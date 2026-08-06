Hogyan érdemes szervezni a munkavégzést hőségriadóban? Otthon, ahol mindenki külön hűti a lakását, vagy egy korszerű, energiahatékony irodaházban, ahol a hűtés központilag működik.
Fontos változás élesedik a PENNY áruházakban: erről minden vásárlónak tudnia kell
A PENNY Magyarország újabb energiahatékonysági intézkedéseket vezetett be az országos villamosenergia-hálózat terhelésének csökkentése érdekében. Az áruházlánc a legkritikusabb, délután 5 és este 10 óra közötti időszakban többek között a pékáruk sütésének átütemezésével, a hűtők és klímaberendezések lekapcsolásával, valamint a világítás korlátozásával fogja vissza a fogyasztását.
A hálózat tehermentesítése érdekében a vállalat a leginkább terhelt, 17 és 22 óra közötti idősávban minimalizálja az áramfogyasztását. Az üzletekben délután 5 óráig előre megsütik a pékárukat a későbbi keresletre felkészülve, ezt követően pedig már csak akkor indítják be a kemencéket, ha az az áruellátás szempontjából feltétlenül szükséges. Ebben az ötórás időszakban áramtalanítják az eladótéri italhűtőket, lekapcsolják a boltok logóvilágítását, szüneteltetik az elektromosautó-töltést, valamint leállítják a hulladékpréselő gépeket is.
A takarékosság a logisztikát és a központi irodákat is érinti: a raktárakban a sokkolóhűtők és a targoncatöltők használatát a csúcsidőszakon kívülre időzítik. A központi irodákban pedig úgy szervezték át a munkát, hogy késő délutánra a klímaberendezéseket is le lehessen állítani.
A mostani lépések szervesen illeszkednek a cég korábbi, a fenntarthatóságot célzó beruházásaihoz. Mára a hálózat összes boltjában LED-világítás működik, több mint hetven áruház és két logisztikai központ áramellátását napelemek segítik, félszáz helyszínen pedig hőszivattyús rendszert használnak.
Miután a tavalyi év során egy országos program keretében az összes hűtőt ajtóval szerelték fel, jelentősen csökkent a hűtési veszteségük is. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a PENNY az elmúlt két évben közel tíz százalékkal szorította vissza az energiafelhasználását és a károsanyag-kibocsátását.
A Coop is csatlakozik azokhoz, akik a hőség és a megnövekedett villamosenergia-igény miatt energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be.
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