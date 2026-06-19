Nem várt veszély fenyegeti a magyar gazdaságot: tömeges csőd jöhet, ha a jegybank nem lép gyorsan

A forint hirtelen és jelentős erősödése komoly veszélybe sodorta a hazai exportőröket, amelyek nyeresége drasztikusan visszaesett, sokuk pedig veszteségessé vált. Egy friss felmérés arra hívja fel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) figyelmét, hogy a soron következő kamatdöntő ülésén vegye figyelembe a reálgazdasági szereplők meggyengülését, mivel a kiviteli szektor tömeges csődje a teljes nemzetgazdaságra nézve is súlyos kockázatot jelent - tudósított a Telex.

Június közepén a forint euróval szembeni árfolyama többéves csúcsra, 350 alá erősödött. Bár ez statisztikailag kedvezőbb színben tünteti fel a magyar bérszínvonalat az európai uniós összehasonlításokban, a reálgazdaság jelentős része számára komoly nehézséget okoz. Ami ugyanis a külföldre utazóknak kedvező, az a magyar vállalkozások, különösen a külpiacokon aktív exportőrök versenyképességét hirtelen és drasztikusan rontja le.

A MAPI Klub és az Invescom Corporate Finance hazai közép- és nagyvállalatok körében végzett felmérése rávilágított a helyzet súlyosságára. A megkérdezett exportőrök felének legalább 50 százalékkal esett vissza a havi üzemi eredménye, míg 21 százalékuk teljesen veszteségessé vált. A válaszadók 35 százaléka számára már a 345–355 forintos euróárfolyam is kritikus határt jelent, 17 százalékuk pedig úgy nyilatkozott, hogy egy tartósan 355 forint alatti szintet három hónapnál tovább nem élne túl.

Ennek oka a cégek működési modelljében rejlik, hiszen miközben exportbevételeik euróban keletkeznek, működési költségeik jelentős részét forintban kell kiegyenlíteniük. Egy hirtelen, tízszázalékos forinterősödés azonnal felemésztheti az ennél alacsonyabb profitmarzzsal dolgozó vállalatok teljes nyereségét, amit határidős fedezeti ügyletekkel sem lehet tartósan kivédeni.

Bár a jegybank elsődleges feladata az árstabilitás elérése és fenntartása, az exportőrök szerint a döntéshozóknak lépniük kellene. Egy esetleges kamatcsökkentés mérsékelné a forint kamatelőnyét és vonzerejét, ami enyhíthetné a vállalatokra nehezedő nyomást. A cégek számára az idő kritikus tényező, és félő, hogy mire a jegybank a hivatalos statisztikákban is észleli a reálgazdasági visszaesést, sok vállalkozás számára már késő lesz.