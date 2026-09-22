2026. szeptember 22. kedd Móric
18 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nyugodt jelenet: ragyogó kék ég, amelyet puha, fehér felhők tarkítanak, és amely a szabadság és a derű érzését kelti. Egy tiszta, napsütéses nap tökéletes ábrázolása.
Utazás

Ilyen nincs, jön az őszi hőkupola: elképesztő meleg zúdul Európára, Magyarország sem ússza meg

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 08:44

Szokatlanul meleg, késő nyári idő köszönt Európa nagy részére a napokban egy kialakuló hőkupola miatt. A hőmérséklet helyenként 10–14 fokkal is meghaladja a sokéves átlagot. Míg az Ibériai-félszigeten a 40 fokot is megközelítheti a forróság, Közép-Európában 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, a kontinens nyugati peremére viszont bőséges csapadék érkezik - írja a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A rendkívüli felmelegedést az Észak-Afrika és a Földközi-tenger felől beáramló meleg levegő, valamint egy kiterjedt hőkupola okozza. Ilyenkor egy tartós, magas nyomású légköri képződmény telepszik a térség fölé, amely alatt a levegő lefelé áramlik, összenyomódik és tovább melegszik. A helyzetet fokozza az Atlanti-óceán feletti alacsony nyomású rendszer és az európai magas nyomás közötti erős délnyugati áramlás is. Mivel a hőkupola alatt alig képződnek felhők, a zavartalan napsütés tovább erősíti a nappali felmelegedést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legnagyobb forróság az Ibériai-félszigetet sújtja, ahol a hétvégéig 35–38 fok, Spanyolország és Portugália egyes részein pedig akár 40 fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet. Franciaország déli és középső területein 35 fok, míg északabbra és a Benelux államokban 30 fok körül alakulnak a maximumok. Még az Egyesült Királyság déli és középső részein is mérhetnek 25 fokot, ami ebben az időszakban kifejezetten magas értéknek számít.

Kapcsolódó cikkeink:

Közép-Európába a mostani hétvégén érkezik meg a meleg légtömeg, amely aztán fokozatosan húzódik északkelet felé. Németországban, Észak-Olaszországban, a Balkánon és Görögországban 28–30 fok közötti csúcsértékekre lehet számítani, ami több térségben megdöntheti a szeptember végi melegrekordokat is. A felmelegedés ezt követően Lengyelországot és a Baltikumot is eléri.

Ezzel párhuzamosan a kontinens nyugati partvidékén teljesen más arcát mutatja az időjárás. A hőkupola és az óceáni alacsony nyomású zóna között rengeteg nedvesség áramlik a Brit-szigetek térségébe. Nyugat-Írországban, Skóciában és Délnyugat-Norvégiában, különösen a hegyvidékeken október elejéig akár a 150 millimétert meghaladó csapadék is hullhat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az előrejelzések alapján a meleg időjárás kitart október első napjaiban is. A hőkupola ekkor északabbra és keletebbre tolódik, így a leginkább szokatlan hőmérsékletek már Skandináviában – főként Svédországban és Finnországban – várhatók. Ezt követően a hosszabb távú modellek szerint megváltozik a légköri felállás, és Európa-szerte változékonyabbra fordul az időjárás.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #európa #időjárás #magyarország #hőség #melegrekord #ősz #meleg #klímaváltozás #meteorológia #időjárás-előrejelzés
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:33
11:14
11:01
10:33
10:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 22.
Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
2026. szeptember 21.
Vallott a szakértő a Tisza-kormány lakhatási programjáról: véget érhet a lakáskatasztrófa Magyarországon?
2026. szeptember 22.
Drámai látlelet a magyar egészségügyről: ide 500 milliárd forint is kevés lesz, óriási lemaradásban vagyunk
2026. szeptember 21.
Teljesen új térképek jöhetnek az iskolákba, GPS-ekre: ezt aztán nem lesz könnyű megszokni, mindenki felkötheti a gatyáját
2026. szeptember 21.
Atyaég, egyetlen éjszaka árából vidéki lakást vehetsz: itt költik a tízmilliókat a világ legtehetősebb vendégei
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 22. kedd
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Magyar turistaként milliomosnak érezheted magad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
2
2 hete
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
3
1 hete
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
4
5 napja
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
5
4 napja
Hiába a vendégsereg, sorra adják el sokak kedvenc szállodáit: olyan válság ütötte fel a fejét, amire nincs megoldás?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Chip kártya
olyan bankkártya, melynek előlapján banki funkciókra is alkalmas chip található azonosítja a kártyabirtokost, illetve tárolhat személyes ill. pénzügyi adatokat, információkat (pl. elektronikus pénztárca)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 22. 10:03
Drámai látlelet a magyar egészségügyről: ide 500 milliárd forint is kevés lesz, óriási lemaradásban vagyunk
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 22. 09:06
Most közölte a Mol: ekkor termelhet újra teljes kapacitással a Dunai Finomító, így áll a sérült üzem javítása
Agrárszektor  |  2026. szeptember 22. 10:29
Igazi csoda egy magyar telken: szuperparadicsommal hódít a somogyi család