Idén ősszel újabb, mintegy 10 százalékos áremelésre készül az Intel a processzorpiacon.
Te is rendeltél ilyen terméket a Sheinről? Azonnal dobd ki, súlyos fertőzést kaphatsz tőle
Komoly problémával szembesült a Shein, miután Ausztráliában és Új-Zélandon vissza kellett hívni a vállalat egyik kontaktlencséjét. A termék csomagolásához használt oldatban olyan baktériumot mutattak ki, amely szemfertőzést és irritációt okozhat. Az Egyesült Királyságban már olyan esetet is regisztráltak, amelyben a termék használata után fertőzés alakult ki. A hír a Shein frissen indult hongkongi tőzsdei szereplését is érzékenyen érintette, írja a CNBC.
Esett a Shein részvényárfolyama a hongkongi tőzsdén, miután bakteriális szennyeződés miatt vissza kellett hívni a cég egyik kontaktlencséjét.
A visszahívást az ausztrál fogyasztóvédelmi hatóság, az ACCC is elrendelte, miután a hatóságok problémát találtak a kontaktlencsékhez kapcsolódó termékben. Az új-zélandi Üzleti, Innovációs és Foglalkoztatási Minisztérium pénteki közlése szerint a lencsék csomagolásához használt oldatban olyan baktérium jelenlétét mutatták ki, amely szemfertőzést és irritációt válthat ki.
A problémának már konkrét egészségügyi következménye is volt: az Egyesült Királyságban egy olyan esetet regisztráltak, amelyben a termék használata után fertőzés alakult ki. A visszahívás hírére közben jelentősen esett a Shein árfolyama is, a vállalat részvényei a hongkongi tőzsdén közel 10 százalékot zuhantak.
A piaci reakció különösen kellemetlenül érintheti a vállalatot, amely csak a hónap elején jelent meg a hongkongi parketten, és már a tőzsdei debütálása sem alakult zökkenőmentesen.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Shein üzleti modellje egyébként is egyre nagyobb nyomás alatt van Európában és az Egyesült Államokban a magasabb vámok és a szigorodó szabályozás miatt. Elemzők szerint a vállalatnak az alacsony árakon és a folyamatosan változó kínálaton túl is új értékajánlatot kell kialakítania, miközben a piactéri termékek szűrésére, új szolgáltatásokra és a márka megítélésének javítására is nagyobb figyelmet kell fordítania.
Eltörli a plázastopot a Tisza-kormány? Ugrásra készen várnak a boltláncok: százával nyílhatnak új üzletek
A Pénzcentrum megkeresésére a GKI azt mondta: a plázastop nem segítette a hazai kereskedelmi ágazat fejlődését.
A Lidl forgalmazásában kapható gyümölcspürében találtak aflatoxint, amely súlyos megbetegedést okozhat.
Így vásárolunk 2026-ban: már minden harmadik ember a mesterséges intelligencia segítségével dönti el, mire költ
Másfél éve a fogyasztók alig tizede használt mesterséges intelligenciát (AI) amikor vásárolt. Ma már közel egyharmaduk teszi ezt, és egyre többen azt választják, amit az...
Elképesztő, mi folyik a magyar strandbüfékben és fagyizókban: tonnaszámra foglalt le veszélyes ételeket a hatóság
Az idei nyári szezonban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közel 1500 vendéglátóhelyet ellenőrzött.
Robban a bírságbomba Magyarországon: kíméletlenül büntet a GVH, milliókat fizethet, aki ezt elrontja
Az utóbbi időszak bírságolási gyakorlata azt mutatja, hogy a hatóság nem csupán a nagyvállalatok esetében lép fel.
Kifejezetten a visszaváltható palackok gyűjtésére szolgáló termék jelenik meg a Lidl kínálatában, melyet szombattól 6999 forintért lehet megvásárolni a lánc üzleteiben.
Újabb csapás érkezik a kínai webshopokból rendelőkre: novembertől emiatt is fizetni kell, nincs mese
Az európai logisztikai háttér, a gyors kiszállítás, a széles választék és az előre látható végösszeg egyre nagyobb súlyt kap a vásárlói döntésekben.
Határérték feletti illékony szervesanyagot találtak egy Kínában gyártott szilikon sütőformában.
Megszólalt a Magyar Posta, tényleg összeomlott a csomagkézbesítés? Ezért állnak napokig a küldemények
Több olvasói jelzés is érkezett arról, hogy a Magyarországra már beérkezett csomagok kézbesítése a megszokottnál hosszabb időt vesz igénybe.
A korábbi 11,5 és 7,5 forintos palackdíj helyett szeptembertől egységesen 3,5 forint jár, átalánydíj mellett.
Ezt temérdek magyar család elrontja az iskola kezdés után egy héttel: több százezer forintba kerül a hiba
Az iskolakezdésnél komoly tétel lehet egy laptop, tablet vagy telefon beszerzése.
Meglepő dologra derült fény: a tinédzserek már jobban bíznak ebben a technológiában, mint a saját szüleikben?
2030-ra az online vásárlók több mint tizede rendszeresen AI-ügynököket használhat majd arra, hogy azok a nevükben vásároljanak.
Változás jön a magyar boltok polcain: eltűnhetnek a jól ismert csomagolások, vége a trükkös szlogeneknek
Szeptember 27-től már szankcionálható lesz az EmpCo alapján az a vállalati zöld kommunikáció, amely nincs megfelelően alátámasztva.
Az új tanév jó alkalom lehet arra, hogy a szülők átgondolják, mennyi zsebpénzt kapjon a gyerek, és milyen kiadásokat bíznak már rá.
Aki szeptember 9-én este visz vissza palackokat a REpont rendszerén keresztül, annak érdemes számolnia azzal, hogy a visszaváltás után lassabban érkezhet meg az utalás.
Júliushoz képest 0,2 százalékos áremelkedést mért a Központi Statisztikai Hivatal.
Fajsúlyos változás jön a Lidl, Aldi, Penny boltjaiban: Kapitány István megmondta, milyen termékeket akar látni a polcokon
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a szabályozási környezetet is felül kell vizsgálni, ahol az indokolatlan terheket jelent a vállalkozásoknak.
A magyar infláció a nyáron közel tízéves mélypontra süllyedt, ám a szakértők ősztől az áremelkedés fokozatos gyorsulására számítanak.
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.