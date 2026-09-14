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Te is rendeltél ilyen terméket a Sheinről? Azonnal dobd ki, súlyos fertőzést kaphatsz tőle

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 09:55

Komoly problémával szembesült a Shein, miután Ausztráliában és Új-Zélandon vissza kellett hívni a vállalat egyik kontaktlencséjét. A termék csomagolásához használt oldatban olyan baktériumot mutattak ki, amely szemfertőzést és irritációt okozhat. Az Egyesült Királyságban már olyan esetet is regisztráltak, amelyben a termék használata után fertőzés alakult ki. A hír a Shein frissen indult hongkongi tőzsdei szereplését is érzékenyen érintette, írja a CNBC.

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Esett a Shein részvényárfolyama a hongkongi tőzsdén, miután bakteriális szennyeződés miatt vissza kellett hívni a cég egyik kontaktlencséjét.

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A visszahívást az ausztrál fogyasztóvédelmi hatóság, az ACCC is elrendelte, miután a hatóságok problémát találtak a kontaktlencsékhez kapcsolódó termékben. Az új-zélandi Üzleti, Innovációs és Foglalkoztatási Minisztérium pénteki közlése szerint a lencsék csomagolásához használt oldatban olyan baktérium jelenlétét mutatták ki, amely szemfertőzést és irritációt válthat ki.

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A Shein 26,2 milliárd dolláros vállalatértékelést ért el a hongkongi tőzsdén, ez azonban messze elmarad a korában becsült, közel 100 milliárd dolláros piaci értéktől.

A problémának már konkrét egészségügyi következménye is volt: az Egyesült Királyságban egy olyan esetet regisztráltak, amelyben a termék használata után fertőzés alakult ki. A visszahívás hírére közben jelentősen esett a Shein árfolyama is, a vállalat részvényei a hongkongi tőzsdén közel 10 százalékot zuhantak.

A piaci reakció különösen kellemetlenül érintheti a vállalatot, amely csak a hónap elején jelent meg a hongkongi parketten, és már a tőzsdei debütálása sem alakult zökkenőmentesen.

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A Shein üzleti modellje egyébként is egyre nagyobb nyomás alatt van Európában és az Egyesült Államokban a magasabb vámok és a szigorodó szabályozás miatt. Elemzők szerint a vállalatnak az alacsony árakon és a folyamatosan változó kínálaton túl is új értékajánlatot kell kialakítania, miközben a piactéri termékek szűrésére, új szolgáltatásokra és a márka megítélésének javítására is nagyobb figyelmet kell fordítania.
Címlapkép: Getty Images
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