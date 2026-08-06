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Berlin, Németország - 2015. január 9.: Penny szupermarket Berlinben. A Penny Markt GmbH az élelmiszeripari Cologne Rewe csoport diszkont értékesítési vonala. A céget 1973-ban alapították és Németországban több mint 2200 piaccal működik
Vásárlás

Fontos változás élesedik a PENNY áruházakban: erről minden vásárlónak tudnia kell

Pénzcentrum
2026. augusztus 6. 10:28

A PENNY Magyarország újabb energiahatékonysági intézkedéseket vezetett be az országos villamosenergia-hálózat terhelésének csökkentése érdekében. Az áruházlánc a legkritikusabb, délután 5 és este 10 óra közötti időszakban többek között a pékáruk sütésének átütemezésével, a hűtők és klímaberendezések lekapcsolásával, valamint a világítás korlátozásával fogja vissza a fogyasztását.

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A hálózat tehermentesítése érdekében a vállalat a leginkább terhelt, 17 és 22 óra közötti idősávban minimalizálja az áramfogyasztását. Az üzletekben délután 5 óráig előre megsütik a pékárukat a későbbi keresletre felkészülve, ezt követően pedig már csak akkor indítják be a kemencéket, ha az az áruellátás szempontjából feltétlenül szükséges. Ebben az ötórás időszakban áramtalanítják az eladótéri italhűtőket, lekapcsolják a boltok logóvilágítását, szüneteltetik az elektromosautó-töltést, valamint leállítják a hulladékpréselő gépeket is.

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A takarékosság a logisztikát és a központi irodákat is érinti: a raktárakban a sokkolóhűtők és a targoncatöltők használatát a csúcsidőszakon kívülre időzítik. A központi irodákban pedig úgy szervezték át a munkát, hogy késő délutánra a klímaberendezéseket is le lehessen állítani.

A mostani lépések szervesen illeszkednek a cég korábbi, a fenntarthatóságot célzó beruházásaihoz. Mára a hálózat összes boltjában LED-világítás működik, több mint hetven áruház és két logisztikai központ áramellátását napelemek segítik, félszáz helyszínen pedig hőszivattyús rendszert használnak.

Miután a tavalyi év során egy országos program keretében az összes hűtőt ajtóval szerelték fel, jelentősen csökkent a hűtési veszteségük is. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a PENNY az elmúlt két évben közel tíz százalékkal szorította vissza az energiafelhasználását és a károsanyag-kibocsátását.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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