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Egy aranyos golden retriever kutya, akit télen vagy ősszel zöld takaróval letakartak. Betegség vagy a tűzijátékoktól való félelem témája
Szórakozás

Időzített bomba a hazai állattartóknak augusztus 20.: ha ezeket nem teszed meg, súlyos tragédia érhet

Pénzcentrum
2026. augusztus 17. 12:35

Augusztus 20. az ünneplésrõl szól, a tűzijáték erős hang- és fényhatásai azonban a házi kedvencek számára komoly stresszt és pánikot okozhatnak. Úgyhogy érdemes néhány dologra kiemelten figyelniük a hazai állattartóknak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Augusztus 20. az ünneplésről szól, a tûzijáték erős hang- és fényhatásai azonban a házi kedvencek számára komoly stresszt és pánikot okozhatnak. A félelmében pánikba esett állat kiszámíthatatlanná válhat, akár támadhat vagy haraphat is, a leggyakoribb következmény azonban, hogy megpróbál elszökni és elkóborol. Sok eltûnt kutya és macska soha többé nem kerül haza.

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A gazdik felelős hozzáállása és a megelőzés kiemelten fontos, hiszen néhány egyszerű óvintézkedéssel sok baj megelőzhető” – hangsúlyozza közleményükben Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője.

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Az Orpheus Állatvédő Egyesület éppen ezért arra kéri a gazdikat, hogy időben készüljenek fel a tűzijátékra.

1. Ne vigyük kedvencünket a tűzijátékra!

A tömeg, a fények és a robbanások még a nyugodt állatokat is megijeszthetik.

2. Tartsuk biztonságos, zárt helyen!

Csukjuk be az ablakokat, ajtókat, a redőnyt / reluxát / sötétítő függönyt húzzuk le, és biztosítsunk számára egy nyugodt, zajtól védett helyet.

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3. Gondoljunk az azonosításra!

Legyen az állaton biléta a gazdi elérhetőségével, és ellenőrizzük, hogy a mikrochiphez tartozó adatok aktuálisak-e.

4. Ha eltűnik, azonnal keressük!

A megijedt kutya rövid idő alatt nagy távolságot is megtehet, ezért a keresést érdemes akár 10 kilométeres körzetre is kiterjeszteni.

„Néhány egyszerű óvintézkedéssel sok baj megelőzhető. A cél, hogy az ünnep a család minden tagja számára biztonságos legyen” – hangsúlyozzék az Állatvédők.
Címlapkép: Getty Images
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