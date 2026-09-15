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Új korszak kezdődik a magyar online vásárlásban: erre a brutális változásra még a webshopok sincsenek felkészülve
Új korszak kezdődhet a magyar online kereskedelemben: 2026 nyarától fokozatosan Magyarországon is elérhetővé válik a TikTok Shopping. A közösségi média és a vásárlás összekapcsolása alapjaiban változtathatja meg azt, ahogyan a fogyasztók termékeket fedeznek fel és döntenek a vásárlás mellett. Az Árukereső.hu szerint a tartalom, az ajánlás és a vásárlás egyre közelebb kerül egymáshoz, ami különösen a fiatalabb vásárlóknál hozhat jelentős változást.
A hagyományos online vásárlás általában tudatosabb folyamat. A fogyasztó felismeri, hogy valamire szüksége van, rákeres a termékre, összehasonlítja az árakat és az értékeléseket, majd meghozza a döntést. A TikTok Shopping esetében azonban könnyen megfordulhat ez a sorrend.
Itt ugyanis maga a tartalom keltheti fel az érdeklődést, majd néhány kattintással már meg is történhet a vásárlás. A termék felfedezése és a tranzakció között így akár csak néhány másodperc telhet el. A közösségi kereskedelem egyik legfontosabb sajátossága, hogy nem feltétlenül egy meglévő fogyasztói igényre ad választ. Sok esetben éppen a látott videó teremti meg az igényt.
Egy sminktermék, egy lakásdekorációs kiegészítő, egy ruhadarab vagy akár egy olcsóbb elektronikai eszköz úgy kerülhet a vásárló elé, hogy eredetileg egyáltalán nem keresett hasonló terméket.
Az Árukereső.hu szerint ez elsősorban olyan termékkategóriákban lehet erős, ahol látványosan és rövid videókban is könnyen bemutatható egy termék. Ilyen lehet többek között a szépségápolás, a divat, az otthoni termékek vagy az olcsóbb kütyük piaca.
A kereskedők számára ezért egyre fontosabbá válhat, hogy ne csak a keresőkben legyenek láthatók, hanem olyan tartalmakat is készítsenek, amelyek képesek megállítani a felhasználót a görgetés közben.
A tartalomkészítők szerepe is megváltozhat
A TikTok Shopping terjedésével a tartalomkészítők és influenszerek szerepe is átalakulhat. Eddig egy együttműködés sikerét gyakran a megtekintések, a követők száma vagy az aktivitás alapján mérték. A közösségi kereskedelemben azonban egyre fontosabbá válhat az is, hogy egy tartalom ténylegesen hány vásárlást generál.
Ez azt jelentheti, hogy a kereskedők a jövőben sokkal inkább üzleti mutatók alapján választhatják ki az együttműködő tartalomkészítőket. Nem feltétlenül az lesz a legértékesebb partner, akinek a legnagyobb a követőtábora, hanem az, aki képes tényleges vásárlásokat generálni.
Közben egy másik kérdés is egyre fontosabb lehet: vajon kihez kötődik majd a vásárló? A márkához, az adott webshophoz vagy ahhoz a tartalomkészítőhöz, akinél először találkozott a termékkel? A közösségi kereskedelemben ugyanis a bizalom könnyen áttevődhet a márkáról arra a személyre, akitől a fogyasztó az ajánlást kapja.
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A gyors vásárlási folyamat ugyanakkor a tudatos fogyasztás szempontjából kérdéseket is felvet. Ha egy termék néhány másodperc alatt eljut a felhasználótól a kosárig, kevesebb idő marad arra, hogy a vásárló összehasonlítsa az árakat, elolvassa az értékeléseket vagy egyszerűen átgondolja, valóban szüksége van-e a termékre. Ez különösen az impulzusvásárlásra hajlamos termékeknél lehet fontos.
Az Árukereső.hu szerint emiatt az árösszehasonlítás és a hiteles vásárlói értékelések szerepe nem feltétlenül csökken a közösségi kereskedelem terjedésével, hanem éppen felértékelődhet. A vásárlóknak ugyanis szükségük lehet olyan ellenőrzési pontra, ahol a gyors döntés előtt megnézhetik, hogy valóban jó árat találtak-e, illetve milyen tapasztalataik vannak más vásárlóknak.
A megbízhatóság szintén fontos szempont lehet. A vásárlók számára ebben segítséget jelenthetnek a korábbi felhasználói vélemények, valamint olyan hazai minősítések is, mint a Megbízható Bolt program.
A webshopoknak technikailag is fel kell készülniük
A TikTok Shopping megjelenése nem csak marketingkérdés lesz a kereskedők számára. Az új értékesítési csatornát össze kell kapcsolniuk a már meglévő rendszereikkel. A készletadatoknak, a rendeléseknek és a termékinformációknak folyamatosan szinkronban kell lenniük. Emellett azt is ki kell számolniuk a kereskedőknek, hogy az új csatornán megszerzett vásárló mennyibe kerül, mekkora árrést termel, és hosszabb távon visszatérő vásárlóvá válik-e. Vagyis önmagában az, hogy egy termék sok emberhez eljut egy TikTok videón keresztül, még nem jelenti azt, hogy az értékesítés üzletileg is sikeres.
„A TikTok Shopping megjelenése Magyarországon nem fenyegetés, hanem egy új fejezet. Örömmel látjuk, hogy a vásárlási élmény gazdagodik és közeledik a fogyasztókhoz. Ugyanakkor pontosan azért van szükség olyan platformokra, mint az Árukereső, mert a gyors, impulzusalapú döntések mellett az embereknek szükségük van egy megbízható, összehasonlítható és átlátható térre is, ahol lelassulhatnak és valóban a legjobb döntést hozhatják meg” – mondta Molnár Ágnes, az Árukereső.hu kereskedői üzletágának értékesítési vezetője.
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