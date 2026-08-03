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Kőkemény kritikát fogalmaztak meg a kormánnyal szemben: "ami eddig volt, csak látszatintézkedés, súlyosan piacellenes"
Hiába módosította a parlament a kiskereskedelmi különadót, az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a változtatás nem enyhíti érdemben az ágazat terheit. A szervezet úgy véli, a versenytorzító adónem teljes kivezetésére lenne szükség, ellenkező esetben a kormány az előző kabinet piacellenes politikáját folytatja.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint a kiskereskedelmi különadó nemrég elfogadott parlamenti módosítása csupán látszatintézkedés, amely nem oldja meg az ágazat alapvető problémáit. A szervezet arra figyelmeztet, hogy az uniós joggal is ellentétes teher részleges átalakítása helyett a teljes kivezetésre van szükség, ellenkező esetben a jelenlegi kormány a korábbi kabinet piacellenes politikáját folytatja.
A jogszabály lényegi része ugyanis változatlan maradt, hiszen a legmagasabb sávban továbbra is a 4,5 százalékos kulcs érvényesül. Ez a mérték hatalmas terhet ró az ágazat legnagyobb szereplőire, amelyek eleve alacsony jövedelmezősége az adó bevezetése óta jellemzően veszteségbe fordult. A szabályozás jelenlegi formájában lényegében a veszteséget is adóztatja, ami egyenes úton vezet a fogyasztói árak emelkedéséhez.
Az OKSZ hangsúlyozza, hogy az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez az adó teljes megszüntetése az egyetlen érdemi megoldás. A teher kivezetése makrogazdasági szempontból jóval több hasznot hozna a nemzetgazdaságnak, mint amennyi hátrányt a kieső adóbevétel jelentene. A felszabaduló forrásokból a kereskedők árat csökkenthetnének, szélesebb körű vásárlói akciókat indíthatnának, emellett a lépés felpörgetné a beruházásokat, a foglalkoztatást, valamint a fogyasztás élénkülésén keresztül a gazdasági növekedést is.
A szervezet emlékeztetett a választások előtt tett nyilatkozatokra, amelyek szerint ha a versenytorzító adónem megmarad, azzal a Tisza-kormány az Orbán-kormány piacellenes intézkedéseit és azok minden kockázatát viszi tovább. Az érdekképviselet ezért azt szorgalmazza, hogy a kabinet részleges módosítások helyett dolgozzon ki egy kiszámítható menetrendet a teher teljes kivezetésére. Az OKSZ nyitott az érdemi egyeztetésekre, és a közös munka elősegítése érdekében minden szükséges pénzügyi, illetve üzleti elemzéssel hajlandó támogatni a kormányt.
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