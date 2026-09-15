2026. szeptember 15. kedd Enikő, Melitta
24 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy gyönyörű fiatal nő otthon kicsomagol egy csomagot, amelyben egy új, gombos ing van, amit az interneten rendelt.
Vásárlás

Meglépték! Óriási változás jön a magyar Vinteden: ennek minden eladó örülhet

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 12:44

Újabb országokkal bővíti a Vinted a magyar felhasználók számára elérhető piacot: szeptember 14‑től Horvátországban, Csehországban és Szlovéniában is lehet majd kereskedni, ami új kínálatot és még több potenciális vásárlót hoz a hazai eladóknak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Vinted újabb országokkal bővíti a magyar felhasználók számára elérhető piacot: a platform értesítése szerint szeptember 14‑től Horvátországban, Csehországban és Szlovéniában is lehet majd kereskedni a helyi tagokkal. Ez azt jelenti, hogy a hazai felhasználók újabb több százezer eladó és vásárló kínálatához férnek hozzá, és még több termék válik elérhetővé a magyar piacon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az alkalmazásban megjelent tájékoztatás szerint a bővítés nemcsak új országokat jelent, hanem új logisztikai lehetőségeket is. A cég közlése alapján a GLS csomagautomatáival bármilyen méretű csomag átvehető és feladható, így a régióban történő szállítás egyszerűbbé válik. A felhasználók hírfolyama a következő napokban már az új országokból érkező termékeket is megjeleníti.

Pusztító lavinát indított el a Vinted Magyarországon: sokan nem is sejtik, mit tesznek azzal, ha innen rendelnek ruhát
EZ IS ÉRDEKELHET
Pusztító lavinát indított el a Vinted Magyarországon: sokan nem is sejtik, mit tesznek azzal, ha innen rendelnek ruhát
Egy nemrég feltöltött TikTok-videó söpört végig a magyar használtruha-közösségen.

A használt ruhák online kereskedelme az elmúlt években robbanásszerűen nőtt Magyarországon. A Vinted 2021‑es hazai megjelenése óta folyamatosan bővül a felhasználói kör, és a platform egyre fontosabb szereplője lett a magyar másodkézből vásárlási piacnak. A mostani lépés újabb lendületet adhat a hazai eladóknak, hiszen a régió három új országával bővül a potenciális vásárlók köre.

A Vinted korábbi bővítései során először Lengyelország vált elérhetővé a magyar felhasználóknak, majd idén novemberben Románia és Görögország is felkerült a térképre. A mostani bejelentéssel már hat külföldi ország érhető el a magyarok számára, ami jelentős ugrás a platform regionális integrációjában.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A bővülés ugyanakkor nem csak előnyökkel jár. A Vintedet érintő online piacteres csalások száma az utóbbi időben emelkedett, és több hazai eset is bizonyítja, hogy a felhasználóknak továbbra is körültekintően kell eljárniuk.

Egyre kifinomultabb csalások terjednek a Vinteden: úgy húznak le, szinte észre sem veszed
EZ IS ÉRDEKELHET
Egyre kifinomultabb csalások terjednek a Vinteden: úgy húznak le, szinte észre sem veszed
2025-ben már mesterséges intelligencia is segíti a csalókat.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #horvátország #app #csehország #online kereskedelem #ruha #online vásárlás #csomagszállítás #szlovénia #használt #internetes csalások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:32
13:22
13:15
13:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 15.
Váratlan nyugdíjkorhatár-csökkentés jöhet Magyarországon? Ez mindent átírna, százezernyi idős magyarnak lenne megváltás
2026. szeptember 14.
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
2026. szeptember 15.
Megszólalt a Magyar Bankszövetség az Otthon Start sorsáról: komoly változások jöhetnek a 3%-os hitelnél?
2026. szeptember 15.
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: diploma sem kell a nettó 650 ezres fizetéshez
2026. szeptember 14.
Vigyázz, mit írsz be a ChatGPT-be: 5 adat, amit jobb titokban tartani, óriási bajt okozhat velük az AI
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 15. kedd
Enikő, Melitta
38. hét
Szeptember 15.
A demokrácia nemzetközi napja
Szeptember 15.
Nemzetközi prosztata nap
Szeptember 15.
A mozdonyvezetők napja
Szeptember 15.
Limfóma világnap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Most közölte a MOHU, leállás jön a visszaváltási rendszerben: rengeteg kifizetést érint
2
6 napja
Lépett a MOHU: új rendszert vezettek be a palackvisszaváltásnál
3
4 hete
Rendkívüli! Felfüggeszthetik a palackvisszaváltást
4
2 hete
Óriási változás az üvegvisszaváltásoknál Magyarországon: ezentúl így nem fizetnének a palackok után
5
4 hete
Kitálalt az Aldi-vezér: így verik át a vásárlókat a népszerű hűségkártyákkal a szupermarketek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosításközvetítő
a biztosítóintézet és a biztosítási védelmet kereső ügyfél között közvetítő személy

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 15. 13:03
Megszólalt a Magyar Bankszövetség az Otthon Start sorsáról: komoly változások jöhetnek a 3%-os hitelnél?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 15. 12:10
Megszólalt a kormány: erre költik a dohánytermékek jövedékiadó-emeléséből származó bevételt
Agrárszektor  |  2026. szeptember 15. 13:32
Szupergyümölccsel hódít a magyar gazda: így tarolná le a piacot