanság, a mélyszegénység és a drogfogyasztás régi, összetett problémák a fővárosban, amelyeket nem a palackvisszaváltási rendszer idézett elő.

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A vállalat hangsúlyozta a hatóságokkal, önkormányzatokkal és civil szervezetekkel való közös gondolkodás fontosságát. Egyúttal jelezték, hogy nyitottak az egyeztetésre, amennyiben az önkormányzatok indokoltnak látják új, sűrűn látogatott visszaváltási pontok kialakítását, hogy a lakosok a palackokat közvetlenül leadhassák ahelyett, hogy a szemetesekbe dobnák azokat.

Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán
#készpénz #önkormányzat #Budapest #megtakarítás #közbiztonság #főváros #törvénymódosítás #palack #üvegvisszaváltás #mohu #hulladékgazdálkodás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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