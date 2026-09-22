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Ilyen nincs, jön az őszi hőkupola: elképesztő meleg zúdul Európára, Magyarország sem ússza meg
Szokatlanul meleg, késő nyári idő köszönt Európa nagy részére a napokban egy kialakuló hőkupola miatt. A hőmérséklet helyenként 10–14 fokkal is meghaladja a sokéves átlagot. Míg az Ibériai-félszigeten a 40 fokot is megközelítheti a forróság, Közép-Európában 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, a kontinens nyugati peremére viszont bőséges csapadék érkezik - írja a Portfolio.
A rendkívüli felmelegedést az Észak-Afrika és a Földközi-tenger felől beáramló meleg levegő, valamint egy kiterjedt hőkupola okozza. Ilyenkor egy tartós, magas nyomású légköri képződmény telepszik a térség fölé, amely alatt a levegő lefelé áramlik, összenyomódik és tovább melegszik. A helyzetet fokozza az Atlanti-óceán feletti alacsony nyomású rendszer és az európai magas nyomás közötti erős délnyugati áramlás is. Mivel a hőkupola alatt alig képződnek felhők, a zavartalan napsütés tovább erősíti a nappali felmelegedést.
A legnagyobb forróság az Ibériai-félszigetet sújtja, ahol a hétvégéig 35–38 fok, Spanyolország és Portugália egyes részein pedig akár 40 fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet. Franciaország déli és középső területein 35 fok, míg északabbra és a Benelux államokban 30 fok körül alakulnak a maximumok. Még az Egyesült Királyság déli és középső részein is mérhetnek 25 fokot, ami ebben az időszakban kifejezetten magas értéknek számít.
Közép-Európába a mostani hétvégén érkezik meg a meleg légtömeg, amely aztán fokozatosan húzódik északkelet felé. Németországban, Észak-Olaszországban, a Balkánon és Görögországban 28–30 fok közötti csúcsértékekre lehet számítani, ami több térségben megdöntheti a szeptember végi melegrekordokat is. A felmelegedés ezt követően Lengyelországot és a Baltikumot is eléri.
Ezzel párhuzamosan a kontinens nyugati partvidékén teljesen más arcát mutatja az időjárás. A hőkupola és az óceáni alacsony nyomású zóna között rengeteg nedvesség áramlik a Brit-szigetek térségébe. Nyugat-Írországban, Skóciában és Délnyugat-Norvégiában, különösen a hegyvidékeken október elejéig akár a 150 millimétert meghaladó csapadék is hullhat.
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Az előrejelzések alapján a meleg időjárás kitart október első napjaiban is. A hőkupola ekkor északabbra és keletebbre tolódik, így a leginkább szokatlan hőmérsékletek már Skandináviában – főként Svédországban és Finnországban – várhatók. Ezt követően a hosszabb távú modellek szerint megváltozik a légköri felállás, és Európa-szerte változékonyabbra fordul az időjárás.
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