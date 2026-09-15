Meglépték! Óriási változás jön a magyar Vinteden: ennek minden eladó örülhet

Újabb országokkal bővíti a Vinted a magyar felhasználók számára elérhető piacot: szeptember 14‑től Horvátországban, Csehországban és Szlovéniában is lehet majd kereskedni, ami új kínálatot és még több potenciális vásárlót hoz a hazai eladóknak.

A Vinted újabb országokkal bővíti a magyar felhasználók számára elérhető piacot: a platform értesítése szerint szeptember 14‑től Horvátországban, Csehországban és Szlovéniában is lehet majd kereskedni a helyi tagokkal. Ez azt jelenti, hogy a hazai felhasználók újabb több százezer eladó és vásárló kínálatához férnek hozzá, és még több termék válik elérhetővé a magyar piacon.

Az alkalmazásban megjelent tájékoztatás szerint a bővítés nemcsak új országokat jelent, hanem új logisztikai lehetőségeket is. A cég közlése alapján a GLS csomagautomatáival bármilyen méretű csomag átvehető és feladható, így a régióban történő szállítás egyszerűbbé válik. A felhasználók hírfolyama a következő napokban már az új országokból érkező termékeket is megjeleníti.

A használt ruhák online kereskedelme az elmúlt években robbanásszerűen nőtt Magyarországon. A Vinted 2021‑es hazai megjelenése óta folyamatosan bővül a felhasználói kör, és a platform egyre fontosabb szereplője lett a magyar másodkézből vásárlási piacnak. A mostani lépés újabb lendületet adhat a hazai eladóknak, hiszen a régió három új országával bővül a potenciális vásárlók köre.

A Vinted korábbi bővítései során először Lengyelország vált elérhetővé a magyar felhasználóknak, majd idén novemberben Románia és Görögország is felkerült a térképre. A mostani bejelentéssel már hat külföldi ország érhető el a magyarok számára, ami jelentős ugrás a platform regionális integrációjában.

A bővülés ugyanakkor nem csak előnyökkel jár. A Vintedet érintő online piacteres csalások száma az utóbbi időben emelkedett, és több hazai eset is bizonyítja, hogy a felhasználóknak továbbra is körültekintően kell eljárniuk.