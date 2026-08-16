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Otthon

A tikkasztó hőség után özönvíz árasztja el Európát: napokon belül jön a monszuneső itthon is

Pénzcentrum
2026. augusztus 16. 15:32

Komoly csapadékhullám éri el a kontinenst, ez pedig régen várt enyhülést hozhat a mezőgazdaságnak is.

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A következő egy hétben Európa jelentős részén várható csapadék, ami enyhülést hozhat a kontinenst sújtó rendkívüli szárazságban - erről a Ventusky időjárás-jelentő oldal számolt be.

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Közép- és Nyugat-Európa kiterjedt területein esőzésre lehet számítani a következő napokban. A leginkább érintett régiókban akár 50-100 milliméternyi csapadék is hullhat egyetlen hét alatt. Ez a csapadék különösen jó hír a jelenleg tetőző, rendkívül súlyos aszály közepette, amely az elmúlt hetekben komoly nehézségeket okozott a mezőgazdaságban és a vízgazdálkodásban egyaránt.

Az esőzésekkel párhuzamosan hűvösebb levegő is érkezik, ami további megkönnyebbülést hozhat a hőség sújtotta térségekben. A lehűlés és a csapadék együttes hatása érezhetően javíthatja a kiszáradt talajok állapotát, ugyanakkor egyetlen hét csapadéka önmagában még nem elegendő a hónapok óta halmozódó vízhiány teljes felszámolására.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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