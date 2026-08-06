Ezekben a magyar megyékben pörög leginkább a feketepiac: itt szívják a legtöbb illegális cigit a magyarok

Milliárdos üzletet jelent a cigaretta feketepiaca Magyarországon, bár a hatóságok elképesztő mennyiségű energiát fektetnek az illegális dohánytermékek visszaszorítására. A KPMG frissen megjelent európai jelentése szerint 2025-ben a Magyarországon elszívott cigaretták 10,2 százaléka származott a feketepiacról, ez némi javulást jelent az egy évvel korábbi 13,5 százalékhoz képest. Vajon az országon belül hol a legnagyobb a feketepiaci cigaretták aránya? Honnan érkeznek ezek a termékek? És milyen változások zajlanak az illegális kereskedelemben? A kutatás szerint az illegális cigarettaforgalom miatt így is mintegy 130 millió euró, vagyis közel 50 milliárd forint adóbevételtől esett el az állam.

Bár az előző évekhez képest javult a helyzet, még mindig minden tizedik cigaretta illegális Magyarországon. Megjelent a KPMG huszadik, éves európai dohánypiaci elemzése, amely harmincnyolc európai ország illegális cigarettafogyasztását vizsgálja. A tanulmányt a Philip Morris Products SA megbízásából készítették, ugyanakkor a megállapítások a KPMG saját elemzésein alapulnak. A kutatás egyik legizgalmasabb része során a szakemberek felmérték, mekkora lehet az illegális dohánytermékek piaca Európában, milyen irányból érkeznek ezek a termékek, és mekkora adóbevétel-kiesést okoznak az egyes országokban, köztük hazánkban. A vizsgálat a legális értékesítési adatokat, az utazási statisztikákat, a dohányzási szokásokra vonatkozó nyilvános adatokat, valamint az úgynevezett üres cigarettásdoboz-felméréseket („empty pack survey”) és a bűnüldöző szervekkel készített interjúkat is felhasználta.

Az illegális cigarettafogyasztás egy év alatt 7 százalékkal nőtt uniós szinten, ezen belül a hamisított cigaretták mennyisége 20 százalékkal ugrott meg a tavalyi évhez képest. A KPMG kimondja, már ez jelenti az illegális piac legnagyobb szeletét. És bár az EU-ban a vizsgált időszakban 4 százalékkal csökkent a cigarettafogyasztás, az illegális cigaretták mennyisége eközben 7 százalékkal nőtt.

A jelentés szerint a bűnszervezetek működése is átalakult:

egyre több illegális cigarettagyár működik már az EU-n belül;

a gyártást, raktározást és szállítást külön helyszíneken végzik;

a nagy szállítmányok helyett sok kisebb csomagot mozgatnak;

egyre nagyobb szerepet kapnak az online értékesítés és a közösségi média.

Hol áll Magyarország Európában?

Magyarország európai összevetésben a középmezőnybe került a tavalyi, illegális cigarettafogyasztás tekintetében. A KPMG adatai szerint 2025-ben az országban elfogyasztott cigaretták 10,2 százaléka származott a feketepiacról, ami ugyan magasabb az uniós élmezőnyben szereplő Németország (3%), Olaszország (2%), Spanyolország (4%) vagy Portugália (3%) értékénél, ugyanakkor jóval kedvezőbb képet mutat, mint Franciaországban (41%), Írországban (35%), az Egyesült Királyságban (32%), Belgiumban (25%), Cipruson (24%), Hollandiában (22%) vagy Litvániában (21%). Európa egészét tekintve is hasonló a helyzet.

A harmincnyolc vizsgált országban az illegális cigaretták aránya átlagosan 11,1 százalékot tett ki, vagyis Magyarország gyakorlatilag az európai átlag közelében helyezkedik el.

A tendencia ráadásul hazánk számára egészen kedvező irányba mozdult. Míg több nyugat-európai országban tovább nőtt a feketepiac, addig Magyarországon 3,3 százalékpontos csökkenést mértek. A jelentés alapján Belgiumban például 9,5, az Egyesült Királyságban 6,7, Franciaországban pedig 3,8 százalékponttal emelkedett az illegális cigaretták aránya. A vizsgált országok közül ennél nagyobb javulást csak kevés állam ért el, köztük Görögország (-3,4 százalékpont) és Montenegró (-4,6 százalékpont).

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Milliárdos veszteségek a feketepiac miatt

A KPMG számításai azt mutatják, hogy 2025-ben összesen 6,01 milliárd szál cigarettát fogyasztottak el Magyarországon. Ebből 610 millió szál tartozott a hamisított vagy csempészett termékek közé, vagyis az illegális piac részesedése 10,2 százalékot tett ki, ami érezhető javulást bizonyít az előző évhez képest. Ahogy azt a korábbi évben is megírtuk, míg 2024-ben a feketepiac aránya még 13,5 százalékot tett ki, ez egy év alatt most 3,3 százalékponttal csökkent. Az illegális cigaretták mennyisége a konkrét adatok szerint 880 millió szálról a már említett 610 millió szálra esett vissza, ami mintegy 31 százalékos csökkenésnek felel meg.

A jelentés arra is kitér, hogy a javulás elsősorban valószínűleg annak köszönhető, hogy visszaesett a hamisított cigaretták mennyisége. Miközben 2024-ben még 760 millió szál hamisított cigaretta jelent meg a magyar piacon, 2025-ben ez 540 millió szálra csökkent. Emellett kisebb mértékben mérséklődött az úgynevezett „illicit whites” és az egyéb illegális termékek forgalma is. Előbbi, a „fehér csempészáru” olyan kifejezetten adóelkerülésre és csempészetre gyártott, saját márkanévvel rendelkező, de hivatalos vagy szürkemértékű gyárakban előállított dohányterméket (főként cigarettát) jelöli, amelynek nincs legális piaca egy adott célországban.

A KPMG becslése szerint a feketepiac miatt Magyarország tavaly 130 millió euró, vagyis közel 50 milliárd forint adóbevételt veszített. Ez azonban „csak” a töredéke a nyugat-európai országokban mért összegeknek. Franciaországban például a feketepiac már a teljes cigarettafogyasztás 41 százalékát adja, ami csaknem 9,4 milliárd euró kiesést okozott az államnak. Az Egyesült Királyságban a veszteség meghaladta a 4 milliárd eurót, Belgiumban közel 1,8 milliárd, Hollandiában pedig 1,3 milliárd euróra becsülték az elmaradt adóbevételeket. A teljes európai adókiesés tavaly elérte a 22,4 milliárd eurót, vagyis a közel 9000 milliárd forintot.

Nagy különbségek az országon belül

A Pénzcentrumhoz közvetlenül eljuttatott jelentés megyei bontásban is vizsgálta az illegális cigarettafogyasztás arányát. A térképes elemzés egyértelműsíti, hogy a legnagyobb feketepiaci részesedés Kelet-Magyarországon, elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés vármegyében figyelhető meg. Ezzel szemben Nyugat-Magyarországon, közte Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyében, valamint a főváros térségében lényegesen kisebb az illegális forrásból felbukkanó cigaretták aránya.

A hazánkba érkező illegális cigaretták döntő részét továbbra is a hamisított termékek adják, miközben az országjelölés nélküli „fehér csempészáruk” szerepe egyre kisebb. Eközben a legális, határon átnyúló cigarettaforgalom nagysága gyakorlatilag változatlan maradt az előző évi adatokhoz képest.